Самосвал протаранил пешеходный мост на Горьковском шоссе

Движение на автодороге затруднено, имеется путь объезда по шоссе-дублёру. Фото: МЧС России

Ранним утром 5 января экстренные службы вызвали на 30 километр Горьковского шоссе. Грузовой автомобиль снес пешеходный мост — надземный переход над трассой. Все случилось в районе ЖК «Сакраменто», который относится к Балашихе.

— Вызов поступил в 4:30. Движение на автодороге затруднено, имеется путь объезда по шоссе-дублёру. В данный момент решается вопрос о привлечении инженерной техники для освобождения проезжей части от обломков моста, — сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Как стало известно kp.ru, причина аварии не в каких-то запредельных габаритах грузовика. Это обычный самосвал. Однако в момент проезда над переходом у него открылся кузов. Махина на скорости протаранила мост, и он упал на водительскую кабину.

Водителя самосвала госпитализировали Фото: Предоставлено очевидцами

По мосту в ранний час никто не шел. А вот водителю самосвала досталось. Его деблокировали и госпитализировали.

— На месте работают 48 машин и 23 человека, — добавили в МЧС.

После устранения обрушения будут разбираться, что привело к ЧП: беспечность водителя большегруза или техническая неисправность. Не исключено, что против виновника может быть подан иск с требованием оплатить ущерб инфраструктуре.

— Горьковское шоссе перекрыто в обе стороны . На повороте на Восточное шоссе экипажи дорожной полиции перекрывают выезд на «Горьковку», пускает по одной машине, — делятся в чатах автомобилисты.

В момент проезда над переходом у самосвала поднялся кузов Фото: Предоставлено очевидцами

Свидетель первых минут после аварии Егор Анохин рассказал kp.ru:

— Я проезжал в этом месте спустя буквально минуты две после обрушения. Тут уже была реанимация. Подбежал, предложил врачам помочь. А они говорят, ничем тут не поможешь. Водителя зажало внутри. Они попытались его вытащить, но кабину так расплющило. Оказалось, что это реанимация здесь случайно — у них в салоне лежала бабушка, которую они везли в больницу. Мы стали кричать водителю самосвала — он откликался. Просунул руку через обломки. Спрашивает: «Я живой? Что случилось?». Мы ему рассказали про кузов поднятый, он промолчал. Позже приехали спасатели. Разрезали кабину и достали шофера.