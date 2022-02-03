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Общество3 февраля 2022 15:23

Заводы энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» получили наивысшую оценку в сфере экологии от АКРА

Агентство присвоило проекту наивысший уровень по шкале оценки «зеленых» кредитов
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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сЗаводы "РТ-Инвест" получили высшую оценку в сфере экологии от АКРА. ФОТО: Пресс-служба "РТ-Инвест"

сЗаводы "РТ-Инвест" получили высшую оценку в сфере экологии от АКРА. ФОТО: Пресс-служба "РТ-Инвест"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило наивысший уровень по шкале оценки «зеленых» кредитов заводам энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех). Агентство провело оценку проекта строительства новых заводов и подтвердило реализуемую программу в части применения «зеленых» финансовых инструментов по национальным стандартам.

Итоговая оценка составила GR-1, что свидетельствует об очень высоком уровне соответствия проекта современным технологиям в сфере экологии.

«С учетом представленных материалов, расчетов, ключевых допущений и доказательной базы по экологическим эффектам от реализации проектов, АКРА подтверждает, что финансируемые проекты соответствуют критериям национальной таксономии «зеленых» проектов», - сообщили в АКРА.

Отметим, рейтинговая шкала агентства включает в себя пять уровней, где GR-1 – наилучший результат. По итогам оценки АКРА Проекты «РТ-Инвест» и управление привлеченными средствами соответствуют лучшим мировым практикам.

«Присвоение максимального уровня соответствия нашему флагманскому проекту по итогам независимого заключения, сделанного агентством АКРА, подтверждает факт положительного эффекта от заводов по термической переработке отходов для окружающей среды, безопасности технологий и прозрачности предоставления информации о проекте», - заявил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Кроме того, Шипелов добавил, что присвоение такого высокого уровня от агентства дает проектам компании возможность рассчитывать на расширение сферы сотрудничества с ответственными инвесторами как на отечественном рынке, так и на рынке «зеленого» капитала за рубежом.

ЭкологияБИЗНЕС-ПРЕСС
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