Пора культурно сказать Западу «нет»

«КП» публикует отрывок из книги «Империя», которую написал известный общественный деятель Константин Малофеев.

О ЧЕМ КНИГА

Это историософская концепция мира. Обычно историки показывают мир как череду политических событий, не придавая того значения деньгам, которое они имеют в реальности. Но за любыми историческими процессами всегда стоят капиталы.

Книга «Империя» - историческое путешествие с древнейших времен и до наших дней, в котором рассказывается о постоянном противостоянии двух противоположных мировоззрений. Цивилизации чести - Империи и цивилизации денег - Ханаана.

Латиница вместо кириллицы?

Оригинальная, самобытная культура является высшим достижением народа в истории. Каждый народ, принимавший на себя историческую миссию Империи - вавилоняне, персы, греки, римляне, - добивался исключительных успехов в области культуры и создавал собственную цивилизацию.

Русский народ не стал исключением: принятие Россией миссии Третьего Рима привело к величественному взлету ее культуры. Пережив под влиянием петровских реформ западнический культурный шок, Российская империя вновь, особенно с царствования императора Николая I, начала обращаться к самобытным началам Православия, Самодержавия и Народности. Первым эту каноничную формулу высказал друг детства императора, министр просвещения граф Уваров. К движению по этому пути призывали славянофилы - Ф. М. Достоевский, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев и многие другие мыслители. К началу царствования императора Николая II Россия обладала одной из величайших в истории человечества литературой, великой музыкой, самобытной архитектурой и живописью, стоявшими на передовых рубежах точными и гуманитарными науками. Эта оригинальная цивилизация была пронизана духом Православия.

Режим большевиков был в известном смысле отчаянной попыткой Запада удержать русскую цивилизацию от окончательного высвобождения из западнического плена. С ожесточением уничтожалось всё, что говорило о русской самобытности - национальный стиль в архитектуре и музыке, образы Православия и Народности, взрывались храмы, изгонялись поэты и философы. Дело дошло до продвижения латинизации русской письменности: «Только латинский алфавит соответствует задачам истинного интернационализма», - провозглашали в 1932 году члены «Всемирного безнационального союза» (SAT), именовавшие себя satan.

Ядро возрождения империи

Однако оригинальная русская цивилизация оказалась сильнее большевиков: она прорастала в СССР изнутри, несмотря на сопротивление вождей Коминтерна. Идеи разгромленных сменовеховцев были восприняты ленинградской группой Жданова. В 1960-е, полтора десятилетия спустя после казни фигурантов «ленинградского дела», «русская партия» вновь заговорила о национальной самобытности: ее голосом стали писатели-деревенщики, художник Илья Глазунов, композитор Георгий Свиридов и многие другие. Пережив вакханалию русофобии в годы перестройки и ельцинизма, идея русской самобытности вновь набирает силу в наши дни.

Популярность сериала «Годунов», где главную роль сыграл Сергей Безруков, подтверждает, что люди очень интересуются историей российской государственности.

Мало того, прощание русской цивилизации с Западом представляется безальтернативным даже части прозападнически настроенных элит. Ханаан (так я буду называть совокупность темных сил мировой истории, главными признаками которых являются жажда наживы, богоборчество и нравственная развращенность) добивает остатки той Европы, которую Достоевский некогда называл «страной святых чудес». На наших глазах формируется тоталитарный содомский монстр, развернувший атаку на остатки высокой европейской христианской культуры, ныне объявленной расистской. Поэтому, возвращаясь к идеалам Третьего Рима и Святой Руси, мы также создаем для христиан всего мира ценностную альтернативу упадку Запада.

На вершине иерархии культурных ценностей, безусловно, должны находиться те из них, которые выросли из Православия. Золотой век русской литературы дал нам Пушкина и Гоголя, Достоевского и Лескова. Вся русская классика пронизана духом Православия. Советская школа, как могла, адаптировала ее для пионеров и комсомольцев, сохраняя при этом этические идеалы добра, любви и верности. На этом твердом фундаменте нам и нужно строить нашу культурную государственную политику. Русская классика в новых формах XXI века должна стать основным культурным ядром возрожденной Империи.

