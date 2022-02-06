«Здравствуй, школа, детский сад!»: Роспотребнадзор отменил карантин для контактных по коронавирусу

Школьников больше не будут переводить на удаленку, если заболел один ученик в классе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию для людей, контактировавших с больными ковидом. С 7 февраля свободно выходить на улицу и перемещаться могут и те, кто попал на карантин до вступления постановления в силу. Больничные листы контактным закроются автоматически в электронной медкарте и отправятся работодателю.

В связи с нововведением, 7 февраля возобновляются очные занятия для школ и детских садиков, где карантин был установлен ранее. По решению директора и классного руководителя учеба в классах может начаться с 8 февраля.

Школьников больше не будут переводить на удаленку, если заболел один ученик в классе, изолировать нужно будет только заразившегося ребенка. Это правило распространяется и на детские сады. Но карантин (и дистанционка) сохранится в тех случаях, если заболевает 20 процентов учеников класса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила такие послабления тем, что изоляция для контактных потеряла всякий смысл. При «омикроне» заражаются массово – только официальная статистика зафиксировала более 180 тысяч новых пациентов с диагнозом. А сколько не дошли до тестирования, потому что переносят инфекцию бессимптомно или в очень легкой форме? Кто-то специально скрывался от врачей, но многие и не знали, что стали вирусовыделителями. При таком раскладе каждый из нас с большой вероятностью контактировал с кем-то в «короне». Что ж теперь, половину населения отправить в карантин?

Разумеется, если вирус снова мутирует и вызванная им болезнь станет протекать тяжелее, правила снова могут поменять.

Но изменения коснулись не только карантина. Теперь при лечении от ковида, если оно длилось 7 дней и дольше, при выписке с больничного пациенту не нужно будет делать ПЦР-тест. Кроме того, в Роспотребнадзоре признали неэффективным для сдерживания пандемии ношение перчаток. А вот носить маски в транспорте и помещениях, мыть руки и пользоваться по необходимости антисептиками, а также сохранять физическую дистанцию, остаются в силе. Они на самом деле уменьшают риск заражения.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Мы движемся к концу пандемии

- У меня такое ощущение, что перчатки так никто и не носил, это достаточно неудобно. Так что эта мера всегда оставалась лишь на бумаге, - говорит вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. - Что же касается отмены карантина для контактировавших, то во всем мире мы сейчас видим тенденцию в сторону снижения мер противовирусной безопасности. Думаю, что мы движемся к концу пандемии. Эпидемию коронавирусной инфекции мы полностью не преодолеем, и дальше будут нужны отдельные административные меры по регулированию ситуации. Но уменьшить число смертей от ковида, думаю, получится уже при «омикроне». Даже сейчас видно, что летальность (число смертей от количества заразившихся, - прим. ред.) при этом варианте коронавируса достаточно низкая. Это связано как со свойствами штамма «омикрон», так и с тем, что растет процент иммунизированных людей, как за счет вакцин, так и за счет перенесенной болезни.

При этом заболеваемость во всем мире еще очень высокая. За последний месяц в мире заразились больше 100 миллионов человек. А летальность сохраняется примерно на уровне 0,3 процента. Вероятно, эта цифра меньше реальной, но, тем не менее, она существенно ниже, чем была при предыдущих вариантах коронавируса.

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