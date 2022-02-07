Женщины с раком груди смогут получать консультации дистанционно

Регистрация на платформе Вместе+ бесплатна

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. К этому дню Благотворительный фонд помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «Дальше» открывает цифровую платформу «Вместе+», которая разработана специально для пациенток с диагнозом «рак молочной железы», их близких и медицинских специалистов.

На платформе будет доступна информация и данные о мероприятиях для тех, кто интересуется профилактикой и ранней диагностикой этого заболеваний. «Вместе+» — закрытая экосистема, в которой зарегистрированный пользователь бесплатно получает доступ к личному кабинету, консультационным, образовательным и помогающим сервисам. Здесь можно оставить заявку на помощь специалистов, адресную помощь и зарегистрироваться на мероприятия центра, а еще посмотреть занятия в режиме онлайн или в записи.

Женщины с раком груди смогут получить поддержку дистанционно

Доступ к платформе предоставляется независимо от места проживания женщин. Сайт поможет понять свой диагноз, прогноз и тактику лечения, настроиться на выздоровление и сотрудничество с лечащим врачом, снизить риск развития побочных эффектов от терапии. Кроме того, здесь можно обрести новый круг общения, узнать истории реального опыта лечения.

По словам Оксаны Молдовановой, президента благотворительного фонда «Дальше», создание такой платформы – это принципиально новый шаг в построении поддерживающей среды для людей с диагнозом «рак». Особенно важно это в условиях пандемии коронавируса.

Оксана Молдованова, президент БФ Дальше

Фонд не планирует ограничить «Вместе+» существующим сервисным функционалом и намерен развивать её за счёт привлечения благотворительных пожертвований и развития кросс-секторального партнерства. Создание этой уникальной специализированной цифровой платформы стало возможным благодаря поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина и Фонда президентских грантов.

Для врачей же цифровая платформа предложит новые возможности в области дополнительного образования, в частности повышение квалификации в сфере клинической коммуникации. В личном кабинете врач получит доступ к библиотеке фонда, просветительским материалам для пациентов, дистанционным образовательным курсам, а также сможет бесплатно получить профессиональную психологическую поддержку. У врачей-онкологов появится практический и удобный инструмент для улучшения взаимодействия с пациентами и формирования у них правильного настроя на лечение.