«Для буйных положительных - номера с железными дверями, как в СИЗО»: Россияне на Кипре оказались заперты в ковидном отеле

Игорь Ларионов приезжал на Кипр на три дня, а остался на полторы недели.

Москвич Игорь Ларионов с супругой 29 января прилетели на Кипр прицениться к недвижимости. Появилась такая мечта - купить квартиру в месте, где море и 320 дней в году солнце. Самые интересные с точки зрения цены варианты находятся на северной части острова, поэтому Ларионовы отправились туда сразу из аэропорта.

- Мы с супругой оба вакцинированы «Спутником V». Но перед вылетом все равно нужно было сдать ПЦР-тесты. У нас у обоих были отрицательные, - рассказывает Игорь. - По прилету у нас прямо в аэропорту снова взяли ПЦР. За это нужно было заплатить 15 евро. Сказали, что результаты в течение трех дней придут на почту.

Поездка была краткосрочная. Семейная пара погуляла на севере, посмотрела варианты квартир и спустя три дня, 1 февраля, снова через Ларнаку собиралась вылетать в Москву.

- На пограничном контроле жена прошла без проблем, а меня женщина в форме остановила: «Вы не сможете улететь, ваш тест оказался положительным…» Тут же ко мне подошли администратор аэропорта и двое врачей в спецкостюмах и масках. Спросили про симптомы. А у меня ничего такого нет. Объяснили, что я попадаю на карантин, который должен продлиться десять суток с момента взятия ПЦР-теста. Жене успел сообщить, что меня завернули и меня куда-то повели.

Следующие два часа Игорь провел в каком-то стеклянном предбаннике без сидений. Ждал трансфера в «специальный отель». Наконец приехал минивен, в котором сидели и другие его товарищи по несчастью - граждане Румынии, Израиля и Украины.

- В-основном это были люди, которых забрали прямо из отелей, когда взятый после прилета ЦПР показал ковид, - объясняет москвич.

Минут через пятнадцать машина тормознула у небольшого трехэтажного отеля. В «мирное» время трехзвездочный отель «Эден» принимал обычных гостей, но с начала пандемии его переоборудовали в настоящий карантин.

ТРИ КОРПУСА НА ПЛЮЩИХЕ

- Здесь три корпуса, - объясняет мне по телефону Игорь Ларионов. - Нас, бессимптомных, поселили в главный. Каждая комната рассчитана на три-четыре человека. Например, у нас стоит две двухъярусные кровати и диван. Но в данный момент мы живем вдвоем. Здесь еще один парень из Львова. Прекрасно нашли с ним общий язык, о политике не говорим. (На заднем фоне кто-то хохочет: «Здесь бандеровцы с москалями не дерутся!», - Авт.).

Номера в ковидном отеле рассчитаны на 3-5 человек.

В целом, как говорят, во всем корпусе единовременно проживает около 100 человек. Среди постояльцев Ларионов видел граждан России, Украины, Чехии, Польши, Канады, Хорватии, Испании, Бельгии. Словом, полный интернационал.

Постояльцам корпуса, где держат бессимптомных больных, разрешено свободно перемещаться по зданию, но нельзя выходить на улицу.

- Здесь трехразовое питание. Персонал перемещается по корпусу строго в этих своих костюмах биозащиты. Приносят еду в пластиковых контейнерах, оставляют у двери. Завтрак раздают в 9:30, обед в 15:00, ужин в 20:00. Чем кормят? Ну, например, сегодня на завтрак был салатик, два кусочка сыра, колбаса, несколько кусков хлеба, чай. На обед - рис, курица, салат. Нехитрые блюда, но вполне хватает. Сидя в номере, энергию особо некуда тратить, так что я не жалуюсь. Если тебе что-то еще нужно, можно постучать в двери, где сидит персонал. Попросить воду, чай, молоко. Из удобств есть телевизор. Но он почему-то не работает. Зато есть WiFi.

Весь персонал перемещается по отелю только в костюмах биозащиты.

