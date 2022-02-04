Вера Брежнева отметила 40-летие пикантной фотосессией

Вера Брежнева отметила 40-летие. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вера Брежнева 3 февраля отпраздновала день рождения – певице исполнилось 40 лет. Отметить знаменательную дату в Инстаграме артистка решила пикантной фотосессией. Экс-«ВИА-Гра» опубликовала на своей странице яркие кадры на которых она позирует в эффектном наряде, с прической и вечерним макияжем. На фото Вера лежит на диване в желтом лифе и юбке в тон. Образ дополнило боа из розовых перьев.

- Вообще все нравится! HappyFourty, - сообщила поклонникам певица.

Брежнева поделилась кадрами яркой фотосессии по случаю своего 40-летия. Фото: Инстаграм.

«Вера, не ври, какие сорок?», «Шикарная», «С днем рождения, богиня», «Цвета бесячие, но Вера - прелесть», - написали фолловреы в комментариях.

С днем рождения жену поздравил и Константин Меладзе. Композитор тепло пожелал супруге счастья, назвав ее «неповторимой, прекрасной, удивительной, любимой».

- Все, кто знают Веру, восхищены ее трудолюбием и работоспособностью, умением вдохновлять и поддерживать окружающих. А самое главное, знают, какое у нее большое и любящее сердце, - написал продюсер.

Свое 40-летие артистка отпраздновала вместе с близкими. С утра ее поздравил муж Константин Меладзе. В сторис Инстаграма Брежнева показала комнату, уставленную букетами цветов, и супруга, позирующего на заднем плане.

- А дома цветник с моим главным садовником. Ваз не хватило сегодня. Это лишь важная часть. Но главное, что все букеты весенние. Как состояние моей души, рассказала именинница.

В сторис Инстаграма Брежнева показала комнату, уставленную букетами цветов, и супруга, позирующего на заднем плане.

С днем рождения Веру поздравила и сестра: певица показала пирожные, которые ей подарила родственница. «Счастливая 40-летка», - пошутила артистка, сделав селфи.

Напомним, Меладзе и Брежнева живут на три страны – Россию, Украину и Италию. Супруги работают в Москве, отдыхают в Италии и часто бывают на Украине (младшая дочь звезды Сара учится там в школе). Недавно Меладзе приобрел в Киеве шикарные апартаменты площадью 206 квадратных метров, расположенные в элитном жилищном комплексе. В России у Брежневой есть дом в Подмосковье в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в 19 километрах от МКАД. Площадь двухэтажного особняка - 400 квадратных метров.

С днем рождения Веру поздравила и сестра. Фото: Инстаграм.

Также у супругов есть дом у моря в Италии, в провинции Тоскана в коммуне Форте-деи-Марме. В 2015 году Вера и Константин сыграли там свадьбу – их расписал лично мэр города.