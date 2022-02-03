Учения "Союзная решимость-2022" начались с разведки местности беспилотниками

На полигоне прошел этап с боевой стрельбой общевойсковых и десантных подразделений с применением огня артиллерии, отработкой ударов штурмовой и армейской авиации. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

На полигоне "Брестский" войска Союзного государства начали разминаться перед учениями "Союзная решимость - 2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года. Во время посещения полигона министрами обороны России и Белоруссии Сергеем Шойгу и Виктором Хрениным, военнослужащие продемонстрировали им свои боевые навыки.

Сначала разведчики подняли в небо беспилотники, которые определили координаты целей. Противника в это время отвлекали стрельбой десантники и небольшие тактические группы. Когда цели были определены, для нанесения авиационного удара по объектам условного противника применили артиллерию и авиацию.

Самолеты Як-130 и Су-25 нанесли точные удары по технике и живой силе условного противника неуправляемыми авиационными ракетами.

Напомним, силы реагирования Союзного государства в четверг отрабатывают на полигоне "Брестский" нанесение огневого поражения условному противнику с применением разведывательно-ударных и ударно-огневых комплексов. Для воспрепятствования прорыва "противника" планируется применить тактический воздушный десант.

Также российским и белорусским военнослужащим предстоит отработать закрепление подразделений на новых рубежах и удержание базового района.

"Брестский" - один из пяти белорусских полигонов, который задействуется в учениях "Союзная решимость-2022". Кроме него, будут задействованы: "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский" и "Осиповичский", ряд участков местности, а также четыре аэродрома "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".