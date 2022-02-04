Всемирный день борьбы против рака

Фото: Shutterstock

Онкологические заболевания – это общее название большой группы болезней, которые могут поражать любую часть организма. Также при описании заболевания используются такие понятия, как злокачественные опухоли и новообразования.

Одним из характерных признаков новообразований является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Этот процесс называется метастазированием. Метастазы – основная причина смерти от рака.

Онкологические новообразования – вторая из основных причин смерти в мире; так, в 2018 году от рака умерли 9,6 млн человек. Каждая шестая смерть в мире связана с злокачественными опухолями.

Наиболее распространенные виды онкологии:

• рак легких (2,09 млн случаев смерти);

• рак молочной железы (2,09 млн случаев);

• рак толстой и прямой кишки (1,80 млн случаев);

• рак предстательной железы (1,28 млн случаев);

• рак кожи (немеланомный) (1,04 млн случаев);

• рак желудка (1,03 млн случаев).

Около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.

Научными исследованиями ФИЦ питания и биотехнологии установлено, что многие продукты содержат натуральные антиканцерогенные вещества, препятствующие развитию рака, но есть и продукты, которые, наоборот, могут спровоцировать образование злокачественных новообразований. Поэтому профилактика рака посредством питания весьма актуальна.

Роспотребнадзор напоминает об основных принципах снижения риска развития онкозаболеваний:

1. Предупреждение ожирения, так как избыточный вес является фактором риска развития многих злокачественных опухолей, в том числе рака молочной железы и рака тела матки.

2. Уменьшение потребления жира при обычной двигательной активности не более 50-70 г жира в день (предупреждение развития рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы).

3. Обязательное присутствие в пище овощей и фруктов, обеспечивающих организм растительной клетчаткой, витаминами и веществами, обладающими антиканцерогенным действием, к которым относятся: желтые и красные овощи, содержащие каротин (морковь, помидоры, тыква, редька и др.); фрукты, содержащие большое количество витамина С (цитрусовые, киви и др.); капуста (особенно брокколи, цветная и брюссельская); чеснок, лук, хрен.

4. Регулярное и достаточное употребление растительной клетчатки (до 35 г ежедневно), которая содержится в цельных зернах злаковых культур, отрубях, овощах и фруктах. Растительная клетчатка связывает ряд канцерогенов, сокращая время их контакта с толстой кишкой.

5. Ограничение потребления алкоголя, так как известно, что алкоголь является одним из факторов риска развития рака полости рта, пищевода, печени и молочной железы.

6. Ограничение потребления копченой и нитрит-содержащей пищи. В копченой пище содержится значительное количество канцерогенов. Нитриты содержатся в колбасных изделиях.

7. Ежедневное потребление воды в достаточных количествах (30 мл на 1 кг веса, является профилактикой развития рака мочевого пузыря).

Конечно, не существует какого-то специального «противоопухолевого» рациона, не имеет смысла выискивать для него особые продукты и готовить исключительно из них. Достаточно следить за своим питанием – стараться, чтобы оно было полноценным, рациональным и сбалансированным.

Источник: Здоровое – питание.рф