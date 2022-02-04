Съел таблеточку - вызывай такси. Российских водителей начали лишать прав за следы корвалола в крови

Российских водителей начали лишать прав за следы корвалола в крови Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд России отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав, поймав за рулем после приема популярного у сердечников безрецептурного препарата - корвалола.

Не секрет, что в корвалоле в малых дозах есть наркотические вещества, которые вызывают привыкание и влияют на сознание. В инструкции к препарату говорится, что «пациентам, принимающим корвалол, необходимо воздержаться от управления транспортными средства, и другими занятиями, которые требуют концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

«Сотрудники ГИБДД остановили истца, не пропустил пешеходов, и отправили на медицинское освидетельствование, которое и выявило у него состояние наркотического опьянения и следы психотропного вещества фенобарбитала из группы барбитуратов, который действительно есть в корвалоле. Так как правила освидетельствования не устанавливают минимальный порог концентрации наркотика в крови и не учитывают цель употребления таблеток, водителя лишили прав», - говорится в сообщении.

У экспертов по этому поводу возникло множество предположений и мнений. Однако все они противоречат довольно ясной позиции ГИБДД России. А она проста, как правила дорожного движения, которые "написаны кровью": если вы приняли какой-либо медицинский препарат, не садитесь за руль, а вызовите себе такси.

Действительно, никто не знает, как тот или иной препарат может повлиять на состояние здоровья. Довольно случаев, когда на встречку вылетают машины с водителями после визита к стоматологу. Даже банальная анестезия может привести к потере сознания и шоку.

Но еще опаснее наркоманы за рулем, которые под воздействием препаратов начинают играть на дороге в «шашечки». Когда таких начинают лишать водительских прав, они начинают показывать рецепты, говорить, что им прописаны препараты, что содержат наркотик в малых дозах.

Отметим, что сотрудники ГИБДД вправе по внешним признакам (бледность, заторможенность, дрожат пальцы, широкие зрачки, спутанность речи, измененное восприятие действительности) отстранить водителя от управления машиной на месте происшествия и доставить с 2 понятыми на химико-токсикологическое исследование в медицинскую организацию, где устанавливают состояние опьянения и вещества, которые их вызвали.

Процедура сама по себе отнимает массу времени, а потому полицейские ради любопытства на освидетельствование не возят. Кроме того, в случае отсутствия следов алкоголя или наркотиков инспектору придется доставить водителя к его автомобилю.

Когда речь идет об алкоголе, то для административного дела достаточно 0,3 промилле в крови, а вот в случае наркотического опьянения крайне важно, что за наркотик у вас найдут. Если вещества запрещенные законодательством, то вас передадут сотрудникам наркоконтроля, а если психоактивные вещества, которые есть в лекарствах, то врач укажет их концентрацию, и уже суд (можно нанять адвоката и обжаловать) будет решать, лишать ли вас водительских прав на 2 года и приговорить к штрафу 30 тысяч рублей (такое же наказание грозит за отказ от медицинского освидетельствования).

Надо отметить, что если водителя поймают за рулем в состоянии наркотического состояния повторно, то права отберут уже на 3 года, отправят под арест на 15 суток, возьмут штраф в размере 50 тысяч рублей, и заведут уже не административное, а уголовное дело. Если по вине водителя пострадали или погибли пассажиры или другие участники дорожного движения, можно получить реальный срок - 4 года колонии.