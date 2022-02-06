Почему при жизни Ленина Дзержинский не входил в Политбюро

При жизни Ленина Дзержинский не входил ни в Политбюро, ни секретарем ЦК не был. Фото: фотохроника ТАСС

На Всероссийском съезде Советов в конце декабря 1921-го года было решено, что Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) свою миссию выполнила и надо создавать нечто новое. Для борьбы с контрреволюцией, бандитизмом, шпионажем и ведения разведдеятельности

После бурных обсуждений 6 февраля 1922 года ВЧК была упразднена. На ее месте появилось Государственное политическое управление – ГПУ.

«Комсомольская правда» обратилась с вопросами об этом бурном времени к известному историку, кандидату исторических наук Олегу Капчинскому.

ЧЕГО ХОТЕЛ ЛЕНИН

- Ленин хотел реорганизовать ВЧК или расформировать, как можно предположить из переписки Владимира Ильича с членом Политбюро Львом Каменевым?

- Вопрос о расформировании не шел. У Ленина, как и в случае с НЭПом, подход был такой: это временное отступление. И с ВЧК он поступал как жесткий прагматик. Каким должен стать новое ВЧК, как карательный орган, у Ленина, думаю, ясного представления не было. В зависимости от ситуации. Дискуссия о ВЧК начались еще осенью 1918-го. После объявления «красного террора» начались вопросы, в том числе у старых большевиков. Один из главных - отобрать ли права трибуналов у ВЧК? К 1919-му это сгладилось, но к 1921-му вновь недовольство проявилось. В первую очередь, бесконтрольной деятельностью чекистов, особенно на местах – аресты специалистов, аресты партийцев, иностранных граждан – есть переписка Чичерина по этому поводу. Их право на вынесение приговора оставалось до февраля 1922, на расстрелы – в Крыму, на Севере. Причины реорганизации были и внешние, и внутренние.

Чекистское удостоверение Дзержинского.

- То есть версия о том, что ВЧК стала ГПУ в том числе потому, что на носу была международная Генуэзская конференция и руководство страны хотело «подправить свой имидж» в мире - правомерна?

- Да. Это первым предположил профессор Леонов. Но я считаю, что это одна из причин.

- Хотел ли Ленин отодвинуть Дзержинского от ВЧК, и если да, то почему Феликс Эдмундович остался у руля преобразованной организации?

- Сам Дзержинский в 1921-м уже хотел уйти с поста руководителя ВЧК. Есть воспоминания об этом одного из старых партийцев. Есть и документ, подписанный Дзержинским и управделами Ягодой об изменении карательной политики. И о том, что основная масса заключенных тюрем и лагерей на тот момент – это рабочие и крестьяне. Ленин вряд ли предполагал отодвигать Дзержинского.

КТО УПРАВЛЯЛ ЧЕКИСТАМИ

- Если Ленин твердо решил преобразовать ВЧК в ГПУ, то почему сам не пришел на заседание Политбюро, где этот вопрос обсуждался?

- Ленин был настолько уверен, что его предложение пройдет, что не пришел. И обратите внимание на то, что при жизни Ленина Дзержинский не входил ни в Политбюро, ни секретарем ЦК не был. Позже Молотов в беседе с Чуевым обратил внимание на то, что у Ленина были разногласия с Дзержинским по Брестскому миру. И во время профсоюзной дискуссии 1921 года. Дзержинский был выходцем из социал-демократии Польши и Литвы. Он колебался между твердым большевиком и польским социал-демократом. А там главную скрипку играла Роза Люксембург. Что касается того, кто должен был стоять во главе ГПУ, то там дело было даже не в первом лице, которым формально оставался глава НКВД, то есть Дзержинский, а во втором. До Уншлихта первым замом Дзержинского был Ксенофонтов. Роль в ВЧК он играл не меньшую, чем Феликс Эдмундович. Но… «проспал» начало малой Гражданской войны – Кронштадт и начало крестьянского восстания в Тамбове. Тогда и был назначен Уншлихт – двоюродный брат жены Дзержинского. Но к 1923-му у него с Дзержинским возник определенный конфликт, и их пути разошлись.

У Дзержинского было две любопытных революционных клички – Астроном и Переплетчик Фото: фотохроника ТАСС.

- Большая часть документов от имени ВЧК, а позже ГПУ подписана именно Уншлихтом – в адрес Ленина, Сталина, Политбюро?

- И на него же легла основная борьба с новым противником большевиков –меньшевиками, эсерами. Под руководством Уншлихта, а не Дзержинского, готовились процессы правых эсеров, меньшевикам. Уншлихт руководил и высылкой философов из страны, и изъятием церковных ценностей.

ВЗГЛЯД ТРОЦКОГО

- Верно ли, что, судя по настроениям Троцкого, он хотел личный состав ВЧК - ГПУ подчинить себе – или только сократить численность этой структуры, ослабить ее влияние?

