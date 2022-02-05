Жительница Дубая взяла в приюте сразу трех слепых котят

Блу, Уиллоу и Мэдоу - очень ласковые и заботливые. Фото: threeblindcat/facebook.com

На одном из заброшенных складов в Дубае местные жители нашли трех слепых котят. Крохи отчаянно пищали. Так и осталось невыясненным – выбросил ли этих животных бессердечный хозяин какой-то домашней кошки, или их мать погибла.

Троицу принесли в приют для животных. Ветеринары, осмотрев малышей, вынесли печальный вердикт – из-за тяжелой болезни и конъюнктивита все три котенка полностью лишились зрения, и помочь им увидеть свет уже невозможно.

Найденышей назвали Блу, Уиллоу и Мэдоу и оставили жить в приюте.

Главный ветврач заведения хотел было взять к себе домой одного из котят, но спустя пару дней вынужден был принести его обратно: оставшийся без собратьев, малыш истошно мяукал.

- Он все ночи напролет пытался найти своих сестер, - вспоминает мужчина. – Ходил по дому, тыкался в стены, мяукал, в общем, жалкое было зрелище, поэтому ничего не оставалось, как воссоединить троицу.

Больше этих котят не пытались разлучить. А найти одного хозяина сразу для трех подросших слепых кошек было непросто.

Четвероногие прожили в приюте более года. Но однажды, услышав историю о них, в приют пришла женщина по имени Кэтрин, которая и решила забрать их к себе.

Причем женщина шла на определенный риск, ведь в ее доме уже жили другие кошки.

Но все прошло благополучно. И сейчас все живут в любви и ласке. Слепые кошки легко сошлись с другими питомцами Кэтрин и хорошо ориентируются в доме

- Слепые животные видят сердцем, - рассказывает Кэтрин. - Блу, Уиллоу и Мэдоу - очень ласковые и заботливые. У каждого из них свой характер. Более преданных животных, пожалуй, и не найдешь.