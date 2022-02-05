Бразильский художник показал, как выглядели бы исторические личности в наши дни

Гай Юлий Цезарь - древнеримский император, живший в I в. до н. э. Фото: instagram.com/hidreley

Художник из Бразилии Хидрели Диао создал фотореалистичные портреты исторических личностей. Для этого он воспользовался различными программами, основанными на искусственном интеллекте.

Для жителей Древнего Египта Нефертити была не просто женой фараона и их царицей, ее почитали как богиню. Фото: instagram.com/hidreley

Мона Лиза, «сошедшая» с картины Леонардо да Винчи. Фото: instagram.com/hidreley

Художник Винсент Ван Гог. Фото: instagram.com/hidreley

Сначала Диао «копался» в фотобанках, где искал фотографии людей, похожих на исторических личностей.

Великий полководец Александр Македонский в наши дни был бы великим манекенщиком. Фото: instagram.com/hidreley

Найдя подходящие снимки, художник использовал сервис Artbreeder, чтобы совместить фотографии с изображением исторической личности.

«Ожившее» изображение с Туринской плащаницы. Фото: instagram.com/hidreley

Статуя Люцифера - одна из самых известных достопримечательностей Льежского собора Святого Павла в Бельгии. Фото: instagram.com/hidreley

Получившиеся кадры Диао загружал в популярное мобильное приложение FaceTune — фоторедактор, где можно ретушировать снимки. Однако бразилец использовал сервис, чтобы менять пропорции лиц для большей схожести с оригиналом.

Российская императрица Екатерина II. Фото: instagram.com/hidreley

Французский император Наполеон Бонапарт. Фото: instagram.com/hidreley

Президент с долларовой купюры Джордж Вашингтон. Фото: instagram.com/hidreley

Фотореалистичные портреты изображают исторических личностей в современной обстановке и современной одежде - Цезаря, Александра Македонского и многих других.

В этом году Элвису Пресли исполнилось бы 87 лет. Фото: instagram.com/hidreley

Сейчас Мэрелин Монро было бы 95 лет. Фото: instagram.com/hidreley

Свои работы Хидрели Диао размещает в социальной сети Instagram, где у него 623 публикации и более 55 тысяч подписчиков. При этом художник не только создает портреты, но и «очеловечивает» героев из мультфильмов.