Стало известно, сколько россиян планируют смотреть Олимпиаду – 2022

Россияне обязательно будут болеть за наших спортсменов на Олимпиаде в Китае. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 4 февраля в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры-2022. Наши спортсмены уже тренируются в Китае и готовятся к старту. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, сколько россиян планируют смотреть Олимпиаду и болеть за нашу сборную.

Мы задали вопрос: «А вы будете смотреть Олимпиаду?», и узнали, какие состязания больше всего интересуют опрошенных.

Сколько россиян планируют смотреть Олимпиаду в Пекине. Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

19% участников исследования заявили, что хотят успеть посмотреть все соревнования. Кроме того, опрошенные хотят увидеть, как пройдут церемонии открытия и закрытия Игр.

«Буду обязательно смотреть, нужно побеждать», - поделился боевым настроем один из опрошенных.

«Я люблю Олимпиады, особенно зимние. Это праздник молодости, красоты, смелости. Болею за сильнейших», - согласился другой.

Еще 43% признались, что всю Олимпиаду посмотреть вряд ли смогут, но хотят увидеть соревнования в своих любимых видах спорта.

«Хочу посмотреть открытие и закрытие, фигурное катание, остальное по возможности», - рассказывает участница исследования.

«Обязательно буду смотреть биатлон и лыжи», - делится другой опрошенный.

16% респондентов признались, что им интересно будет узнать итоги тех или иных состязаний из новостей, но сами Игры они смотреть не собираются.

«Без флага и гимна России, с пристрастным судейством – это уже не Олимпийские игры», - сокрушается участник опроса.

«Теперь спорт - это политика, а не состязание сильнейших», - вторит ему другой.

А вот пятая часть опрошенных (22%) и вовсе заявили, что ни спорт, ни Олимпиада их не интересуют, поэтому следить за крупнейшими международными соревнованиями они не планируют.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 7,1 тысячи человек.