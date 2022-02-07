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7 февраля 2022 6:32

Грабитель погиб при попытке подорвать банкомат в Ивантеевке

Подельник преступника бросил его умирать и сбежал
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Газовая смесь рванула так, что на головы воров обрушился потолок.

Газовая смесь рванула так, что на головы воров обрушился потолок.

Взрыв случился ранним утром в подмосковной Ивантеевке — входит в городской округ Пушкинский. В центре города прямо напротив администрации повылетали окна на первом этаже многоподъездного дома. Тут работал банк.

— Адрес Студенческий проезд, 2. Вызов в экстренные службы поступил в 3:30 утра. Двое неизвестных проникли в отделение. В тамбуре установлены банкоматы, доступ к ним круглые сутки, если приложить к двери банковскую карту, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Воры действовали грубой силой. При себе у них была парочка газовых баллонов. Они решили использовать популярный метод вскрытия банкоматов: накачать его газом и подорвать изнутри. Поскольку купюры лежат в защитной камере, детонация бы повредила корпус банкомата, но при этом уцелеют деньги.

Вызов в экстренные службы поступил в 3:30 утра.

Вызов в экстренные службы поступил в 3:30 утра.

У криминального дуэта все пошло не по плану. Газовая смесь рванула так, что повылетали окна по всему отделению, вынесло двери в банк, на головы воров обрушился потолок.

— На месте найдено тело одного из налетчиков. Лицо закрыто балаклавой. Его убило осколками металла, которые разлетелись во все стороны после подрыва банкомата, — добавил собеседник kp.ru.

На месте найдено тело одного из налетчиков.

На месте найдено тело одного из налетчиков.

Оперативники выяснили по камерам, что у погибшего был подельник. После взрыва он сбежал. Сейчас идет розыск. Унести с собой добычу вору не удалось. Увидев, что его напарник погиб, он поспешил ретироваться.

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