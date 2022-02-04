Дмитрий Песков: Россия и Китай работают в духе партнерства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

- ...Дмитрий Сергеевич! Скажите, пожалуйста, прозвучат ли в Пекине в ходе визита Владимира Путина какие-то формулировки, связанные с нашими озабоченностями по гарантиям безопасности в Европе? Более конкретные, потому что сначала ходили такие вот предположения, что, возможно, Сергей Шойгу поедет в КНР, возможно, будет какая-то совместная декларация или там оборонная доктрина. Потом это как бы не состоялось. Вот сейчас что мы услышим или увидим?

- Я, честно говоря, никогда не слышал предположений о том, что Сергей Шойгу поедет в Пекин. Собственно, об этом речи никогда не шло. А где вы хотите…

- Но в другое время он там бывал.

- Я не совсем понял просто вопрос.

- Ну, вопрос состоит в том, что западные комментаторы говорили, что вот, значит, Владимир Путин поехал в Пекин не только для того, чтобы там какие-то газовые, нефтяные контракты заключить и посмотреть открытие Олимпиады.

- И они правы, да. Он не только для этого поехал.

- Да, не только для этого. Вот, а еще для чего? А для того, чтобы заручиться поддержкой своего мощного, давнего старого друга в своей дискуссии (с США и НАТО).

- Российско-китайские отношения имеют особый характер. Это продвинутое стратегическое партнерство. И, собственно, любые контакты, как раз, в духе такого партнерства и осуществляются.

- Ну, ясно. То есть, это будет большим плюсом для России в той полемике, которую мы сейчас ведем с США и НАТО.

- Ну, да. Конечно. Да.