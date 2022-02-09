Как понять, что у ребенка дислексия

Дислексия - не болезнь, а особенность. Но при неправильном отношении она может остаться на всю жизнь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зачастую, если ребенок не приносит из школы одни пятерки и отстает от сверстников в образовательной части, то родители и учителя списывают все на его невнимательность и недостаток стараний. Но что если дело не в этом?

Директор Ассоциации родителей и детей с дислексией Марина Ходакова и логопед Екатерина Савина в эфире программы "Доброволец" на Радио "Комсомольская правда" рассказали, что такое дислексия и как ее выявить.

- Это когда слова пишут слитно, например, или не замечают знаков препинания, путают слова местами, не могут глазами водить по строчке, потому что все буквы сливаются, - перечисляет Марина Ходакова.

К признакам дислексии также относится:

- Низкая скорость чтения. Если все дети в классе читают с определенной скоростью, как положено, а какой-то ребенок отстает.

- Побуквенное чтение или чтение по слогам. В том случае, если остальные погодки уже читают гораздо лучше вашего ребенка.

- Плохое понимание прочитанного, но при этом нормальный слух и зрение.

- Огромное количество ошибок в письме. Причем ошибки повторяющиеся, а не каждый раз разные.

- Моторные проблемы. Ребенок может не уметь завязывать шнурки, расчесывать волосы, застегивать пуговицы. Ему трудно организовать свою жизнь и свои действия.

- Очень часто ошибки на письме, которые совершает ребенок с дислексией и дисграфией их называют глупыми. Это не столько трудности освоения орфографической системы, а ошибки, которые связаны, прежде всего, в глазах родителей и учителя, с вниманием. Это пропуски букв, пропуски слогов. перестановки букв и слогов, пропуски слов, отсутствие точки в конце предложения, - добавила Екатерина Савина.

Например, ребенок пишет "пубка" вместо "губка" - речь тут не об орфографии. Причем дислексию нельзя назвать заболеванием.

- Дислексия - это не болезнь совершенно. Это особенность и может остаться на всю жизнь при неправильном отношении к ребенку в семье, в школе. Если вовремя появятся нужные специалисты и будут оповещены педагоги, то все будет в порядке. Том Круз, Черчилль, Стив Джобс, Бренсон - это люди, которые вопреки своим особенностям, а может быть и благодаря, смогли чего-то добиться. Поэтому у всех детей с дислексией есть шанс стать гениями. Но это не значит априори, что они уже гении, - подчеркнула Екатерина.

Среди российских знаменитостей тех, кто открыто рассказал о наличии у себя дислексии, пока немного. Это Евгений Гришковец и Евгений Стычкин.