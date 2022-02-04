Лукашенко придумал "коварную месть" Литве за санкции

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

В литовско-белорусской торгово-санкционной войне уже намечается досрочный победитель за явным преимуществом. Александр Лукашенко применил против Литвы точно такие же, аналогичные наложенным на Белоруссию санкции. В Литве отказываются верить, что он сделал им так больно. Как он мог? А их-то за что? Надо же понимать разницу между демократическими санкциями цивилизованного мира и "гнусными решениями мировых тиранов". Ведь это другое. Но параллельно таблеточку "этодругина" от Лукашенко получит теперь еще и Украина. А в свете более ранних решений правительства России есть о чем задуматься и аграриям Евросоюза.

Вильнюс объявил, что с 1 февраля перестает осуществлять транзит белорусских грузов (в основном, это удобрения и нефтепродукты) в свои порты для дальнейшей отправки их по всему миру. Получи, мол, тиран недемократический. История с Китаем ничему Литву так и не научила. Сейчас в Вильнюсе ломают голову и рискуют ее окончательно сломать, чтобы найти рецепт восстановления отношений с КНР и, как говорят в том же Китае, "сохранить свое лицо" при этом. Пока не находят, и голову, похоже, все-таки сломают. Но от забега впереди американского паровоза Литва при этом не отказывается. Ведь наложенные на Минск Вашингтоном санкции вовсе не требовали от какой-либо европейской страны следовать этим же курсом. Но одна маленькая, но гордая, нет, не птичка, а республика решила прокукарекать раньше всех.

Казалось бы, через транзит товаров по власти Белоруссии действительно нанесли серьезный удар. Но у Лукашенко есть альтернатива в виде российских портов на Балтике, чтобы отгружать свои товары покупателям по всему миру. Да, транспортная логистика немного более затратна. И есть вопросы по режиму загрузки, потому что терминалы российских портов тоже не простаивают, и надо будет искать свободные "окна". Но это все решаемо. Тем более, что Лукашенко уже договорился о закупке миллиона тонн белорусских удобрений Индией. И долгосрочные контракты на большие объемы будут, несомненно, приоритетны. Тем более, что правительство России сроком на два месяца запретило экспорт российских удобрений, чтобы лишить отечественных производителей искушения задрать цены на них во время весенне-полевых работ.

А вот что теперь делать Литве, которая сама осуществляла транзит через Белоруссию? Минск объявил, что транзит из Литвы через Белоруссию закроется 7-го февраля.

- Республика Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена пойти на ответные меры. Нами принято решение о запрете транзитных перевозок по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог, - заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Отметим особо, что официальный представитель озвучивает не свои мысли, а точку зрения и решения официальных властей. А также формулировку, которая гласит, что запрет относится не только к литовским товарам, а и к тем, что следуют из Литвы и загружены на ее железнодорожных станциях. То есть работать через фирму-прокладку, специально организованную, чтобы избежать санкций, не получится.

А что там проходит через Белоруссию из Литвы? Да мелочь, немногим побольше 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов на Украину. В МИД Белоруссии считают, что по общей логистической цепочке на территории Литвы потери Вильнюса составят сотни миллионов долларов. Украина теперь либо будет платить гораздо больше Минску за нефтепродукты (Минск становится монополистом по поставке топлива в эту страну), либо ей придется обходиться без них.

Впору вспомнить, как несколько месяцев назад Лукашенко недобро усмехнулся, предупреждая о подобных шагах: "Пусть тогда через Польшу возят".

А ведь через Польшу не получится. И дело здесь не в том, что удлиняется транспортное плечо, и удорожаются перевозки. Проблема куда серьезнее и называется железнодорожная колея. Дело в том, что в Литве, Белоруссии и самой России она сделана по так называемому "русскому стандарту, и ее ширина составляет 1524 миллиметра, а в Польше железная дорога уже по европейским стандартам, и там ширина колеи 1435 миллиметров. Если кто ездил в Европу на поездах, то наверняка знает, что на границе под вагонами меняют колесные тележки. И на пути туда, и обратно. Это, безусловно, при должном техническом уровне вполне реально при обслуживании пары-тройки пассажирских поездов, но абсолютно нереально для длинных грузовых составов, идущих десятками, если не сотнями в ежедневном режиме. Для того чтобы смена колесных тележек осуществлялась без заминки, на границе надо заново строить всю инфраструктуру для этого. Ведь менять придется при пересечении литовско-польской границы, а потом польско-украинской. А еще и на обратном пути. И здесь вопрос уже даже не в деньгах, а в самой что ни на есть возможности проделывать такую операцию с гигантскими объемами.

Очень упорно и последовательно Вильнюс ведет себя к банкротству, но все ведь ради благой цели – авось, в Вашингтоне заметят и похвалят. Так загнать страну в ловушку не каждому врагу под силу.

Пекин аплодирует и Минску, и Вильнюсу.

P.S. И, конечно, большой вопрос, что теперь делать европейским фермерам, которые остались без удобрений – еще побарахтаться или сразу подавать заявления на банкротство и продавать свои хозяйства по демпингу? Поскольку собственных продуктов в наступившем году в Европе будет меньше, и они станут дороже. Многие заводы в Европе по производству удобрений компании-владельцы уже закрыли.