Из багажа XX века в будущее стоит взять самобытную советскую фантастику в жанре утопии, которая настраивает на светлое завтра. Этим она разительно отличается от западных антиутопий, цель которых - деморализовать зрителей перед лицом тоталитарной «перезагрузки». Людям легче согласиться с цифровым концлагерем, убийственной пандемией или властью роботов, если с детства они будут читать и смотреть страшные сказки на эти темы. Напротив, советская фантастика Беляева, Ефремова, Булычева и других создавала миры прекрасного будущего, которому с охотой верила русская душа-христианка.

Наша страна в центре мировой истории

Православная традиция, русская классика и советская фантастика отличают и отгораживают нас от безумного мира, созданного глобальным Ханааном. Западный мир пришел к сегодняшнему упадку не сразу, поэтому те элементы европейской культуры прошлых веков, которые пронизаны сознательным богоборчеством и ханаанским развратом, необходимо последовательно девальвировать: упоминания о них должны быть изъяты из школьной программы, а любые мероприятия, пропагандирующие их, - лишены государственной поддержки.

Нынешние представления о мировой культуре, навязанные Западом и отводящие России место на отсталой периферии так называемого Нового мира, должны быть полностью пересмотрены. Новое ви дение культурной ойкумены предполагает взгляд на Россию как на величественную Империю Третьего Рима, Катехон, который, по словам апостола Павла, удерживает мир от зла. Ее смысловым ядром должна стать идея служения Богу и Отечеству, пронесенная сквозь тысячелетия.

В школе должно быть сокращено количество часов английского языка, принятого в бывших британских и нынешних американских колониях. Россия является самобытной цивилизацией, и ее дети не нуждаются в чужих культурных кодах. Основное место в школьной программе должно быть уделено истории России и предшествующих империй. Русские школьники XVI - XVII веков изучали четкую и ясную историю от сотворения мира - через Ветхий Завет, державу Александра Македонского и Римскую империю вплоть до современных им событий - как историю Богом установленного Царства. Всемирная история была выстроена вокруг Империи, а не вокруг Запада, как сегодня.

Этот перекос начался в наших учебниках со времен немецких историков, приглашенных в Россию Петром I, и приобрел катастрофический характер в советское время, когда фундаментом коммунистической историософии стал памфлет Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

Русские школьники должны ясно понимать, что они являются наследниками славы Российской империи, Московского царства, Древней Руси, Империи Нового и Древнего Рима, Царства Александра и Кира и даже Ветхой империи Вавилона, Шумера и Аккада. Эта грандиозная картина человеческой истории позволит воспитать следующее поколение созидателей Империи, осознающих свою определяющую роль в судьбах мира.

Для того чтобы школьники яснее представляли себе жизнь империй прошлого, нужно вернуть в школу рассказы о древних героях, а в гуманитарные гимназии - древнегреческий и латинский языки. Однако, как показала история последних десятилетий Российской империи, недостаточно воспитывать гражданина лишь на высоких образцах классической культуры. Рядом с древнегреческим и латынью достойное место должен занять церковнославянский язык, на котором мы и сегодня обращаемся к Богу.

Русский стиль в архитектуре против «человейников»

Масштабную задачу представляет собой обращение к русскому наследию в архитектуре. Благодаря политике императоров Александра III и Николая II самобытный русский стиль не только абсолютно доминировал в церковном строительстве, но и находил всё большее распространение (особенно в сочетании с элементами стиля модерн) в гражданском зодчестве - дворцы, публичные здания, частные домовладения и дачи. Его развитие в высшей точке, достигнутой накануне 1917 года, было искусственно прервано большевизмом.

Русский стиль универсален и с теми или иными модификациями может приниматься за основу при возведении абсолютно всех типов зданий, подобно тому как арабский стиль ясно прочитывается в современных небоскребах Дубая, а китайский - в небоскребах Шанхая. Опыт сталинских высоток показал, что такие элементы русского стиля, как шатер, также могут быть применены в высотном строительстве. Русский стиль должен стать обязательной нормой для финансируемых государством инфраструктурных объектов - госучреждений, школ и музеев, вокзалов и станций метро.

