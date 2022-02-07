Руслан Агиней ректор Ухтинского государственного технического университета: «Мы за комплексный подход»

Руслан Агиней, ректор Ухтинского государственного технического университета. Фото: Иван МАКЕЕВ

Что привлекает вчерашних школьников остаться в родном регионе? В первую очередь – возможность получить востребованное образование. Профессию, которая будет настоящей путевкой в жизнь. По этой причине молодежь часто едет не в Москву или Петербург (где конкурс на бюджетное место, как вы понимаете, заоблачный), а в колледжи и технические вузы Севера России, Сибири и Урала, где пафоса меньше, а квалификацию своим студентам дают нестыдную. В пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда» состоялся Круглый стол, посвященный ключевым задачам системы среднего профессионального образования Республики Коми. В нем приняли участие представители регионального правительства, федеральные эксперты, а также ректор Ухтинского государственного технического университета Руслан Агиней.

Фото: Иван МАКЕЕВ

150 ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ

«На территории Республики Коми создана вариативная сеть учреждений среднего профессионального образования. В 32 техникумах и колледжах готовят профессиональные кадры по 141 специальности, всего обучается 19 тысяч студентов. Это будущие профессионалы, которых ждут во всех отраслях экономики нашего региона», - заявила и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

В настоящее время из 150 востребованных профессий средние специальные учебные заведения региона готовят специалистов более чем по половине из этого списка. Кроме того, существует топ профессий, востребованных в Коми сегодня и в ближайшей перспективе, и ссузы Республики мобильно изменяют программы подготовки по этим специальностям в соответствии с изменениями в самих профессиях.

«Каждый год на базе системы профобразования мы начинаем вести подготовку по 2-5 новым для нашего региона профессиям», - добавила глава министерства.

Наиболее яркий пример такой работы представил ректор Ухтинского государственного технического университета Руслан Агиней.

«Переработка нефти и газа – стратегически важная отрасль для Республики Коми. Мы уже реализуем такую программу СПО, в прошлом году запущена программа профессиональной переподготовки на базе высшего образования. Эта программа рассчитана на 2,5 года, по окончании участники получают соответствующую квалификацию в области переработки, которая будет подтверждаться дипломом установленного образца. Учитывая запрос работодателей, мы приняли решение о разработке соответствующей программы высшего образования», - сообщил ректор вуза.

ЗАТРАТЫ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКУПЯТСЯ

Больше того, в УГТУ открывают новую химико-технологическую кафедру, которая и займется подготовкой специалистов в области нефте- и газопереработки.

«Понятно, что создание чего-то нового требует колоссальных усилий, это процесс не быстрый. Сначала мы входим в период, когда ребята изучают общие профессиональные дисциплины, завтра подойдем к тому, что нужно уже иметь оборудование, лаборатории, программные средства и учить их специализированным дисциплинам. Сегодня мы готовы к этому», - констатировал Руслан Агиней.

При этом вуз живет в условии ряда противоречий. УГТУ - подведомственное учреждение Министерства науки и высшего образования РФ. При этом обучает студентов в собственном колледже для нужд региона, но деньги на обеспечение этой работы вынужден изыскивать самостоятельно. Безусловно, регион платит за обучение «заказанных» специалистов, но все организационные расходы на содержание колледжа УГТУ вынужден «перебрасывать» с других направлений.

«Мы понимаем, что без этого никак. Если мы не будем учить ребят на современном оборудовании, у них просто нет будущего в профессии. Исключительно поэтому мы вкладываемся в развитие системы среднего профессионального образования», - сообщил эксперт.

Также в ходе дискуссии ректор УГТУ предложил активно подумать над тем, чтобы выпускной экзамен в среднем профессиональном образовании был не теоретическим, а практическим: чтобы выпускник демонстрировал экзаменационной комиссии реальные навыки владения техникой и решения технологических задач. Для этого потребуется приобретать дополнительное оборудование. Это дополнительные затраты, но они очень быстро окупятся появлением по-настоящему квалифицированных кадров.

