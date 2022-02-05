Собчак высмеяла Боню, съевшую для похудения галлюциногенный кактус

Виктория Боня. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак не упускает случая подколоть свою бывшую коллегу по «Дому-2» Викторию Боню. На этот раз поводом послужили сомнительные оздоровительные практики, которые Вика рекламирует в Инстаграме. Несколько дней назад Боня посетила мероприятие с участием перуанского шамана, во время которого она съела кактус. После этого Виктория не устает описывать в Инстаграме, как она феноменально похудела благодаря кактусу, и какой прилив энергии ощущает. Боня активно рассказывает о своем специфическом опыте подписчицам, предлагая последовать ее примеру.

- Ощущение, будто в глазах помыли лобовое стекло, и весь мир стал четче. Ясность такая, что помню о такой только в детстве. А еще привалило столько энергии, что хочется держать ровно спину и втягивать живот. Я полностью поменяла свой рацион за три дня, и мне больше не хочется ничего, кроме овощей и рыбы, - написала Виктория на своей странице.

Собчак решила прокомментировать диету Бони и напомнила, что кактус Сан-Педро, который съела Виктория, - это растение, содержащее психоделическое вещество мескалин. В большинстве стран, например, в России и в США, его оборот запрещен.

- Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки — нужного растения вы не найдете! Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России, но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом, - рассказала Ксения в своем шоу «Осторожно: новости».

Вика уверяет, что после употребления кактуса у нее исчез живот. Фото: Инстаграм.

Собчак намекнула, что легкость Боня ощущает исключительно из-за эффекта, производимого запрещенными веществами. Ксения попросила Боню больше не экспериментировать подобным образом.

- Столько энергии было бы, если б ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Твой личный наблюдающий нарколог Ксения Собчак, - пошутила телеведущая.

Напомним, в 2020 году Виктория Боня вызвала переполох в Инстаграме: модель, путешествовавшая по Перу, внезапно перестала выходить на связь. Как выяснилось позже, Боня вместе с шаманом отправилась в джунгли, где живут каннибалы. Там Вика попробовала «напиток мертвых» - отвар из лианы аяуаски, содержащий психотропные препараты, запрещенные в России.

Рассказывая сейчас про то, как она съела кактус Сан-Педро, Боня подчеркнула, что эффект от него гораздо более сильный, чем от отвара из лианы.

- Знаю, что спросите в чем отличие Аяуаски от Сан-Педро, они так велики, как если сравнивать день и ночь, - сообщила Боня. - Я обязательно напишу книгу, в которой расскажу о всех чудесах, с большой буквы этого слова, которые происходят с телом и разумом после работы с растениями!