Многоквартирные бараки, «человейники», должны перестать быть нормой русского жилья. В России должно быть категорически пресечено варварское отношение к исторической застройке. Снос зданий, построенных до 1917 года, должен быть полностью запрещен. Такие объекты могут только реконструироваться, причем с достаточно жестким контролем.

Кадр из фильма «Холоп», собравшего рекордную кассу среди отечественных фильмов. Это тот самый наглядный пример, когда в России снимают кино не хуже, чем в Голливуде.

Гордость за Отечество

Городская и сельская среда России, особенно ее духовно и культурно значимых регионов, должна преобразиться таким образом, чтобы пребывание в ней доставляло радость и было связано с познанием своей истории, духа своей культуры, своей легенды.

«У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность… - сокрушался Василий Розанов. - Учась в Симбирске - ничего о Свияге, о городе, о родных (тамошних) поэтах - Аксаковых, Карамзине, Языкове, о Волге - там уже прекрасной и великой. Учась в Костроме… ничего - о Ипатьевском монастыре. О чудотворном образе (местной) Феодоровской Божией Матери - ничего».

Это отсутствие мечты о своей Родине - в еще большей степени ахиллесова пята современной России, что особенно остро выявили события 2020 года, когда запертые коронавирусом в границах страны граждане России просто не знали, куда поехать и где найти что-то интересное. Безусловно, гедонистический «туризм», культивируемый Западом как форма потребительской экономики, со временем должен уступить место более здоровому и увлекательному познанию своего Отечества. Историческая Россия одновременно должна быть мечтой, легендой, Китежем и в то же время доступной для созерцания, любования и освоения средой. И именно это единение с Родиной должно стать излюбленным отдыхом русских людей.

Особое внимание следует уделить монументальной политике памяти. Ненормальной является ситуация, когда города России, с одной стороны, уставлены изваяниями организаторов и исполнителей «красного террора» против русского народа, их именами названы улицы и площади, а с другой стороны, до сих пор не восстановлены уничтоженные большевиками памятники создателям Российского государства, а самим городам и улицам не возвращены исторические названия. Стыдно, что в Москве нет памятников великим князьям Александру Невскому, Ивану Калите, Дмитрию Донскому и Ивану III, царям Ивану Грозному, Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу, императорам Николаю I и Александру III.

Как создать «наш голливуд»

Возрождение русской культуры должно произойти и в области кинематографа. Русское кино начало мощно развиваться при императоре Николае II, составляя серьезную конкуренцию американскому. Однако затем отечественная киноиндустрия была обречена на жалкое существование в крайне ограниченных пределах, задававшихся официальной культурной политикой советской власти.

И все-таки это русское начало присутствовало и доминировало как в историко-патриотическом кино 1930 - 1950-х годов, так и в советских мультипликационных сказках той же эпохи, сочетавших конкурирующую с Диснеем безупречность формы и глубокую национальность содержания.

Российская Федерация десятилетиями тратила государственные деньги на кинематограф при крайне убогих результатах, финансируя потуги представителей русофобски настроенного «креативного класса». С этой практикой должно быть покончено. Для выделения государственных средств должен существовать строго сформулированный государственный заказ в области кино - на фильмы историко-патриотические и духовно-нравственные, укрепляющие семью, многодетность и ранние браки. Эти проекты должны реализовываться в логике продюсерского кинематографа со строжайшим контролем на всех стадиях. Для любого другого кино, выходящего за рамки прямого госзаказа, должна существовать премиальная система поддержки.

Тот же госзаказно-премиальный принцип должен действовать и в других общественно значимых сферах культуры - театре, литературе, музыке, изобразительном искусстве. Везде должен существовать четкий, ценностно определенный госзаказ, исключающий коррупцию. А с другой стороны - развитая система государственных и общественных премий и конкурсов, которые поддерживают все яркое, живое, действительно удачное и при этом существующее в логике русской цивилизации.

