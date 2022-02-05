В Подмосковье построили город из Lego размером с трехкомнатную квартиру

В коллекции Тимура Муртазина около 1000 наборов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Звенигороде появился музей Lego. В нем выстроен игрушечный город, который занимает 55 «квадратов». А если прибавить еще и «закуток» вселенной Гарри Поттера — там замки, железные дороги и ключевые сцены саги о волшебниках, — то еще восемь «квадратов». Общая площадь сравнима с малогабаритной «трешкой» или хорошей двухкомнатной квартирой.

Хозяин лего-города Тимур Муртазин. Прошлой весной он решил открыть музей из экспонатов своей личной коллекции. Тут замки, парки аттракционов (карусели крутятся по нажатию кнопки!), пляж, железная дорога и жилые кварталы. Не только парадные фасады домов, внутри спрятаны интерьеры. Например, в пожарной части есть комната отдыха с бильярдным столом, пинг-понгом, шестом, по которому сотрудники экстренно спускаются в гараж с машинами.

На строительство ушло около двух месяцев. Это при том, что большая часть зданий была уже собрана, их нужно было только разместить на городской карте и продумать ландшафтный дизайн.

В городе есть парки, пляжи, замки, железная дорога и магистрали. Фото: Андрей АБРАМОВ

Лего-городов такого размера больше нет ни в России, ни в СНГ. В Минске самая большая частная коллекция — около 5000 наборов. У Тимура наборов в пять раз меньше, зато от каждого есть коробка, инструкция. Да и его город никто не переплюнул. Так что, возможно, попадет в книгу рекордов Гиннесса.

Малышня и подростки нынче избалованы девайсами. Массово, как 15-20 лет назад, дети «Лего» уже не увлекаются. Поэтому компания нынче ориентируется на «афолов» — от англ. adult fan of Lego — «взрослый фанат Лего». С каждым годом все больше наборов 16+ — сложных коллекционных моделей, которые можно собрать и поставить на полку. Тимур, собственно, и является ярким представителем афолов.

«ЭТО НЕ ИГРУШКА!»

Трогать здания и жителей лего-города, как и прочие экспонаты, в музее нельзя. Зато рассматривать можно минимум час-полтора. Процесс завораживает. На моих глазах приходили семьи с детьми, и когда чада уже насмотрелись, родители продолжали наворачивать круги по музею. Приходят и без детей.

Супермаркет из вселенной мультсериала «Симпсоны». Фото: Андрей АБРАМОВ

— У нас есть две экскурсии: часовая больше похожа на лекцию — интереснее взрослым и подросткам, а получасовая — развлекательная. Но даже если не заказываете экскурсию, а просто берете билет на свободное посещение, все равно небольшой пятиминутный рассказ будет, — говорит Тимур Муртазин.

27-летний владелец коллекции — доктор Джекил во плоти. Он часами рассказывает об истории компании, коллекциях и видах деталей. Как только речь заходит о нем и Lego, он тут же перевоплощается в мистера Хайда.

— Первый набор у меня появился в три года. Я всегда хотел только Lego. Это не хобби, а смысл жизни. С семи лет у меня правило: один раз собрал и больше никогда не разбирать, не играть, не модифицировать. Это не игрушка! Я собираю и любуюсь — бальзам на душу! Наборы из детства сейчас в музее — примерно 20% коллекции. Все остальное купил уже после 20 лет. На третьем курсе универа я зашел в магазин и это снова началось…

Взрослые зависают в музее дольше детей. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧЕГО НЕТ В КОЛЛЕКЦИИ

Тимур клянется: никогда не покупал лего б/у. Только запечатанные коробки, с фабричными пломбами. Покупает он наборы не только для того, чтобы собирать, но и исключительно для коллекции.

— Старейший набор 1963 года — машинка такси, один из первых пластмассовых лего. До начала 60-х компания делала игрушки из дерева. Машинка не открыта, коробка с бумажной пломбой. Таких в запечатанном виде единицы на планете. Откроешь — и они потеряют часть коллекционной ценности. А вот деревянного лего у нас нет, так как правило — брать только новое. Мы ищем такой набор, но пока тщетно. Дания (компания Lego появилась в этой стране — прим. авт.) пережила Вторую мировую и отыскать что-то нетронутое того времени очень сложно.

