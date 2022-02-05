Банкет в Киеве с вручением Оскара: как Вера Брежнева потратила на юбилей миллион

Вера Брежнева нарядилась на юбилей в голливудскую диву. Фото: Instagram.com

На 40-летие Вера Брежнева собрала родню и друзей в киевском ресторане «Кама». В праздник было вложено немало денег и сил. Организацию доверили специализированному агентству. Концепция праздника – Голливуд.

Коктейльная карта — не выбивается из концепции праздника «Голливуд». Фото: Instagram.com

Декор был соответствующий – много золотых шаров, подиум. Вера пришла в платье в пол и играла роль щедрой Дивы. Раздавала подарки. Брежнева сама вела праздник: придумала для каждого гостя свою номинацию. Друг или родственник поднимался на сцену: там Вера вручала ему статуэтку, награждала и говорила за что – выходило много комплиментов. Копии статуэток Оскара были изготовлены по числу гостей – вышло больше 20 штук. «Сегодня здесь нет случайных людей. Я собрала самых лучших, самых красивых, самых талантливых. И сегодня именно я буду награждать вас всех Оскарами», - объявила со сцены юбилярша. Достались Оскары и мужу именинницы Константину Меладзе, и сестрам, и маме, и всем гостям. Выступали на сцене киевские певицы, а за диджейским пультом стояла младшая дочь юбилярши 12-летняя Сара Киперман. У Сары все получилось не хуже, чем у именитых диджеев. Был салют, модные танцев и много веселья, разговоров.

Вот такие статуэтки получили все гости. Фото: Instagram.com

Сестра именинницы Виктория Галушко говорила долго, даже всплакнула, вот основное: «Вера, ты подарила стольким людям радость, столько счастья принесла – я видела это своими глазами. Вчера видела твои слезы счастья. И очень хочу, чтобы ты плакала только от счастья. Ты потрясающая, невероятная, энергичная…»

Сестра юбилярши Вика Галушко говорит речь. У Виктории «Оскар» в номинации «Крепкий орешек» Фото: Instagram.com

Потом был торт, который не выбивался из общей концепции праздника – тоже в виде знаменитой статуэтки. Женщины рыдали, когда муж виновницы торжества сел за рояль и исполнил для Брежневой песню «Салют, Вера!». Пикантность ситуации в том, что этот хит Константин написал, когда был еще женат на другой и публика не знала о его романе с певицей.

Вера сама вызывала гостей на сцену. Фото: Instagram.com

На празднике киевские друзья наговорили массу приятного в адрес красавицы Веры Брежневой. Благодаря давним подружкам, к примеру, стало известно, что у Веры «математический ум». По самым скромным подсчетам – на праздник было потрачено около 1 миллиона рублей.

Подружки именинницы хвастались номинациями, статуэтками и моментальными фото на память — в конце вручили всем. Фото: Instagram.com

У Веры Брежневой и ее мужа есть элитная недвижимость и в России, и в Италии, и на Украине. В Киеве она бывает часто, так как младшая дочь певицы ходит в школу в этом городе.