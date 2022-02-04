В Норвегии запретили разведение собак некоторых пород

Проблемы со здоровьем у английских бульдогов известны с начала XX века Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Норвегии действует один из самых строгих в мире законов, защищающий животных.

Норвежские защитники прав братьев наших меньших столь внимательно изучили этот документ, что определили – некоторые его статьи можно как однозначный запрет на разведение собак некоторых пород.

И теперь в королевстве нельзя разводить собак двух пород – английских бульдогов и кавалер-кинг-чарльз спаниелей.

Обе эти породы были выведены искусственно. Из-за этого эти собаки не живут долго, они уже с самого рождения часто испытывают серьезные проблемы со здоровьем.

- Проблемы со здоровьем у английских бульдогов известны с начала XX века. Поэтому вердикт суда, подтвердивший силу закона, запоздал на много лет. – заявили норвежские зоозащитники.

Они ссылались на многочисленные исследования, показывающие, что английским бульдогам и кавалер-кинг-чарльз спаниелям не хватает генетического разнообразия, необходимого для дальнейшего разведения породы. А из-за этого у этих собак часто погибают щенки, многие из которых рождаются с врожденными дефектами, а самые здоровые псы редко доживают до 8-летнего возраста.

Запрет, уже вступивший в силу, содержит одно отступление: разведение собак этих пород в Норвегии будет разрешено, если заводчики «научно обоснованно докажут, что скрещивание и разведение уменьшит проблемы со здоровьем у животных».