Бюро охотников за привидениями из одноименного фильма. Фото: Андрей АБРАМОВ

Все старые наборы Тимур ищет за рубежом - по коллекционерам и на интернет-аукционах. При вопросе о цене всего великолепия на лице Тимура вновь начинается борьба Джекила и Хайда.

— Ой, лучше не спрашивайте… Очень дорого…

Я прикинул, что стоит вся коллекция несколько миллионов рублей. Например, в центре города стоит готический собор из 22 тысяч деталей. На них афол потратил примерно 300 тысяч рублей. Весит модель 20 кг! Еще прибавьте затраты коллекционера на проекты архитекторов в мире Lego. Да, есть и такие умельцы.

А вы знали, что в наборах Lego есть не только взрослые человечки, а еще подростки, младенцы и домашние животные? Фото: Андрей АБРАМОВ

Тот же собор сделан по инструкции именитого проектировщика, цена 50 евро. Проект каждого дома — 10-30 евро. Детали для таких поделок Тимур также покупает новые. В дар старые конструкторы от гостей тут не принимают. Проблема в том, что сама фирма отдельные запчасти не продает. Приходится собирать из разных наборов. Или находить таких же энтузиастов и закупать детали у них.

Сооснователь музея Ася Борисова и хозяин коллекции Тимур Муртазин на фоне готического собора из 22 тысяч деталей. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОЛИТКОРРЕКТНОЕ ЛЕГО

За витринами музея спрятаны полсотни кораблей из «Звездных войн» — очень популярная серия в мире Lego, как и «Гарри Поттер». Причем на полке стоят вроде бы одинаковые модели. Но если присмотреться, один и тот же корабль может отличаться нюансами: цветом, деталькой, раскраской человечков.

Корабль «Сокол Тысячелетия» из «Звездный войн» — собирать такой нужно несколько вечеров. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Наборы разных лет — с 1999 года, взгляд дизайнеров компании постоянно меняется и можно наблюдать за этой эволюцией. Например, цвет лица становится более правдоподобным, появляется более детализированный рисунок. Вообще торс и голова человечка — самое ценное и интересное, что есть в фигурке. Ноги чаще одноцветные, — говорит Тимур.

В музее можно восхищаться огромным кораблем «Звездный разрушитель», на котором летали плохие ребята из космической вселенной Лукаса. Его длина 124 сантиметра, а весит восемь кило. Напротив стоит корабль «Сокол Тысячелетия» из 7541 детальки. На скорость энтузиасты собирают его за 17 часов без перерыва.

— Уверен, что качество деталей, выпущенных в прошлом веке и сегодня, не изменилось. Кто-то говорит, что они стали мягче. Я разницы не замечаю, разве что цветовая гамма стала другой, да некоторые детали вышли из производства, — рассуждает Тимур.

К слову, компания Lego поддерживает западный тренд и выпускает политкорректные наборы ЛГБТ «Все прекрасны» или по мотивам сериала от Netflix «Натурал глазами гея». В коллекции Тимура таких нет.

— Сами наборы классные, думаю, мы их купим для коллекции, но выставлять пока не будем. Непонятно, как это будет выглядеть с точки зрения закона…

Самая большая модель в истории Lego — корабль «Титаник» 135 см в длину. На упаковке набора маркировка 18+: вряд ли из-за сцены с ладонью на запотевшем стекле. Все дело в сложности. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Музей расположен в отеле «Таежные дачи» на выезде из Звенигорода (Ратехинское шоссе, 1С). Из Москвы добраться можно от метро «Кунцевская» на автобусе 452 или от метро «Строгино» автобусом 881. Они ходят раз в час, в дороге около часа, билет около 140 руб. Доезжают до центра города, оттуда 15 минут пешком до отеля или взять такси. Можно на электричке с Белорусского вокзала до станции «Звенигород» (ходят раз в час-полтора, билет 189 руб.), а дальше вызвать такси.

Колесо обозрения и американские горки вращаются по нажатию кнопки с торца стенда. Жаль, что нельзя потрогать… Фото: Андрей АБРАМОВ

Музей работает с четверга по воскресенье с 10:00 до 19:00. Взрослый билет — 550 руб., дети до 3 лет — бесплатно, 3-12 лет — 350 руб., 12-18 лет — 400 руб. Экскурсии — 1000 — 3000 руб. Справки по телефону +7 (906) 773-61-37.