Вряд ли смогут сдать экзамен по русскому языку: Эксперт оценил хиты Лободы, Гагариной и Моргенштерна

Тексты Моргенштерна «стихами» назвать сложно. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Строчки из некоторых песен привязываются так, что напевают их и взрослые, и дети. На модные мотивы сняты миллионы роликов для соцсетей. Часто и смысла особого в этих куплетах и припевах нет, а они преследуют нас в такси, кафе и дома. Звезды редко пишут сами – покупают тексты за большие деньги у авторов. Но выбирают и поют сами – не стесняются! Если вникнуть в смысл модных строчек, то к авторам и исполнителям возникает масса вопросов.

Речевой тренер и основатель Центра красноречия Ксения Телешова сделала для kp.ru лингвистический разбор текстов модных песен. Этой зимой мы слышим данные хиты «из каждого утюга».

Речевой тренер и основатель Центра красноречия Ксения Телешова. Фото: Личный архив героя публикации

Первое впечатление нашего эксперта было таким: «Филологи назовут все эти песни — одной большой ошибкой в нашей жизни, ударом по русскому языку и частью программы по деградации населения.

«Artik & Asti»

Новый хит «Гармония» самой популярной теперь группы только вышел, а уже в топе стриминговых платформ. Это премьерная песня «Artik&Asti» с новой солисткой. Поклонники считают, что песня – достойный конкурент главного хита группы «Грустный дэнс». Гармоничен ли текст «Гармонии»?

Эксперт: «В песне отсутствует рифма и нарушена гармония речи. Только один пример – сразу с первых строк «Гармонии» нам сообщают: «не запиваю память аперолем». Память нельзя запить, ее можно заглушить. Междометие «эй» возникает в довольно странном месте, ощущение, что автор пытался заполнить музыкальную паузу. Также в тексте есть проблема с распределением ролей: кто есть кто — в первой строфе первое лицо, а во второй — второе. Из-за этого получается путаница с действующими лицами. Пунктуация в тексте не всегда позволяет понять смысл: что хотел сказать автор? По итогу нарушено все: ритм, рифма, размер и смысл. В тексте, несмотря на название, ни о какой гармонии речи не идет».

Моргенштерн

За три недели клип Моргенштерна на трек «Почему?» набрал более 11 млн. просмотров. Фото: стоп-кадр Youtube

За три недели клип на трек «Почему?» набрал более 11 млн. просмотров на YouТube. Кажется, что чем сильнее Моргенштерна критикуют, тем больше он привлекает внимание – уже не только молодежи, но и их родителей.

Эксперт: «Как бы ни было прискорбно, но из текстов понятно, почему данный автор является кумиром молодежи: «Я богатый, молодой, знаешь почему… Просто я делаю, что хочу». Обилие ненормативной лексики недопустимо в текстах песен, потому что их слушают дети, которые впитывают данную лексику, как губки. Впоследствии у них появляется неуважение к своему языку и, соответственно, к своей стране, что чревато последствиями. Если оценивать рифму, она весьма проста, напоминает белый стих. Хотя этот текст, как и предыдущие, «стихами» назвать сложно. Иногда остается только сожалеть, что нет строгого отбора репертуара. Речь не идет о цензуре, но тексты не должны быть совсем бессмысленными и примитивными. Вряд ли те, кто растет и воспитывается на таком «творчестве», будут способны к какой-либо созидательной деятельности. Я выросла на текстах Бунина, Чехова, Набокова и очень хочу, чтобы их читала и понимала моя дочь и не была при этом белой вороной среди сверстников. А когда читаешь современные «шедевры», гением словесности кажется Эллочка Людоедка, она знала 33 слова, зато не ругалась матом и не использовала сленг».

Марина Хлебникова

Певица только выписалась из больницы, куда попала после пожара в собственной квартире, а уже представила новый трек. Марина Хлебникова записала песню «Нева» и сняла клип до ЧП. Теперь к ней повышенный интерес. Песня уже в топе нескольких радиостанций.

Эксперт: «Читая текст песни «Нева», невольно вспоминаешь хит Хлебниковой — «Чашка кофею». И разбираемый нами трек, не отличается глубиной, грешит пунктуационными и речевыми ошибками. Например, «одеваю» вместо надеваю.

