Метеоролог Евгений Тишковец: Глобальное потепление - это главная афера века

Причина повышения температуры на планете - в концентрации парниковых газов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последнее 7 лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, такой вывод сделали специалисты Центра Коперника по изучению изменения климата. В мире теперь в два раза больше дней, когда летом температура зашкаливает за 50 градусов! При этом минувший 2021 год занял пятое место в этом адском рейтинге. Причина повышения температуры на планете в концентрации парниковых газов. Последняя климатическая конференция, который состоялся в Глазго в ноябре прошлого года, прошла под девизом “Все на борьбу с глобальным потеплением!” Мировые лидеры убеждали друг друга взять на себя повышенные социалистические обязательства по уменьшению выбросов парниковых газов, отказу от государственного субсидирования добычи нефти и газа и переходу на возобновляемую энергию. Иначе на планете запахнет жареным и цель удержать глобальное повышение температуры в рамках 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем не будет достигнута. Впрочем, по оценкам экспертов пакет мер, принятых главами ведущих государств в Глазго, оказался не слишком решительным - его хватит, чтобы остановить глобальное потепление лишь на отметке 2,4 градуса. Однако не все специалисты, разбирающиеся в климатических процессах, разделяют эту точку зрения. Синоптик Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, один из них.

Эксперты не могут курс валюты на год вперед предсказать, а климат еще более сложная система

- Я всегда был противником теории глобального потепления, считаю ее самой крупной аферой современности, - говорит Евгений Тишковец. - Повышение температуры на планете это следствие циклических природных процессов, которые от человека никак не зависят. Сам климат это цикличное явление. Вот мы слышим крики: планета нагревается, какой ужас, никогда такого не было! Но в реальности сейчас мы просто воссоздали климатическую картину, которая наблюдалась на Земле десятки тысяч лет назад. А случались и более экстремальные периоды, когда температура была на много градусов выше, чем сейчас. Что тогда являлось движущей силой глобального потепления? Ведь антропогенного фактора не было, не существовало заводов, самолетов, автомобилей. Однако периоды климатического оптимума сменялись периодами похолодания и в такие времена кардинально переписывалась человеческая история: из-за изменения климата сметались с лица Земли целые империи и цивилизации.

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Фото: Иван ПРОХОРОВ

- А как же климатические модели, которые вроде бы убедительно доказывают вину человека?

- У меня сразу возникает вопрос: в этих моделях входных параметров больше двухсот двадцати, если мы говорим только об атмосфере. А каким образом там учитываются локальные войны и конфликты, демография, пандемия или экономическое развитие? Ведь у нас специалисты не могут на год вперед предсказать, что будет с экономикой. Упадет ли производство? Будет ли кризис? Рухнет ли валютный курс? А ведь тут одно с другим настолько сильно связано, что тянет за собой всю остальную цепочку, в том числе и климат. Поэтому когда люди с экономикой не могут разобраться, но уверенно оценивают объемы выбросов парниковых газов, где переменных гораздо больше - у меня возникают сомнения.

Солнце перешло в фазу снижения активности

- Если не производственная деятельность человека, то что тогда разогревает планету?

- Главный климатообразующий фактор это наше Солнце. Когда звезда в активной фазе - у нас потепление. Когда начинает угасать - у нас похолодание. Сейчас Солнце находится в периоде постепенного снижения активности. Но климат это инерционная система, поэтому еще какое-то время будет наблюдаться превышение средних норм по температуре. Кстати, прошедший 2021 год и вправду стал теплее на 2 градуса, чем норма. Но он же в свою очередь стал на 2 градуса холоднее, чем предыдущий - 2020 год! Эта тенденция - глобальное потепление - явно ослабевает. На втором месте по степени влиянию на климат - вулканизм. Вот бабахнул вулкан Хунга Тонга, акустические волны прокатились по всему миру, а сколько тонн вулканической пыли он выбросил в атмосферу - никто не знает. А это очень серьёзное влияние на климат, потому что эти частицы будут отражать солнечные лучи и какая-то часть тепла к нам не поступит. Мы же знаем историю позапрошлого века, когда из-за извержения вулкана Кракатау был год без лета. Кто такие вещи может учесть в своих климатических моделях? Никто! Это чёрные лебеди, которые появляются из ниоткуда и кардинально меняют картину. А человеческий фактор - это 4-5 место, не более того.

Изменение температуры Гольфстрима на сотые доли градуса это, как взрыв 6 миллиардов водородных бомб

Извержение вулкана Хунга Тонга, январь 2022 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но ведь автомобильные выхлопы, выбросы промышленных предприятий - все это мы действительно производим в огромных масштабах…

- Нужно понимать, что главный вклад в парниковый эффект вносит водяной пар. Атмосфера на 75% состоит из облаков, тумана, капелек воды, осадков - это естественная среда, которая регулирует парниковые процессы. Повышение температуры увеличивает количество водяного пара и наоборот. Насколько я понимаю, в этих климатических моделях очень слабо учитывается изменение температуры Мирового океана. А ведь это гигантская тепловая батарея! Чтобы вы понимали: температура Гольфстрима упала, если не ошибаюсь на 0,018 градуса – это изменяет его энергетическую мощь на эквивалент энергии взрыва 6 миллиардов водородных бомб, которые мы испытали при Хрущеве на Новой Земле. С мощью природы человеку бессмысленно равняться: подсчитано, что одно грозовое облако это энергия 5 атомных бомб сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. А сила одного циклона это 10 тысяч атомных станции, вырабатывающих энергию в течение года. Что человек может этому противопоставить?

Климатическая религия

- Вы сказали, что борьба с глобальным потеплением это афера века. Почему?

- Потому что климат стал инструментом давления одних стран на другие. Через квоты на СО2, ограничения, налоги на выбросы идет выкручивание рук странам, которые продают энергоресурсы. Я считаю, что в первую очередь цель это Россия. Страны Запада заинтересованы в том, чтобы на новом технологическом витке заработать на продаже стеклянных бус аборигенам. Вы нам ресурсы подешевле, а мы вас заставим покупать бесполезные зеленые технологии. При таком раскладе, кто правила формирует - тот и в выигрыше. Пока мы не обладаем экономическим суверенитетом нам такие правила игры будут навязывать постоянно. Это только увеличит разрыв между богатыми странами и странами среднего уровня. Я считаю мы живем во время, когда появляется новая климатическая религия. Люди, которые в нее верят, становятся сектантами и ни с кем не хотят разговаривать. Вы посмотрите, ведь нет ни одной площадки, на которой могли бы выступить учёные, которые с этим климатическим безумием не согласны. Нам говорят, что вы маргиналы, что вы в меньшинстве и так далее. А фокус просто в том, что “климатические” игры позволяют распределять и осваивать гигантские деньги.