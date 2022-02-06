Раскрыта сумма, которую Ксения Собчак заплатила выжившей в ДТП пассажирке

Ксения Собчак приехала на открытие фотостудии Оксаны Садовник, пострадавшей в ДТП в Сочи Фото: Иван МАКЕЕВ

Спустя почти четыре месяца после нашумевшей аварии с участием телеведущей, в которой погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, выжившая пассажирка Оксана Садовник постепенно приходит в себя. Ее спасение врачи называют не иначе как чудом: тяжёлые травмы головы и позвоночника, перелом рёбер и челюсти, ушиб лёгких, разрыв селезенки (орган в итоге удалили), осложнения после операций - пациентку пришлось буквально собирать по частям. Полтора месяца девушка не могла говорить, дышала через трубку в горле, потом заново училась ходить. К тому же, пока лежала в больнице, лишилась работы. И тем не менее, 6 февраля Оксана, как и мечтала, открыла собственную фотостудию в подмосковном Звенигороде, где живет с мужем и пятилетним сыном.

Оксана Садовник с мужем и сыном. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вообще у меня серьёзная профессия: я инженер, в своё время даже работала на космодроме Байконур, - призналась новоиспечённая хозяйка студии kp.ru. - Но полтора года назад увлеклась фотографией в стиле ню: сначала сама была моделью, потом купила один объектив, другой… А помещение под студию нашла буквально за пару дней до аварии. Пока лежала в реанимации, муж оплатил аренду. А дальше все застопорилось. Надо было срочно делать ремонт, закупать мебель и декор, но денег не было: супруг и так взял в долг 2 миллиона рублей, чтобы меня спецбортом доставили из Краснодара в московскую клинику - госпиталь Бурденко. Сделал он это по одной простой причине: Саша - единственный добытчик в семье, он не мог бы продолжать работать, заниматься ребёнком и ездить ко мне в Краснодар, когда я была в коме и восстанавливалась. Ну а как только меня выписали из больницы, ко мне домой приехала Ксения Собчак, спросила, чем помочь. Тогда-то я и рассказала про студию, показала примерную смету.

Ксения Собчак дала на обустройство студии Оксаны Садовник 1,5 млн рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В итоге Собчак оплатила все расходы: 1 млн 150 тысяч рублей. И в день открытия приехала в Звенигород кортежем из двух микроавтобусов с помощниками да секьюрити. Когда дверь одного из них отъехала в сторону, перед встречающими сначала появились ноги Ксении, лежащие на сиденье напротив, а через пару минут и она сама: вся в белом, с гладкой прической, идеальным макияжем и корзиной роз.

- Мне и самой интересно, что же там получилось, - приветствовала журналистка мужа пострадавшей Александра и по деловому оглянусь вокруг. - А мне нравится, что здесь торговый центр - будет проходимость.

На открытие студии в Звенигороде приехали друзья фотографа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В студии, наполненной друзьями и камерами, дорогую гостью уже ждала хозяйка, для которой приезд теледивы в маленький подмосковный городок стал настоящим событием. Как водится, началась экскурсия: Собчак оценила отдельно стоящую ванну для фотосессий («оказывается, это редкость, мы недавно искали - везде делают встроенную», - отметила Ксения), и подвесное кресло («оно точно надежно держится? А то я сяду»), и кухонный уголок («ты готовишь? Я вот все никак»), и двуспальную кровать под белоснежным одеялом («надо нам как-нибудь забабацать фотосессию, только не ню!»), и снимки оголенных девушек («я знаю: самые красивые фотки всегда получаются в самых неудобных позах!»), и даже фигуру самой Оксаны («ты выглядишь как нерожавшая - даже я так не выгляжу!»). А после осмотра, общих фото и аплодисментов Собчак пригубила шампанское из пластикового стаканчика и ответила на вопросы журналистов.