Песня Марины Хлебниковой «Нева» уже в топе нескольких радиостанций. Фото: стоп-кадр Youtube

В клипе, как в караоке, написан текст песни — с ошибками: «то ли в мае толь…», а нужно «то ль». Все написано сплошным текстом, что очень напоминает «Слово о полку Игореве», но если это произведение является русской классикой, то хит не тянет называться даже стихотворением. «Нева» не содержит практически никакого смысла. Например, возьмем строчку «с залива ведет пурга». Пурга, по своему смысловому значению, не может вести никого и никуда, а вот мести может. И если использовать сленг, то слово «пурга» — лучшим образом характеризует данный шлягер».

Люся Чеботина

«Зачем мне солнце Монако» - строчки из этого хита дети поют в Тик Токе, взрослые в инстаграме, звезды на телешоу для пенсионеров. Клип на песню «Солнце Монако» в исполнении Люси Чеботиной набрал на YouТube более 56 миллионов просмотров. Трек стал вирусным еще в прошлом году и не сбавляет обороты.

Эксперт: «Смысл отсутствует, крайне сложно понять, что хотел сказать автор. Например, «когда твой взгляд светит ярко». Как взгляд может светить? Это нелогично и неправильно. Но в этом тексте хотя бы глагол надеть, в первом куплете, употреблен грамотно. На этом комплименты автору закончились. Далее прочтем повторяющуюся фразу: «Держи меня ты изо всех, как можно крепче».

Трек Люси Чеботиной «Солнце Монако» стал вирусным еще в прошлом году. Фото: стоп-кадр Youtube

Пропущено слово «сил». Фраза должна звучать так — «держи меня изо всех сил». Если же говорить о порядке слов, то в русском языке есть четкий порядок: определение, главное действующее лицо, действие, дополнение, обстоятельство. Конечно, есть выразительный прием — инверсия, но в данном случае никакой инверсии нет. Перед нами хаотичный набор слов, соединенных в предложение: «Зачем солнце мне в Монако». В этой строчке местоимение «мне» надо перенести и поставить перед словом «солнце».

HammAli & Navai

Одна из любимых лирических песен наших звезд «Птичка». Тот случай, когда артисты не стесняются хвалить коллег. Дуэт «HammAli & Navai» набрали с «Птичкой» более 82 миллионов просмотров на YouТube.

Эксперт: «Отмечу, что мне нравится музыка в данном произведении. Также здесь читается главная мысль, хоть и передана весьма сумбурно. Наиболее удачным, с лингвистической точки зрения, кажется второй абзац. В нем прослеживается главная мысль и нет грубых стилистических ошибок. Остановимся на слове «по-любому», которое в тексте песни употребляется несколько раз. Оно часто используется в жизни, но лучше избегать употребления таких слов-паразитов».

Полина Гагарина

Хит большой звезды Полины Гагариной «Вчера» продолжает собирать прослушивания, а клип просмотры на YouТube – сейчас свыше 6 миллионов.

Эксперт: «Песню Полины Гагариной можно назвать пророческой, в ней главная героиня переживает расставание с супругом. Сама Гагарина говорит о хите следующее: «Он дерзкий, сильный, юный, уверенный». Так можно охарактеризовать человека, но не проект. В тексте песни есть главная мысль. Мне нравится отсутствие ненормативной лексики и сленга, хотя нельзя отметить обилие средств выразительности русского языка. Так что у автора не большой словарный запас. Песня простая, рифма примитивна, а повторяющаяся строка «как все это могло держать меня вчера» — похожа на случайный набор слов. Кроме того, память не может «остыть», она не суп и даже не тело покойного, прости Господи».

Светлана Лобода

У «Американо» от Лободы сейчас на YouТube более 11 миллионов просмотров. Песня в топе музыкальных платформ.

Эксперт: «Автор песни тоже вряд ли сможет сдать экзамен по русскому языку. Ошибка, повторяющаяся многократно, содержится в предложении с деепричастным оборотом: «И, вспоминая тебя, снова укололо». Очевидно, действия, выраженные деепричастием и глаголом-сказуемым, должно совершать одно и то же лицо. Я думала, нет человека, который не знал бы лингвистического анекдота: «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа». Но Лобода не знает».