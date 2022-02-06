Королева Великобритании Елизавета II отмечает платиновый юбилей

Мероприятие стало самым массовым для Ее Величества за последние полгода. Фото: REUTERS

Ровно 70 лет назад, 6 января 1952 года, на британский престол взошла королева Елизавета II.

В Великобритании и странах Британского Содружества по этому случаю запланированы масштабные торжества, но они пройдут позднее, летом.

А вот первый праздничный прием в честь юбилея королева уже дала: он состоялся в Сандрингемском дворце, расположенном за пределами Лондона. В числе гостей были жители окрестных деревень. Мероприятие стало самым массовым для Ее Величества за последние полгода.

Когда в зал внесли огромный торт, 95-летняя королева решила пошутить. Она не стала нарезать торт на куски, заявив гостям с улыбкой: «Думаю, я просто воткну у него нож, а закончит пусть кто-нибудь другой».

В канун значимой даты Букингемский дворец выпустил послание, подписанное Елизаветой II, в котором она объявила имя следующей королевы Великобритании.

Выразив уверенность, что ее сын, принц Чарльз взойдет на престол, Елизавета II своей милостью объявила, что жена Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла станет следующей королевой Великобритании.

Ее Величество выразило надежду, что будущей королеве-консорту британцы будут оказывать такую же поддержку, которую они оказывают Елизавете II сейчас.

Приставка «консорт» означает, что королева-консорт является женой действующего короля и при этом не имеет прав суверенного монарха.

В связи с тем, что и для Чарльза, и для Камиллы их нынешний брак – второй по счету, до королевского объявления статус герцогини Корнуолльской в случае восхождения мужа на престол был неясным: она могла остаться «всего лишь» герцогиней.