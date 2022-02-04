«Останкино»: Не лыжней единой

В конце концов зимние прогулки - это просто красиво. Фото: Shutterstock

Парк «Останкино» в этом году стал одним из самых удобных мест для спорта и отдыха. На каждом шагу - карты и указатели: потеряться невозможно. Лыжные дорожки идут вдоль пешеходных, освещение есть и вечером, и ночью. Не желаете кататься на лыжах - добро пожаловать на каток или горки с ватрушками, хотите неспешной прогулки с чашечкой горячего кофе - и тут есть из чего выбрать.

Парк «Останкино» в этом году стал одним из самых удобных мест для спорта и отдыха. Фото: Александра БУДАЕВА

ТРАССА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

В этом году по парку «Останкино» проложили единый лыжный маршрут, его общая протяженность 5 км, но фактически это два круга, расположенных рядом со множеством поперечных вариантов, - их сделали сами лыжники. И хотя местные говорят, что лыжню никто не обновляет, выглядит она довольно ухоженной.

Трасса единообразная - без резких подъемов и спусков, даже начинающим комфортно. Фото: Александра БУДАЕВА

Классикой катиться можно вдоль пешеходных дорожек, коньком - по самим дорожкам, они достаточно широкие, так что пешеходам и лыжникам есть где разойтись. Я на трассу зашла со стороны Ботанической улицы, прокатилась по большому кругу до Ботанического сада и обратно. Трасса единообразная - без резких подъемов и спусков, даже начинающим комфортно.

Прокат находится возле катка, для детей - специальные лыжи, которые надеваются на ботиночки. Кстати, и лыжи, и коньки в парке можно взять в прокат на сутки, что выйдет значительно дешевле, чем почасовая оплата (см. «Что почем»).

Карта парка. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

КОНЬКИ И ВАТРУШКИ

Если идете с детьми, захватите ватрушки. Прямо у входа со стороны ул. Ботанической горку «естественного происхождения» облюбовали малыши - она невысокая, безопасная, плюс далеко идти не надо.

Если пройдете внутрь парка, ориентируйтесь на каток, там найдете уже специально выстроенную горку. В районе обеда в субботу народу было немного: недолго ждать своей очереди. Рядом с горкой расположен стенд, где прописаны все условия проката (такие же стенды есть возле пунктов проката коньков и лыж).

Если пройдете внутрь парка, ориентируйтесь на каток, там найдете уже специально выстроенную горку. Фото: Александра БУДАЕВА

Каток между сеансами обновляют специальной машиной, играет музыка, есть освещение. А еще обустроены теплые просторные раздевалки, плюс возле самого катка - прорезиненное покрытие и сиденья, на которые можно присесть, чтобы переобуться, если вы пришли со своими коньками. По идее на каток нужно заранее регистрироваться, но я спокойно сделала это прямо перед сеансом со смартфона (см. «Что почем»).

Что почем Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Несомненным плюсом парка «Останкино» являются вещи простые, но незаменимые - туалеты. Они буквально на каждом шагу, причем внутри довольно чисто и относительно свежо. Второе достоинство парка - киоски с едой, чаем, глинтвейном, какао и кофе. Не успеешь задуматься, что неплохо бы перекусить, - как пожалуйста: любой каприз за ваши деньги, причем цены довольно умеренные.

На каток в "Останкино" нужно заранее зарегистрироваться. Фото: Александра БУДАЕВА

Возле самого катка - кафешка, где поесть можно в тепле и уюте. На выбор: хот-доги, пицца, бургеры и картошка фри, а еще молочные коктейли, чай, кофе и лимонады.

Меня заинтересовало нечто под названием «карона-ролл» (орфография сохранена). По сути - это шаурма в сырном лаваше с соусом карри за 250 рублей.