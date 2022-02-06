Сенатор от Крыма рассказал, как на полуострове реагируют на военную истерику западных СМИ

Сенатор Сергей Цеков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В публикациях, которые волной прокатились за последние сутки по западным СМИ, подчеркивалось, что Россия, по их мнению, в общем, «закончила подготовку к нападению на Украину». И, в частности, военную подготовку в Крыму. Где, "по данным" западных журналистов, на севере полуострова «сконцентрированы серьезные военные силы».

«КП» не могла не обратиться за комментарием к сенатору Совета Федерации от Крыма Сергею Цекову.

- Сергей Павлович, вы и ваши друзья и товарищи в Крыму беспокоятся по поводу нагнетания ситуации не только вокруг Донбасса, но и вокруг Крыма?

- И я и мои знакомые относятся к таким публикациям как к продолжению попыток нагнетания нервозных настроений у людей по обе стороны границы с Украиной. Они создают паническую обстановку, провоцируют. Это против международной разрядки. Это лишь усиливает напряженность, и не только в Европе.

- Вина тут лежит только на западных СМИ?

- Ну делает то это пресса западных стран и их покровители! Они привыкли к тому, что многие годы безраздельно господствовали, в том числе в медиа-пространстве. А сейчас увидели серьезное противодействие со стороны и России, и Китая. Их это нервирует. И подобными публикациями они пытаются демонизировать Россию.

- Но вряд ли это можно делать бесконечно?

- Но у них получается месяцами говорить о нас, о России как о стране, которая агрессивно настроена ко всей Европе и к миру вообще. Меня как гражданина России это возмущает. Если вспомнить историю, то как раз страны Европы много столетий организовывали и осуществляли войны против России. В том числе, когда мы говорим о Второй мировой и вспоминаем агрессию Германии. Ведь там же пол-Европы присылали своих людей и технику в поддержку Гитлеру!

- Но Британия тогда была на нашей стороне...

- А сейчас главная страна русофоб - Англия, а вторая по значимости в этом смысле - Польша. Ну а потом мелкие страны вроде Эстонии и Латвии. Что касается США и публикаций в американских СМИ - они просто не хотят мириться с тем, что Россия стала вровень с ними по влиянию в мире.

- Так все-таки поясните о росте числа военных в Крыму...

- Ну, о милитаризации Крыма постоянно твердят. Но они говорят о «милитаризации». И отмечая, что здесь появляются современные вооружения, считают это фактором нападения. А мы подразумеваем другое.

- Что именно?

- Да Крым защищается! Для этого и нужны современные системы. Мы постоянно ездим по Крыму. В разных направлениях. И что-то ничего подобного «наплыву войск» не наблюдаем.

- Нет, ну техника то передвигается - это не отрицается?

- Ну да, передвижение военной техники мы видим. Ну так это было и во времена Украины! Если техника перемещалась, мы знали, что, в основном, это техника Черноморского флота. И на аэродромах крымских похожая была ситуация. Для нас ничего нового нет. Знаем, что любая передислокация наших войск, любая активность нами воспринимается как меры по защите Крыма. Но они то все это воспринимают как нападение! Ну вот вы же сами заявляете, что изобрели какую то ракету «Нептун, которая может уничтожить Керченский мост. И заявляете, что вернете Крым вооруженным путем. Вы такое заявляете - а мы готовимся отразить возможные попытки.