«Мы первыми в Республике Коми сделали очень хорошие стенды, которые соответствуют требованиям и стандартам WorldSkills по направлению подготовки «Мастер строительно-отделочных работ». Закупили станки для резки плитки с алмазными пилками и т.д. Приезжали аккредитованные WorldSkills эксперты, которым наши выпускники должны были доказать, что они на самом деле умеют класть плитку. В группе училось 25 человек - абсолютно все сдали экзамен, после чего каждого из них пригласили на работу. Вот это и есть самая главная оценка того, как мы готовим специалистов», - резюмировал Агиней.

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА РАСТЕТ

Что заставляет людей покидать республику Коми? Несколько причин. В том числе мало зависящих от местных властей.

«По данным Комистата численность постоянного населения республики на 1 января 2021 года составляла 805, 7 тысяч человек, снизившись по сравнению с 2010 годом на 106, 3 тысячи человек, - сообщила и.о. заместителя председателя правительства Республики Коми Лариса Карачева.

Лариса Карачева, и.о. заместителя председателя правительства Республики Коми

- Республика характеризуется как регион с интенсивным оттоком населения. Особенно интенсивно мигрируют молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет. Большая часть выбывающего населения республики, переезжает на территории, характеризующиеся сравнительно более высоким уровнем социального и экономического развития и менее суровыми природно-климатическими условиями. Причем, Республику Коми покидает в основном квалифицированная часть трудового потенциала. За 2020 год среди указавших уровень образования мигрантов более 32% составляли люди со средним профессиональным образованием. И около 36% - это те, кто имел высшее или незаконченное высшее образование».

Кроме того, в регионе растет конкуренция за рабочие места.

«В республике создается много объектов инфраструктуры: торговые центры, развлекательные центры. При этом добывающие предприятия – Лукойл, Газпром – модернизируют производство. Это хорошо! Но при этом численность работающих сокращается примерно на 20-30%», - отметил заведующий лаборатории демографии и социального управления Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Виктор Фаузер.

Виктор Фаузер, заведующий лаборатории демографии и социального управления Института социально-экономических и энергетических проблем Севера.

КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА?

Поскольку наиболее эффективным способом создания новых рабочих мест является развитие инвестиционных проектов, в республике организована работа по содействию создания условий для формирования и поддержания благоприятного инвестиционного климата, действуют федеральные и региональные меры поддержки. Установлен льготный режим налогообложения для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Минэкономразвития России утвердило план диверсификации экономики Республики Коми с 2021 по 2026 год. В нем предусмотрены проекты, в основу которых ложится экономический рост отраслей, не связанных с добычей угля, в том числе развитие лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства, добыча рудных и неметаллических полезных ископаемых. И наряду с созданием новых рабочих мест это все обеспечит приток инвестиций в основной капитал - около 150 млрд. рублей.

«Ежемесячно имеется не менее 13 тысяч вакансий. Всего в прошлом году работодатели подали почти 70 тысяч заявок на рабочие места, в том числе рабочие специальности (почти 45 тысяч) и служащие (24 тысячи человек), - сообщил и.о. начальника управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты республики Коми Алексей Ускирев. - Но работодатели также заявляют новые требования к тем гражданам, которые к ним трудоустраиваются. Например, тот же бухгалтер должен уметь работать в определенных программах, иметь навыки не только бухгалтерского учета, но и экономическое образование…»

«Кроме того, с крупными работодателями прорабатываем моменты с выпускниками школ и вузов, это уже на последних курсах выпусков, непосредственно практику отработать с предприятиями, погружение в предприятие, чтобы уже было гарантировано трудоустройство в этой части», - добавил и.о. заместителя министра труда, занятости и социальной защиты республики Коми Валерий Коротин.

У МОЛОДЕЖИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРИОРИТЕТЫ

Эксперты отметили, что на Севере уже давно нет больших денег. Во времена СССР студенческие отряды часто приезжали в Республику Коми. В первую очередь – за «длинным рублем»: девушки и молодые люди могли заработать 1-3 тысячи рублей за лето, когда оклад простого инженера составлял 120 рублей в месяц. Сегодня зарплата участников студенческих стройтрядов на Севере составляет 45-50 тысяч рублей.