Как писал И. Ильин: «К добродетели и верности можно призывать; их преимущества можно показывать и разъяснять; злые деяния можно воспрещать и наказывать. Но «Царство Божие» и духовная культура - не вызываются к жизни государственным повелением. Это не означает, что государственной власти совсем «нечего делать», но дело ее здесь ограничено, оно сводится к правовому обеспечению свободы, к препятствованию всем злым и соблазнительным начинаниям, к организации народного просвещения и к выделению людей благой воли». Именно для этих людей благой воли во всех областях культуры и науки должна существовать система государственных стипендий и грантов. Ученые и художники, достигшие всероссийских или даже всемирно значимых результатов, должны иметь материальную возможность сосредотачиваться только на исследованиях и творчестве.

Необходимо восстановление на уровне глубинных культурных кодов крепкой, солидарной патриархальной многодетной семьи. Именно образ такой семьи должен стать эталоном для существующего при господдержке кино и телевидения.

Вкус - защита от вульгарщины

Сохранение высокого характера классической русской культуры, противостояние попыткам ее опошления необходимы для твердого осознания преимуществ своей, русской культуры. Как подчеркивал Н. Карамзин: «Русский, по крайней мере, должен знать цену свою». Эстетическое воспитание - музыкальное, художественное, литературное - обязано стать одной из важных составляющих образовательного процесса в школах и вузах. Целью уроков литературы, музыки и художественной культуры должна стать выработка у школьников развитого художественного вкуса, который формируется вдумчивым прослушиванием произведений русской и мировой музыкальной классики, регулярными посещениями ведущих художественных музеев России, приоритетом которых вместо приема иностранных туристов должна стать работа со школьными экскурсиями. Именно развитый художественный вкус является естественным предохранителем на пути распространения современного глобального Содома через агрессивную и пошлую масскультуру в интернете.

Художественный вкус должен сочетаться со свойственным христианину аскетизмом - разумным самоограничением в потреблении. Реклама безудержного потребления в кредит, пропагандируемого западным обществом консьюмеризма, должна быть строго урегулирована и в количественном, и в качественном отношении, особенно когда это затрагивает интересы детей и юношества. При этом аскетизм предполагает не серость и унылость, а ясность и строгость, стремление к эстетически прекрасному минимуму, а не к вульгарному максимуму.

Имперский стиль предполагает введение в обиход строгого этикета, особенно в публичном пространстве и в поведении между чинами на государственной службе. Обязательно возвращение к ношению формы не только военными, но и государственными служащими, преподавателями и учащимися. Необходим отказ в публичной сфере от вседозволенности и неряшливости в устной речи и на письме (включая интернет), в одежде и поведении.

Всячески нужно поощрять русских модельеров и приветствовать использование любых фольклорных мотивов в повседневной одежде. Выпускник Оксфорда лондонский адвокат Махатма Ганди сначала переоделся из костюма-тройки в традиционную индийскую одежду, а затем освободил Индию от английских колонизаторов.

ИТОГ

Культурная политика возрожденной Империи должна во всех своих аспектах ставить во главу угла идею самобытности и автаркии: Православная церковь, суверенный интернет, госзаказ в кино и литературе, поддержка высокого искусства, независимая от Запада школьная программа, имперский стиль в архитектуре и этикете, русский стиль в одежде и быту. Империя - это всегда самобытная цивилизация. Наша задача - обеспечить через образование и культуру преемство этих цивилизационных традиций и их сохранение для следующих поколений творцов и воинов Империи. Только тогда мир может быть уверен в том, что, по словам апостола Павла, «тайна беззакония» не случится, так как Катехон, хранящий мир ото зла, все еще жив и бодрствует. И имя Катехону - Россия.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Константин Малофеев

Известный российский общественный деятель, меценат и предприниматель. Учредитель телеканала «Царьград» и Гимназии Святителя Василия Великого. Заместитель Главы Всемирного русского народного собора. Председатель совета общества «Царьград» и «Двуглавый орел».

Стал известен широкой публике после событий «русской весны» 2014 года в Крыму и в Донбассе. Он первым из российских бизнесменов оказал гуманитарную помощь Севастополю и Донецкой народной республике. За свою патриотическую позицию Малофеев был внесен в санкционные списки США и Евросоюза.

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