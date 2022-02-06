59-летняя Жанна Агузарова вышла на сцену в микрошортиках

Жанна Агузарова дала сольный концерт в Москве. Фото: кадр видео.

Этого вечера поклонники «космической» певицы ждали давно: впервые за много лет Жанна Агузарова дала сольный концерт в Москве. Артистка выступила 5 февраля в столичном клубе «Главклуб». Зал был полон, зрители с нетерпением ждали появления легенды отечественного шоу-бизнеса. Певица позволила себе опоздать на 40 минут, но даже это не испортило настроения фанатов звезды.

59-летняя Агузарова славится эпатажным стилем в одежде, и в этот раз артистка не стала изменять себе. Жанна вышла на сцену в коротких шортиках, едва прикрывавших ее ягодицы. Образ дополнили ботфорты, футболка с ярким принтом и темный жакет. Агузарова то и кокетничала с залом, как в былые времена. Промокнув лоб платочком, Жанна кинула его зрителям и картинно смутилась, когда кусочек материи угодил кому-то по лбу.

Агузарова долгое время не появлялась на публике, и многие зрители поразились тому, как изменилась их любимица. Фото: кадр видео.

Агузарова долгое время не появлялась на публике, и многие зрители поразились тому, как изменилась их любимица. Судя по всему, Жанна следует модным тенденциям в косметологии и пользуется всеми новейшими достижениями в этой отрасли. Певица явно увеличила губы и закачала в щеки филлеры, чтобы стереть с лица следы возраста.

Жанна вышла на сцену в коротких шортиках, едва прикрывавших ее ягодицы. Фото: кадр видео.

Зрители ждали, что Жанна исполнит свои хиты, однако певица не торопилась баловать ими публику.

- Концерт был длинный и по современным меркам начался почти вовремя, 40 минут - это не опоздание. Но... Жанна предпочла петь, что она хочет, а не то, за что её любила и любит публика. Где-то только через час она спела «Жёлтые ботинки», первую приличную песню в концерте, а потом было ещё полчаса экспериментов с моими ушами, - написала одна из зрительниц в Инстаграме. - И даже в конце, когда стали наконец-то звучать «Мне хорошо рядом с тобой», «Будь со мной», «Королева красоты», это не очень спасло ситуацию. Публику было не удержать, народ дружно валил к выходу. У тебя столько хитов, а ты гонишь какое-то фуфло? В общем, безусловно, это право артиста - петь, что хочешь. Но и мое право не покупать больше билетов на подобное унылое «зрелище». И, знаете, я им не премину воспользоваться. Жанна теперь будет для меня исключительно существовать как музыка в телефоне.

Певица явно увеличила губы и закачала в щеки филлеры, чтобы стереть с лица следы возраста. Фото: кадр видео.

Впрочем, самые преданные поклонники королевы рок-н-ролла остались довольны. Ведь не каждый день их любимица поет живьем.

- В эпоху коронавируса королева рок-н-ролла дала двухчасовой концерт, находясь на расстоянии протянутой руки от танцпола. Да, не спела несколько своих самых известных старых хитов , и это минус. Зато эпатировала публику по полной! Все-таки она неземная, поэтому ей всё простительно, - поделилась эмоциями другая посетительница концерта.

Зал был полон, зрители с нетерпением ждали появления легенды отечественного шоу-бизнеса. Фото: кадр видео.

Жанну Агузарову не зря называют «отечественной Леди Гагой»: еще в 90-е певица начала эпатировать публику и выходить на сцену в экстравагантных нарядах, с разноцветными волосами и ярким макияжем. В 2000-е артистка неожиданно заявила о своей связи с космосом – мол, она родом с Марса, и на Землю прилетела только погостить. Гардероб звезды пополнился серебристыми балахонами, шапочками из фольги и прочими атрибутами инопланетной моды. В последние годы королева отечественного рок-н-ролла почти не появляется на публике и не балует выступлениями ценителей ее таланта. Поэтому каждое появление певицы вызывает у поклонников живейший интерес.