Как настроить ребенка на дистанционку: Четыре промаха, которые сводят на нет всю учебу

Поддержка родителей во время дистанционного обучения очень важна. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Переходом в онлайн на неделю-другую в пору ковида уже никого не напугаешь. Однако далеко не все дети могут учиться, когда преподаватель - по другую сторону монитора, а по эту сторону - смартфон, холодильник и еще много чего привлекательного. С другой стороны, расцвет онлайн-школ говорит, что технология эта совсем небезнадежна. И главное, посильна даже убежденным очникам. На что обратить внимание, если в школе объявили дистанционку, мы расспросили Анастасию Екушевскую, клинического психолога, академического директора онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

1. Готовиться к уроку за 2 минуты до начала

Это одна из главных ошибок, из-за которой ученик может опоздать, а то и не попасть на урок «по техническим причинам»: «Мы пытались подключиться, и тут интернет пропал!»

Подстелить соломку:

• Организуйте рабочее место ребенку с учетом новой реальности. Уберите все лишнее со стола и рядом с ним, что может сместить фокус внимания. Отключите всевозможные уведомления, чтобы сообщение от друга посреди урока не отвлекало и не «квакало» в эфире.

• Уберите из комнаты домашних питомцев, как известно, они оттягивают на себя внимание, даже если в кадре кинозвезда. Что уж говорить о Марьванне, с трудом осваивающей новый, цифровой формат. Сами постарайтесь по возможности не мелькать на заднем плане и не шуметь, а также проследите, чтобы соблюдали тишину и другие домочадцы. Если у ребенка нет отдельной комнаты, приобретите ему удобные наушники, которые будут отсекать внешние шумы.

• Заранее проверьте техническое оснащение, сеть, видео, звук. Оплачен ли интернет? Убедитесь, что ребенок знает, как включить камеру, настроить звук и изображение, куда нажать, чтобы задать вопрос учителю. Что делать в случае технических неполадок (перегрузить и включить заново).

• На случай технических неприятностей у ребенка будет возможность работать не только с ноутбука или компьютера, но и с телефона.

Вообще заниматься онлайн посредством смартфона очень не рекомендуют санитарные врачи. Но в качестве дублирующего устройства телефон очень удобен.

Анастасию Екушевскую.

2. Учиться без расписания дня, забывать о переменах

«Свободу попугаям!» - так воспринимают школьники перевод на дистанционку. А раз свобода, то можно спать подольше, встать за 5 минут до урока и без завтрака, прямо в пижамных штанах усесться за стол. Перемены пролетают быстро - за компьютером всегда найдутся пожиратели времени. Не успеешь оглянуться - уже вечер. А домашку-то никто не отменял!

Вот поэтому дистант дистантом, а расписание никто не отменял.

• С младшим школьником желательно вместе составить план на день и договориться о том, как вы будете следить за его соблюдением. Если родители не дома, лучше звонить перед каждым следующим пунктом распорядка: спросить, сделано ли предыдущее дело, и напомнить о предстоящем. Об отдыхе или обеде может подсказать и голосовой помощник. Перерывы во время занятий особенно важны для малышей - устройте с ребенком физкультминутку, потанцуйте, поговорите о чем-то, не связанном с учебой.

• С подростком придется поговорить серьезно и звонить время от времени для контроля. Имеет смысл поручить ему несколько домашних дел, которые заставят вставать из-за компьютера и хотя бы немного подвигаться - сходить в магазин, прибраться и т. п.

3. Забывать хвалить

На дистанционке ребенок оторван от друзей, да и преподаватель не всегда может уделить время каждому на онлайн-занятии. Поэтому поддержка родителей крайне важна. Похвалите за хорошую работу, передайте и одобрение учителя.

Критика и метод кнута не помогут, а, напротив, станут тормозящим фактором, ведь зачем что-то делать, если все равно это не получается. Не забывайте, что ребенок также в стрессе от нового для него формата, поэтому дайте ему время адаптироваться. То, что он раньше делал быстро, в новых реалиях может занять чуть больше времени. Постарайтесь убедить, что учиться - это интересно и что это нужно ребенку, иначе дело не пойдет.

4. Делать все за ребенка

Родители часто приходят в ужас, видя, что ребенок не справляется с чем-то «элементарным». Медлит, прежде чем ответить на вопрос учителя. Ошибается, складывая и перемножая. И засучив рукава берутся сами делать как надо - потому что так быстрее и надежнее. Например, домашку или самостоятельную, которую задали онлайн.

Нужно понимать, что домашнее задание - для ученика, а не для родителя. Поэтому объясните ребенку: если у тебя что-то не получается, скажи мне, я смогу помочь, подтолкнуть к мысли. Но ни в коем случае не делайте задание за него.

Младшеклассникам на онлайне особенно трудно, поэтому участие взрослых в некоторых случаях на уроке это чаще всего хорошо, ну или как минимум способствует более спокойному и продуктивному процессу. Однако роль родителя - быть тенью, тем, кто просто сможет быстро помочь при возникновении проблемы, вопроса. Поэтому лучше не сидеть рядом, а быть поблизости, чтобы ребенок не искал постоянно вашего одобрения. И ни в коем случае не нужно становиться непосредственным участником процесса, когда преподаватель задает вопрос, а отвечаете вы, а не ребенок. Также не нужно выносить и оценочные суждения на урок: «Ну что ты, отвечай, чего молчишь?» или «Ну это неправильно». Дайте ученику самому принимать решения и делать ошибки, важно научить его самостоятельности.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как помочь малышу настроиться на занятия и не отвлекаться?

Особенно сложно на дистанционке совсем маленьким. Они еще не так поднаторели в технике, любой сбой выбивает их из колеи. Хуже воспринимают информацию с монитора. Учительница не может подойти и поправить каждому угол наклона у букв и завитость завитушек. Тем не менее первые классы тоже отправляются на дистант, если кто-то заболеет. И учение во многих семьях превращается в мучение…

- Зачастую ребенок отвлекается, так как не понимает цели урока или в целом, что от него хотят. По возможности проговорите с ребенком, как будет проходить занятие. Что учитель будет объяснять все на экране, а ученики станут следить за ним из своих квартир, выполнять все задания, отвечать на вопросы, работать у себя в тетрадях. Иногда отвлечься ребенок может и просто из-за усталости. Но учитель должен реагировать на это, не перегружая детей и принимая во внимание, что формат для них новый и непривычный. Но если педагог не приходит на выручку, научите малыша небольшой разминке, которая поможет перезагрузиться. «Минутка тишины»: если очень устал и нет сил продолжать заниматься дальше, а урок еще идет, предложите ребенку удобно сесть и расслабиться перед компьютером и потом минуту помолчать, сосредоточив взгляд на часах (настенных, наручных, будильнике и т. п.). Техника развивает умение концентрироваться, учит чувствовать время, что может помочь при онлайн-обучении.