По словам Игоря, постояльцам корпуса для бессимптомных разрешается свободно перемещаться по всему зданию. Но выходить на улицу запрещено.

- На выходе сидит охрана. Плюс у отеля всегда дежурит наряд полиции.

- За чей счет весь этот банкет?

- Насколько я понял, все это правительство Кипра оплачивает. Во всяком случае, не мы.

Корпус для тех, у кого коронавирус протекает более серьезно.

БОЛЬНЫЕ И БУЙНЫЕ

Во время первой экскурсии по корпусу, старожилы показали Игорю первый этаж - там находятся несколько «номеров» с металлическими дверями и окошком для передачи пищи. Прямо как камера в российских СИЗО.

- Говорят, с внешнем стороны на окнах решетки. Это комнаты для буйных, тех, кто пытается вырваться из отеля, видимо. Наверное, у кого-то психика не выдерживает сидеть столько времени в четырех стенах. Люди начинают психовать. Я подошел к одной такой двери, постучал, из-за нее мужской голос на русском спрашивает: «Тоже сюда хочешь?» При мне, кстати, в полицейской машине привезли какого-то буйного человека. Он просто рвал и метал, мы даже не поняли, на каком языке он кричит. Но он был в таком состоянии, что его решили не оставлять и повезли куда-то дальше. Может, пьяный…

Балкон - главное место отдыха.

- С нашего балкона видны еще два корпуса. В них заселяют людей, у кого ковид протекает более серьезно. Периодически машины скорых приезжают. Людей на носилках выносят из здания и куда-то увозят. Видимо, тех, кому совсем худо, перевозят дальше в полноценный ковидный госпиталь.

- А вас как-то проверяют? Сначала симптомов может не быть, а потом проявятся.

- Полноценных обследований не проводят. Врачи в спецкостюмах только спрашивают: как вы себя чувствуете? Но если появляются симптомы, больных увозят. При мне одна девушка начала кашлять и ее перевели в тот другой корпус.

На первом этаже корпуса находятся «номера» для буйных - туда отправляют туристов, которые пытаются сбежать из-под карантина.

«УШЛИ ИЗ КАРАНТИНА В РЕСТОРАН»

По словам Ларионова, постояльцы ковидного отеля чаще всего коротают время на балконах. В Ларнаке эти дни солнечные погоды и +15. Отель стоит на некотором отдалении от моря, но воду все равно видно.

- Соленый воздух морской все равно доносится. Я даже спать лучше стал, - смеется Игорь. - Еще мы попросили у киприотов из персонала нарды. Иногда играем.

Понятно, сидеть в карантине скучно. Особенно, если у тебя никаких симптомов. Поэтому некоторые русские придумали способ облегчить свое положение.

- Мне рассказали, что в соседней комнате жили трое ребят из России. Они пару дней помучались, а потом решили съехать. Оказывается, если человек готов на дополнительные траты, он может на срок карантина снять апартаменты, которые официально утверждены как места для возможного проживания людей с положительным коронавирусом. В общем, они переехали в апартаменты, а через день звонят парню, с которым здесь в «Эдене» познакомились. Говорят: «А мы сейчас в ресторане сидим!» То есть, у них карантин, а они в ближайший ресторан ушли. Получается, при такой системе нет никакого контроля «карантинных» туристов? У нас тут медики в костюмах «биохазард», а эти в ресторане…

У ковидного отеля постоянно дежурит наряд полиции.

Срок карантина закончится для Игоря Ларионова в 10:00 9 февраля.

- Я должен буду за свой счет добраться до аэропорта и улететь. Кстати, у меня был невозвратный билет «Аэрофлота» и я поначалу расстроился, что придется платить снова. Но мне объяснили, что со всеми авиакомпаниями есть договоренность, что в случае задержки человека из-за ковида, он имеет право купить новый билет на другую дату с небольшой доплатой. Я так и сделал. Еще когда ждал доставку в «ковидный отель», перебронировал. Доплатил 37 евро.