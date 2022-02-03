У школьной платформы VK и Ростелекома выявлены проблемы с безопасностью

У информационно-коммуникационной платформы для школьников и учителей «Сферум», которая была создана компанией VK (ранее Mail.ru Group) и Ростелекомом, выявлена уязвимость. Из-за так называемых «дыр в безопасности» со школьниками в системе может связаться кто угодно.

О существующих проблемах сообщила организация поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы за перемены». И.о. главы компании Анастасия Лихобаба заявила, что использование платформы необходимо срочно прекратить. С призывом проверить «Сферум» она обратилась к генпрокурору Игорю Краснову, главе Рособрнадзора Анзору Музаеву, министру просвещения Сергею Кравцову и министру цифрового развития Максуту Шадаеву, пишут «Ведомости».

Лихобаба объяснила, что регистрация на платформе происходит автоматически при нажатии на ссылку-приглашение во «ВКонтакте». При этом платформа никак не проверяет пользователей, и даже не уточняет их возраст, из-за сего некоторые родители опасаются, что сервисом могут воспользоваться взрослые злоумышленники.

Чтобы подтвердить несовершенство работы платформы, один из членов организации «Родительская палата» зарегистрировался на платформе под видом ученика в девяти школах. В результате, на протяжении двух месяцев никто не раскрыл его обман и не удалил из системы.

- Я вижу фамилии и имена всех школьников — с 1-го по 11-й класс в любой зарегистрированной на платформе школе и могу написать любому, а также создать закрытый чат, включить видеосвязь, при этом дети не имеют возможности заблокировать меня, - рассказал проводивший эксперимент Андрей Афанасьев.

Мужчина выразил опасения, что таким путем со школьниками могут связаться торговцы наркотиками, педофилы или другие преступники.

Напомним, «Сферум» является российским аналогом приложений Zoom и Discord, которым российские школьники начали пользоваться и-за перевода на дистанционное обучение в период пандемии коронавируса. На сегодняшний день к «Сферуму» подключены 27 тысяч образовательных организаций и 2,5 млн человек более чем в 15 регионах. При этом показатели со временем планируется увеличить.

Как отмечают программисты, платформа не защищена также от шуток учеников-хулиганов.

- И педагоги, и ученики открывают группы в мессенджерах, оставляя там ссылки на уроки. Есть подростки, которые желают поприкалываться, идут по этим ссылкам и творят произвол, - рассказал программист Сергей Вакулин.

Встречались случаи, когда хулиганы полностью срывали дистанционный урок. При этом эксперты полагают, что выявлять нарушителей в отечественных мессенджерах легче, что позволит привлекать их к административной ответственности.