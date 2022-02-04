Дистанционная продажа рецептурных лекарств и выписка рецептов: Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России»

Из-за пандемии омикрона нагрузка на амбулаторное звено в системе здравоохранения России выросла многократно. Обеспечение лекарствами и переход на электронные рецепты могли бы быть очень важными как для первичной системы здравоохранения, так и для пациентов, потому что качественное оказание медицинской помощи без этого невозможно, сообщил глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко, обращаясь к Владимиру Путину.

«Важно в период сверхнагрузок использовать дистанционные технологии для выписывания рецептов для лечения пациента, — отметил доктор. - Сейчас врач может только скорректировать свой диагноз, а за рецептами приходится обращаться лично. Предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты».

Денис Проценко добавил, что ряд регионов, в том числе Москва, к реализации таких технологий давно готовы. Более того, в столице в настоящее время из-за пандемии выписка больничных листов и их закрытие уже осуществляется с использованием телеконсультации без посещения поликлиники.

Также он предложил разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам — для маркированных лекарств по электронным рецептам. Денис Проценко предложил президенту поддержать с этой целью принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Законопроект, который позволит организовать доставку таких лекарств в пилотном режиме в отдельных регионах, уже внесен в федеральное правительство. Его разработали Минэкономразвития и Минздрав вместе с «Единой Россией».

Президент назвал предложения логичными.

«Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат», — отметил Владимир Путин. Предложения партии на форуме также одобрил Минздрав.

Ранее «Единая Россия» предлагала правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн. Напомним, продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года. «Единая Россия» неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной. Предложение поддержали в Росздравнадзоре.