«Ту же зарплату можно не уезжая из города Томска получить на стройке «Прорыв» госкорпорации «Росатом». Кроме того, у молодежи изменились приоритеты - физическим трудом на сегодня не сильно желают заниматься. Но здесь, мне кажется, мы все вместе приложили руку, когда долгое время не уделяли внимания среднему профессиональному образованию. И понижали престиж рабочих профессий», - говорит председатель попечительского совета Ухтинского технического университета, председатель правления движения «Российских студенческих отрядов», заместитель председателя комитета Государственной Думы по молодёжной политике Михаил Киселев.

Михаил Киселев, председатель попечительского совета Ухтинского технического университета, председатель правления движения «Российских студенческих отрядов», заместитель председателя комитета Государственной Думы по молодёжной политике.

С похожими проблемами в России сталкиваются многие регионы. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше: самая активная часть населения – молодежь - стремится переехать туда, где бюджетных мест в колледжах и вузах больше. Например, в 2015 – 2016 годы из Башкортостана уезжало 8,5 – 9 тысяч выпускников школ учиться в другие регионы, а приезжало в разы меньше. Но благодаря увеличению бюджетных мест в учебных заведениях региона проблему удалось уменьшить.

«Мы являемся опорным вузом первой волны, в нашей программе развития первым пунктом обозначено выявление и удержание талантливых ребятишек. Нам это удается. Сейчас уезжает 5 тысяч, а приезжает почти 4 тысячи человек, - поделился подсчетами ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин. - То есть у нас эта разница очень сильно сжалась, практически достигли миграционный баланс (он еще отрицательный, но не в 7 раз, как было еще относительно недавно).

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета.

94% ВЫПУСКНИКОВ ОСТАЮТСЯ В РЕСПУБЛИКЕ

«Разумеется, университет не может изменить климат, но способен повлиять на социально-экономическое развитие региона. Например, создать вокруг вуза такую инфраструктуру, которые частично нивелируют минусы территории. Вот у нас в университете есть свои детские сады, лицей и техникум. Причем, эти учебные заведения лишены тех недостатков, которые есть в других средних и средне-специальных учебных заведениях региона. Мы создали очень крепкую образовательную систему, которой могут пользоваться дети наших сотрудников», - сообщил ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова Магомед Минцаев.

Магомед Минцаев, ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, учебные заведения как никто заинтересованы в привлечении качественных педагогов.

«Вузам нужна «свежая кровь». Каждый год в наш вуз приходят новые преподаватели из других регионов: из Кирова, Архангельска, Йошкар-Олы; мы намеренно пользуемся совместителями из Санкт-Петербурга и Москвы. То есть, региональные вузы в этом направлении работают. И уже давно», - говорит ректор Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова.

Ольга Сотникова, ректор Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

В Коми аккумулируют федеральный опыт, и постараются внедрить его в учебных заведениях республики. Как видим, проблемы есть, но их решают. В том числе и при поддержке правительства региона. Руководство УГТУ внимательно следит за тенденциями на рынке труда. А это значит, что выпускники получат востребованные профессии.

«От 65 до 85% наших выпускников (в зависимости от специальности) устраиваются работать по профессии, эта доля от года к году растет. Из них примерно 94% остаются работать в Республике Коми. - Сегодня произошла очень интересная дискуссия. Мы видим решение проблемы в комплексном подходе. Регион прилагает большие усилия по созданию условий для экономического роста, создаются новые производства, расширяются уже существующие. Муниципалитеты благодаря тесной связи с отраслевыми гигантами создают комфортную для жизни городскую среду. Университеты же решают вопрос насыщения кадрами экономики региона и являются центрами культурного роста. Мы работаем в тесной связке на одну общую цель, и только так мы сможем повысить привлекательность жизни в нашей родной республике», - резюмирует Руслан Агиней.