Ксения Собчак похвалила ванну в студии. Фото: Иван МАКЕЕВ

- У меня, конечно, тоже есть последствия для здоровья после этой аварии, я сейчас хожу к остеопату: он исправляет какие-то смещения, делает иглоукалывание. Какие-то вещи мы с Оксаной даже одинаково делаем, хотя, конечно, у меня не так все серьезно, - рассказала Ксения. - Психика у меня крепкая - к психологу я не обращалась. Но для меня стало шоком, как быстро все в жизни может поменяться. Секунду назад ты в Зуме обсуждал новую программу, что-то планировал. А потом - раз! - темно и другой мир.

Ксения посидела на подвесном стуле. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зашел разговор и про суд над водителем, который уже пару раз откладывали из-за появления в деле новых адвокатов. У Оксаны Садовник к лихачу претензии на 3 млн рублей: 2 за тот самый самолёт до Москвы и ещё 1 млн - моральная компенсация, которая покрыла бы расходы на лечение и реабилитацию. И жалеет она только об одном: что виновника ДТП нельзя пожизненно лишить водительских прав.

- Я никакого отношения к водителю и его адвокатам не имею, - ещё раз заверила Собчак. - Требовать с него ничего не буду, денег мне не надо, тем более ситуация у обвиняемого плачевная: там довольно бедная семья, жена, дети, кредиты. Он точно получит срок, в любом случае. И я считаю, что это справедливо.

Ксения пошутила о кухне в студии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отдельной похвалы от Собчак удостоился муж пострадавшей.

- Оказывается, после таких аварий и катастроф 90% пар распадается - я это узнала, когда делала репортаж в центре реабилитации. А Александр проявил себя как настоящий мужчина: он сумел Оксану спрятать вообще от всех, даже от моих журналистов. Мы начали поиски на следующий день и уперлись в тупик: документы по Оксане были отовсюду изъяты. Оксан, вот с чем тебе в жизни повезло по-настоящему, так это с мужем.

А вот с бывшим супругом погибшей Екатерины Тарасовой Собчак не смогла договориться. Ведущая предложила ему оплатить психолога для дочки, оставшейся без матери, организовать хороший детский сад и школу.

- Я хотела помочь людям, вместе с которыми стала жертвой ситуации, - объяснила ведущая. - Мы с ним встретились, вроде нормально поговорили, он от всего отказался. А потом вдруг стал требовать с нас какие-то деньги, причём, деньги совершенно космические. А ведь я сама такая же жертва, и мы не в той ситуации, чтобы с меня что-то требовать. Это странно. Я ведь по доброй воле хотела помочь. Но как только решится, кто будет опекуном ребёнка - бывший муж или бабушка - мы снова выйдем с переговорами.

Студию украшают фото, на которых позирует сама Оксана. Фото: Иван МАКЕЕВ

На прощание Собчак обещала все-таки подумать о фотосессии в стиле ню.

- Главное подготовить мужа к моему оголению, - кокетливо отметила гостья. - Я даже в свои худшие годы (это, видимо, не про возраст, а про образ жизни. - Ред.) целиком не оголялась. У меня была обложка в журнале «Playboy», и то я настояла, что буду в купальнике!

Для Оксаны Садовник, между тем, реабилитация ещё не закончена. Сейчас она ходит на массаж и иглоукалывание - все за свой счёт, одна процедура от 2000 рублей. Но выбирая между оплатой врачей и обустройством фотостудии от Собчак, девушка не сомневалась: второй вариант должен помочь ей начать зарабатывать самостоятельно.

КСТАТИ

Собчак поставила точку в войне со Шнуровым

Пользуясь случаем, сайт kp.ru спросил у ведущей, чем же она так насолила заклятому другу Сергею Шнурову, который на днях вновь открыл счёт в их битве, выпустив оскорбительную песенку о Собчак.

- Я не готова на эту тему говорить, ну правда. Все, что хотела, уже написала на эту тему. Зачем обращать внимание на опустившихся людей, - резюмировала ведущая.