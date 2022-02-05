Сын Леонида Куравлева объяснил, почему сестра не пришла на странные похороны

В последний путь актера Леонида Куравлева провожали, кроме родных, всего три актера и несколько человек поклонников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Народный артист Леонид Куравлев умер неделю назад на 86-м году жизни. До смерти Леонида Вячеславовича обсуждали, как он оказался в пансионате для пожилых людей. После смерти критикуют коллег и поклонников, которые не пришли на похороны. Из знаменитостей были на похоронах Дмитрий Харатьян (он дружил и близко общался с Куравлевым), Евгений Герасимов и Сергей Степанченко, а также несколько человек поклонников. В какой-то момент пришли сотрудники ЦКБ, когда узнали о прощании – церемония проходила в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице маршала Тимошенко. Рядом с гробом стояли сын, невестка и внуки народного артиста. Дочери не было. К концу недели стала известна причина отсутствия Екатерины и коллег знаменитого актера.

Коллеги Леонида Куравлева отсутствие на прощании объяснили не только пандемией и риском заражения. Сам Леонид Вячеславович при жизни был скромным человеком, возможно не хотел массового прощания. Видимо поэтому его сын изначально объявил, что церемония будет закрытой. Только за день до похорон стало известно – пустят всех. Есть версия, что за день до прощания заболела дочь актера, которая была сторонницей закрытой церемонии.

Другой вопрос, который всех волновал: почему не пришла дочка Куравлева? Не все поверили в болезнь Екатерины. Леонид Куравлев с женой Ниной прожил 52 года. Нина Васильевна умерла 10 лет назад и с тех пор Куравлев жил с дочерью — у нее нет своей семьи и вдвоем родные люди комфортно и хорошо обустроили жизнь в пятикомнатной квартире в центре Москвы. Жили дружно. Екатерине Куравлевой сейчас 59 лет, у нее медицинское образование. Куравлев часто бывал в гостях у сына и внуков. Василию Куравлеву 44 года, у него свой бизнес. У Василия трое сыновей – 18-летний Степан, 14-летний Федор, 11-летний Григорий. Во внуках Куравлев души не чаял, они навещали друг друга, постоянно созванивались. Здоровье подвело Леонида Вячеславовича в прошлом году, тогда и было принято решение на семейном совете временно поместить артиста в частный пансионат для пожилых людей – там постоянные занятия с реабилитологом, контроль врачей. Сам Куравлев это решение приветствовал. Близкие переживали, что в квартире не могли обеспечить нужную двигательную активность главе семейства. Временное размещение было вынужденной мерой. Артистка Ирина Безрукова бывала в этом пансионате по своим делам и поделилась впечатлениями о Куравлеве: «Обратила внимание, что выглядел он очень опрятно и вполне хорошо. Насколько я знаю, когда он только поступил в тот центр, то даже ходить не мог. Поэтому у него был очень хороший прогресс. Если бы не пневмония, скорее всего, он бы вернулся обратно, в свою семью…»

Так вот после похорон стали обсуждать и осуждать отсутствие дочери: выдвинули предположение, что болезнь ее мнимая – боялась обсуждения. Оказалось это не так. Все близкие семьи знали, что у Екатерины Куравлевой с отцом были прекрасные отношения. Вечером 5 февраля Василий Куравлев расскажет в программе «Ты не поверишь!» на НТВ о сестре: «Она действительно себя плохо почувствовала. Она была под серьезным стрессом. Также у нее подозрение на ковид». Василий сообщил, что Екатерина работала психотерапевтом, но последние года три «она уделяла внимание папе». Василий Куравлев сообщил, что вместе с родными соберет архив отца — важные для него вещи, книги.

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