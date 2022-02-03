«Я не ставлю на себе крест»: Овдовевшая Зудина вновь заговорила о замужестве

Марина Зудина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марина Зудина в 2018 году потеряла любимого мужа Олега Табакова. С мэтром отечественного кино она начала встречаться еще студенткой, он стал ее первой любовью и главным мужчиной всей ее жизни. Зудина и Табаков поженились в 1995 году, через десять лет после начала отношений. Марина терпеливо ждала, пока Табаков разведется с первой женой и сделает ей предложение. В счастливом браке у супругов родились сын Павел и дочь Мария. Зудина овдовела в 53 года. По ее словам, за три с половиной года, прошедшие после смерти Олега Павловича, она не могла думать ни о чем, кроме своей утраты. Но сейчас актриса оттаяла. Боль постепенно начала уходить. В новом интервью Марина Зудина призналась: она не исключает, что снова влюбится и выйдет замуж.

- Меня так любили, столько лет смотрели на меня восхищенными глазами, что у меня максимально удовлетворены амбиции: я состоялась как женщина, как жена, как мать. Вот спроси у меня сейчас: «Хотите ли вы во второй раз выйти замуж?» - я скажу: «Наверное, нет». Но я абсолютно не программирую себя. Я не ставлю крест на себе, не даю зарока не влюбляться, - рассказала актриса в интервью «Семи дням».

Мощным эмоциональным толчком для актрисы стало участие в проекте «Танцы со звездами». Зудина признается, что сейчас ощущает себя такой же, какой она была до замужества с Табаковым.

- В определенном смысле я сейчас вернулась к той Марине, какой была до встречи с Олегом Павловичем. Например, пришла в проект «Танцы со звездами», и такое ощущение, что у меня нет бэкграунда жены Табакова, - признается Зудина. – Хореографы, партнеры относятся ко мне так, что мне иногда хочется сказать: «Эй, ребята, потише, я же все-таки старше вас…». Интересно попробовать так жить! За мной нет Олега Павловича, я просто Марина Зудина. И отношения с окружающими стали более честными. Кто любил раньше – и сейчас любит. А те, кто льстил, те ушли из моей жизни, и я этому рада.

Зудина и Табаков поженились в 1995 году, через десять лет после начала отношений. Фото: Евгения ГУСЕВА

В жизни актрисы случилось еще одно важное событие, ставшее для нее постоянным источником радости: теперь она бабушка. Зудина обожает внучку Мию и готова говорить о ней бесконечно. Хотя ее сын Павел не живет с мамой девочки – актрисой Софьей Синицыной, Зудина считает, что ее внучка окружена любовью и заботой.

Марина признается: в каком-то смысле Мия очень вовремя родилась. Например, сейчас Зудиной не страшно будет отпустить дочь Машу на учебу за границу – она не будет переживать, что останется одна, ведь в ее жизни теперь есть внучка. Правда, Маша пока не определилась с будущей профессией. Весной девушка будет сдавать ОГЭ, у нее есть склонности к дизайну. Но и то, что она выберет актерское ремесло, дочь Табакова тоже не исключает.