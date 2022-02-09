Долгожданная премьера: на российском рынке презентуют серию Huawei P50

Предыдущий флагман серии – Huawei P40 Pro – появился в России еще в 2020 году. Тогда выход модели на рынок ознаменовал новый этап в мобильной фотографии: ультра камера с четырьмя объективами 50 МП, сверхчувствительная матрица, 50-кратный зум – такой набор инструментов обеспечивал съёмку с высоким разрешением при любом освещении. У инженеров было два года, чтобы сделать новый флагман еще более технологичным.

Серия Huawei Р является своего рода выставочной площадкой, где уже 10 лет обкатываются самые свежие наработки в области мобильных технологий и дизайна. Для рынка она задает новые ориентиры качества, а для компании служит визитной карточкой, благодаря которой бренд традиционно поднимается на верхнюю строчку профессиональных рейтингов (будь то список лучших камерофонов или премия на передовой дизайн).

8 февраля мировой производитель представит в России сразу два смартфона новаторской флагманской серии: Huawei P50 Pro, созданный в традиционном стиле, и первый складной Huawei P50 Pocket.

– Серия Huawei P всегда была воплощением нашего стремления к совершенству в дизайне и технологиях мобильной фотографии, – говорит исполнительный и генеральный директор Huawei Consumer BG Ричард Ю. – Новый Huawei P50 Pro открывает очередную главу в истории инноваций. Впервые применив в камере смартфона оптику Huawei XD, мы вновь расширили рамки возможного, превзойдя самые смелые ожидания.

А теперь давайте разберемся, почему нынешнюю – долгожданную – серию Huawei P50 в компании называют «легендой мобильной фотографии».

Huawei P50 Pro: премиальный дизайн и невероятное качество фотографии

Флагман стал легче предыдущего на 7 граммов, тоньше на 0,45 мм, но экран при этом увеличился и составляет 6,6 дюйма по диагонали. Частоту обновления дисплея разогнали до 120 Гц: это значит, что он обновляется 120 раз в секунду, обеспечивая плавность картинки. Частота дискретизации сенсорной панели (показатель точности, с которой гаджет отслеживает перемещение вашего пальца на экране) достигла 300 Гц — это гарантирует точность выполнения команд и мгновенный отклик.

Специально для P50 Pro были разработаны два новых элегантных цвета: светло-золотистый и «чёрное золото». Они придают гаджету теплый благородный оттенок и подходят к любому стилю одежды.

Камеры на задней панели смартфона вписаны в два черных диска, это создает узнаваемый и запоминающийся внешний облик.

Основная камера – новое слово в технологиях мобильной фотографии. Фирменная оптика Huawei XD делает снимки более четкими при любом освещении. Матрица камеры оборудована двумя линзами: цветной и монохромной. Они захватывают на 103% больше света, чем предыдущий флагман.

Для анализа окружающего освещения используется 10-канальный мультиспектральный датчик, он способен распознать и передать картину мира в ее реальных красках.

Технология Super HDR повышает динамический диапазон Huawei P50 Pro на 28% (охват тонов, которые камера может распознать между черным и белым). Фото и видео получаются красочными и детализированными в любое время суток, и даже если вам приходится снимать против солнца.

200-кратный зум позволяет делать качественные фото с любого расстояния.

Сверхширокоугольный объектив помогает пропорционально упаковывать в кадр групповые портреты, природную и городскую панорамы, а также интерьер небольшого помещения.

Huawei P50 Pro поддерживает запись видео в формате 4K с основной и фронтальной камер.

Huawei P50 Pocket— первый фэшн-трансформер

Если P50 Pro продолжает классическую линию смартфоностроения, то P50 Pocket представляет концептуально иную ветвь эволюции гаджета.

– При разработке Huawei P50 Pocket мы совершили прорыв, представив совершенно новый форм-фактор смартфона – компактное складное устройство, предлагающее при этом высокое качество фотографий и удобное управление, – отмечает исполнительный и генеральный директор Huawei Consumer BG Ричард Ю.

В сложенном виде P50 Pocket совсем не похож на смартфон – скорее, на стильное карманное зеркальце. Кстати, создатели наделили гаджет традиционной для этих дамских аксессуаров функцией “Свет мой зеркальце скажи…” Так, если открыть на внешнем экране функцию “Зеркало”, то устройство сможет определить, насколько равномерно вы нанесли на лицо солнцезащитный крем.

Что такое внешний экран, спросите вы? На одной из половинок Huawei P50 Pocket размещены два кольца, которые напоминают дизайн основной камеры Huawei P50 Pro. Но в действительности камера находится только в одном из них. А второй представляет собой дополнительный экран, на который можно вывести полезную информацию: время, уведомления, плейлист, прогноз погоды, пешеходную навигацию и т. д. А еще с помощью этого “ока” можно сделать селфи.

В раскрытом виде Huawei P50 Pocket представляет собой смартфон с широким гладким экраном. Толщина устройства всего 7,2 мм (в сложенном виде – 15,2 мм), а вес – 190 граммов. Главный экран с диагональю 6,9 дюйма и соотношением сторон 21:9 способен воспроизводить 1,07 миллиарда цветов. Он поддерживает частоту обновления до 120 Гц, как и P50 Pro. Благодаря нанооптическому слою дисплей не бликует при ярком солнце. В кино и видеороликах Huawei P50 Pocket выдает высокую детализацию темных кадров.

Складывая и раскрывая смартфон, вы не заметите на экране никаких складок: это полностью бесшовная технология. А конструкция поворотного шарнира, в которой использованы инновационные материалы, настолько прочна, что выдерживает давление до 2100 МПа.

В России Huawei P50 Pocket будет продаваться в двух цветах. В белом – покрытие выполнено из ультратонкого стекла толщиной до 0,05 мм: смартфон сияет и переливается, как драгоценность. Второй оттенок называется “Роскошное золото”. Его создавали при участии популярного нидерландского дизайнера Айрис Ван Херпен. Она известна тем, что впервые применила методы 3D-печати в мире моды. Этот прием был использован и в оформлении Huawei P50 Pocket: внешняя панель получила уникальный узор благодаря трёхмерной микротекстуре стеклянного покрытия.

Модель так же, как и флагман P50 Pro, построена на платформе Snapdragon 888 4G, к которому прилагается 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Система камер также не уступает старшей модели.

По способности различать цвета основную камеру P50 Pocket можно сравнить с человеческим глазом. Попробуйте сфотографировать несколько близких оттенков губной помады или строительной краски, и вы увидите, что смартфон, как и вы, чувствует между ними разницу.

Емкость аккумулятора P50 Pocket – 4000 мА×ч.В комплекте идет зарядное устройство, поддерживающее технологию быстрой зарядки Huawei Super Charge. Это гарантирует комфортную работу в течение всего дня.

ЦЕНА ВОПРОСА

Новые смартфоны будут доступны к предзаказу с 8 февраля.

Рекомендованная розничная цена составит:

- Huawei P50 Pro – 89 999 рублей.

- Huawei P50 Pocket в цвете «Роскошное золото» – 129 999 рублей. О запуске белого смартфона будет объявлено дополнительно.