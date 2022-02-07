Грабитель погиб при попытке подорвать банкомат в Ивантеевке

Газовая смесь рванула так, что на головы воров обрушился потолок.

Взрыв случился ранним утром в подмосковной Ивантеевке — входит в городской округ Пушкинский. В центре города прямо напротив администрации повылетали окна на первом этаже многоподъездного дома. Тут работал банк.

— Адрес Студенческий проезд, 2. Вызов в экстренные службы поступил в 3:30 утра. Двое неизвестных проникли в отделение. В тамбуре установлены банкоматы, доступ к ним круглые сутки, если приложить к двери банковскую карту, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Воры действовали грубой силой. При себе у них была парочка газовых баллонов. Они решили использовать популярный метод вскрытия банкоматов: накачать его газом и подорвать изнутри. Поскольку купюры лежат в защитной камере, детонация бы повредила корпус банкомата, но при этом уцелеют деньги.

Вызов в экстренные службы поступил в 3:30 утра.

У криминального дуэта все пошло не по плану. Газовая смесь рванула так, что повылетали окна по всему отделению, вынесло двери в банк, на головы воров обрушился потолок.

— На месте найдено тело одного из налетчиков. Лицо закрыто балаклавой. Его убило осколками металла, которые разлетелись во все стороны после подрыва банкомата, — добавил собеседник kp.ru.

На месте найдено тело одного из налетчиков.

Оперативники выяснили по камерам, что у погибшего был подельник. После взрыва он сбежал. Сейчас идет розыск. Унести с собой добычу вору не удалось. Увидев, что его напарник погиб, он поспешил ретироваться.

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