Короткий путь к идеальному зефиру

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Марина Невская «Дом зефира»

Зефир - лакомство с особым ореолом романтики. Воздушное, легкое, будто созданное для обольщения сладкоежек! Название десерта происходит от имени греческого бога западного ветра Зефироса.

В том виде, в котором мы его знаем сейчас, зефир появился во Франции. А парижские кондитеры, в свою очередь, основывались на рецепте пастилы, появившейся на Руси еще в XIV веке. Позже французы привезли зефир в Россию, к императорскому столу. Вплоть до революции 1917 года им лакомились лишь аристократия и сановные особы. Остальным диковинный десерт с русскими корнями был не по карману. А вот в середине ХХ века, когда было налажено производство зефира, в СССР его изготавливали множество фабрик. Сколько вкусов зефира вы знаете? Три? Пять? В СССР их было великое множество: айвовый, сливовый, ванильный, малиновый, клубничный, шоколадный, крем-брюле…

Зефир - продукт легкий, он создан из натуральных ингредиентов, и в нем почти нет жира! Некоторые диетологи считают его полезнее шоколада, рекомендуют для питания в дошкольно-образовательных учреждениях. Зефир разрешают есть тем, кто сидит на диете.

Многим кажется, что приготовить его можно лишь в промышленных условиях. Или что это священное действие подвластно лишь опытным кондитерам. Но нет, автор книги «Дом зефира» Марина Невская уверена: каждая хозяйка может создать воздушный десерт на своей кухне. Главное, найти подходящие рецепты и опытного наставника. Ее книга под названием «Дом зефира» как раз и станет проводником в этом сладком деле.

Невская не только делится подробными рецептами этого вкуснейшего десерта, но и знакомит с историей его происхождения. А еще рассказывает о том, что должен знать каждый, кто берется за создание зефира.

Марина Невская - фуд-блогер со 130 тысячами подписчиков в Инстаграме. Она регулярно проводит «живые» мастер-классы и делится своим многолетним опытом (зефиром Невская занимается уже семь лет) со всеми желающими.

Когда Марина только начинала, на создание идеального зефира у нее ушло четыре месяца! Она скрупулезно анализировала свои действия, выискивала ошибки и исправляла их. Помогло образование технолога. Ее рецепты - это возможность сэкономить время и пройти менее извилистый и тернистый путь к зефирной цели. Марина на своих мастер-классах слышала тысячи вопросов от учеников и на все постаралась ответить в своей книге. Отличный зефир обязательно получится у каждого. Проверено!

Купить книгу можно по ссылке.