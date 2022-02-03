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Общество3 февраля 2022 13:14

«Комсомолка» и Всероссийское общество охраны природы готовы вместе продвигать Национальную экологическую премию Медиагруппы «Комсомольская правда»

Документ о сотрудничестве подписали Вячеслав Фетисов и Владимир Сунгоркин
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Вячеслав Фетисов и руководитель «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин подписали соглашение о поддержке Национальной экологической премии Медиагруппы «Комсомольская правда».

Вячеслав Фетисов и руководитель «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин подписали соглашение о поддержке Национальной экологической премии Медиагруппы «Комсомольская правда».

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Павел ЧЕРНЫШОВ

3 февраля председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и руководитель «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин подписали соглашение о поддержке Национальной экологической премии Медиагруппы «Комсомольская правда».

Вячеслав Фетисов напомнил, что в ноябре 2021 года Всероссийскому обществу охраны природы исполнилось 97 лет. В Советском Союзе в него входило 45 млн. членов - это была самая большая общественная организация на планете Земля.

Вячеслав Фетисов.

Вячеслав Фетисов.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«Пришло время мобилизовать людей. Бизнес должен понимать, что зарабатывать на природе уже, в общем, невозможно. Потому что угробили половину всего живущего на планете Земля: вырубаются леса, истощаются реки, тают льды. Не задуматься об этом – безрассудство, - отметил председатель Всероссийского общества охраны природы.

Вячеслав Фетисов и руководитель «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Вячеслав Фетисов и руководитель «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Также Вячеслав Фетисов поддержал идею назвать Гран-при премии именем известного защитника природы, журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова.

«Василий Михайлович Песков вел тему охраны природы начиная с 1960-х годов, когда она была абсолютно не популярная, а многими даже воспринималась в штыки: какая охрана природы, когда нам надо строить, развиваться и создавать новые богатства? – напомнил Владимир Сунгоркин. - Сейчас мы эту тему поднимаем на новый уровень. Необходимо воспитывать людей, рассказывать о том, насколько важно защищать природу. А та экологическая премия, которую мы будем вместе с вами продвигать, позволит поддерживать самых интересных природозащитников».

Вячеслав Фетисов поддержал назвать Гран-при премии именем известного защитника природы, журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова.

Вячеслав Фетисов поддержал назвать Гран-при премии именем известного защитника природы, журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

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