- Нельзя считать Троцкого противником ВЧК. Но ему не нравилось, что войска ГПУ начинают конкурировать с Красной Армией. Это проявилось, например, в его записке после парада на Красной площади 7 ноября 1922 года. Если судить по документу от 9 ноября, Троцкий говорил о принижении роли РККА, как будто войну выиграла не Красная Армия, а войска ГПУ. И ведомственная ревность была. И трения, которые возникали у военного ведомства с чекистами. Например, по поводу призыва чекистов на военную службу. До середины 20-х не могли утрясти такой вопрос: считать сотрудников ГПУ приравненными к военнослужащим или нет. И по поводу принадлежности ряда подразделений. В 1918 году Троцкий потерял военную контрразведку, которая была слита с ВЧК, и так был создан Особый отдел. В 1920-м Троцкий пытался создать военную разведку – но ему не удалось. У него были трения не только с Дзержинским, но и с его ведомством.

Льва Давидовича называли «демон революции». Фото: ru.wikipedia.org

- Стремление Троцкого к сокращению ВЧК, а потом и ГПУ имели успех?

- Да, войска ГПУ сократили. Впоследствии управление войск ГПУ было реорганизовано и ликвидировано. Осталась только дивизия Дзержинского. Но управление войск ГПУ – оно было расформировано в 1923 году. И хозяйственные подразделения многие упразднили. С другой стороны, была большая «чекизация» оставшихся войск. Бойцы дивизии Дзержинского принимали участие в арестах – в качестве физической защиты. Тогда подразделение называлось УСЛОН.

РОЛЬ СТАЛИНА

- Сталин уже тогда активно участвовал в решении аппаратных вопросов — его устраивала кандидатура Дзержинского во главе такой силовой организации, или он видел кого-то другого на данном посту?

- Сталин, в принципе поддерживая ГПУ, был за то, чтобы ее путем развития была централизация. Еще когда он в 1921-м был наркомом по делам национальностей, он стоял за то, чтобы контролировать местные Советы. Уже с 1922-го он влиял на принятие решений ГПУ. Исполнителем был один из его секретарей - Григорий Каннер. Который сам чекистом не был. Но через него Сталин влиял на ГПУ. А контактировал Сталин больше не с Дзержинским, а с Ягодой. Роль Ягоды в 20-е годы у нас, я считаю, недооценена. Ягода формально был вторым заместителем Дзержинского. Но уже в 1922 году он начал проявлять свою роль. А после ухода Уншлихта, года с 1924-го Ягода фактически руководил ГПУ, во многом подменяя Дзержинского, а, впоследствии, и Менжинского. Известны документы, когда Дзержинский предлагал одно, а фактически шло так, как предлагал Ягода.

- Что из функций ВЧК у ГПУ осталось?

- В постановлении ВЦИКа, по которому в феврале 1922 года ВЧК прекратило существование и возникло ГПУ (тогда – Политическое управление) было шесть задач, которые должна была выполнять новая структура. Там и борьба с бандитизмом и шпионажем, и подавление контрреволюции, и охрана границ и путей сообщения. Функцию вынесение приговоров у ГПУ изъяли. Но потом постепенно начал «функционал» восстанавливаться. Декрет был от 6 февраля, а уже в марте было решение Политбюро ЦК, по которому ряд полномочий, бывших у ВЧК, восстанавливается.

- Был и пункт о неких секретных поручениях по линии Политбюро и Совнаркома?

- Конечно, прямо это не оговаривалось. Это могли быть поручения связанные и с разведдеятельностью, и с розыском, и с «политическими» поручениями – вплоть до политического розыска. А право на внесудебную расправу было предоставлено по отношению к уголовникам-рецидивистам, уличенным в вооруженных ограблениях, пойманных с оружием. ГПУ получило и право ссылки в Архангельск, и заключение в лагерь подпольщиков-монархистов и эсеров, и уголовников-рецидивистов. То есть полномочия начали восстанавливать уже в 1922-м. А в 1924-м уже ВЦИК узаконил административную высылку и заключение в лагерь на определенный срок. Была Коллегия ОГПУ. Которая с 1924 года могла выносить приговоры сначала по бандитизму, потом добавился шпионаж. Иногда могли вынести постановление в адрес своих же сотрудников по обвинению в измене. Или в отношении работников загранучреждений.

- Почему в первой половине 20-х годов и Дзержинский, и его заместитель Уншлихт постоянно просили деньги на нужды ВЧК-ГПУ, а им постоянно и бюджеты урезали, и сокращали численность личного состава?

- Известна записка председателя ГПУ Украины Василия Манцева. Про то что из-за тяжелого материального положения сотрудники увольняются, а жены чекистов вынуждены мыть полы за деньги. Финансировалось ВЧК, а потом ГПУ плохо потому, что это было время перехода к рыночным отношениям, к НЭПу. Тогда еще все-таки на ГПУ смотрели как на полицейскую службу, и по статусу с Красной армией не уравнивали. Потому что в случае возобновления Гражданской войны основная тяжесть снов легла бы именно на Красную армию.