«Для меня это был лишь курортный роман!»: Волочкова объяснила, почему рассталась с банщиком

Волочкова объяснила, почему рассталась с банщиком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

46-летняя Анастасия Волочкова встретила банщика Сергея Кузнецова на шоу «Давай поженимся». Общение их продолжилось и после съёмок. Практически сразу артистка пригласила мужчину составить ей компанию на Мальдивах. Поговаривали, что балерина сама оплатила это романтическое путешествие.

На своём 46-летии Волочкова призналась, что готова пойти под венец с Сергеем. Мол, он и дочку попросил ему родить. Однако через неделю после банкета пара распалась. Анастасия посетовала в соцсетях, что мужчина ее предал.

Сергей тоже отмалчиваться не стал, в сердцах бросил, дескать, артистка его страшно обидела, а теперь почему-то строит из себя жертву.

На своём 46-летии Волочкова призналась, что готова пойти под венец с Сергеем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настя этот комментарий не проглотила, вышла в эфир в своём Инстаграме и выдала свою версию, почему их отношения с Сергеем так быстро закончились:

- А что с Серёжей? С ним ничего. Это изначально был обыкновенный курортный роман,-объяснила подписчикам Волочкова. - Я с ним познакомилась специально, чтобы с кем-то провести Новый год и совершить романтическое путешествие. Мужчина успел вкусить все плоды пиара, а я знала изначально, что это просто очередной короткий роман. На этом все, - грустно заметила балерина.

Напомним: Анастасия Волочкова ещё пока ни разу не была замужем. Балерина родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина, которого много лет называла своим мужем. А когда отношения со Вдовиным закончились (мужчина ушёл от артистки к своему инструктору по йоге), Волочкова призналась, мол, их свадьба была инсценировкой, штампа в паспорте у неё нет.