Врачи не могут разгадать тайну недуга, заставляющего Стешу молчать

Диагнозов у Стеши больше, чем платьев. Фото: из семейного архива

Стефания Розанова - подходящее имя для принцессы. Да и внешне Стеша похожа. Лицо как у фарфоровой куколки, всегда красивые платья, очаровательные бантики, изящные туфельки. Только друзей все равно нет, потому что девочка не умеет говорить.

- Но зато у нее хороший музыкальный слух – сквозь слезы улыбается бабушка. - Любую песню мгновенно запоминает и может повторить! Правда только на «м-м-м-м…», без слов.

Мама – хрупкая, тоненькая - родила Стешу в двадцать лет. Очень боялись, что что-то пойдет не так, поэтому заключили контракт на платные роды. Думали, это будет дополнительной страховкой. Увы…

- Я перенашивала, на сроке сорок одна неделя врач психанула и просто проколола пузырь - вспоминает Изабель. - Я думаю, она хотела, чтобы я быстрее освободила место.

Схватки длились одиннадцать часов, препараты не действовали, у ребенка останавливалось сердце, врача рядом не было. Отец Стеши звонил ей на сотовый и кричал: «Сделайте же что-нибудь!» В конце концов, решили сделать «кесарево». То, что во время родов у девочки была травмирована шея и она перенесла ишемический инсульт, умолчали. Написали, что ребенок здоров. Вскоре выписали. Однако было понятно, что-то было не так. Малышка слишком часто для плакала и странно закатывала глаза. Начались походы по врачам. Но никто не мог поставить диагноз.

- Стеша развивалась странно – рассказывает бабушка. - К году стала произносить слова, а потом замолчала. Думали, оглохла. Но обследования показали, что слух в норме. В три года, вдруг, стала произносить целые предложения, но очень редко. И добиться повторения было нереально. Мы до сих пор не знаем, понимает ли она то, что ей говорят? А врачи только разводят руками.

Диагнозов у Стеши больше, чем платьев. Тут и «последствия перинатального поражения ЦНС», и «невропатия», и «РАС. Синдромальное состояние»... В два года, после МРТ, стало понятно, что при родах был инсульт. К диагнозам добавились "Острые нарушения мозгового кровообращения ишемической и гипоксической природы". В три - появилась инвалидность в связи с диагнозом «Аутизм. Гипердинамический синдром. Кататонический синдром». Потом: сенсомоторная алалия, гипердинамический синдром, синдром Ретта и еще много сложных слов, означающих, что взрослые просто растеряны.

– Сходятся все только в том, что Стефании необходима реабилитация – вздыхает Изабель. – Без занятий со специалистами она безнадежно отстанет и потом уже сложно будет что-то поправить. Мы только за, но в ОМС подобное лечение не входит, а средств, которые необходимы на платную реабилитацию, у нас нет!

Мама и бабушка растят Стешу вдвоем. Папа устал и ушел из семьи. Зарабатывать на жизнь приходится в режиме ЧП - на еду бы хватило! И в то же время в детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать» готовы помочь Стеше заговорить. Вот только стоит восстановительный курс - 1 050 000 рублей. Пожалуйста, помогите их собрать!

Дополнительные вопросы можно задать куратору ребёнка по телефону: +7 962 941-96-62

Как помочь

Можно прислать помощь на номер 3443 смс со словом "Листок" и суммой пожертвования. Например "Листок 300". Сумма пожертвования может быть любой.

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

расчётный счёт в рублях: 40703810638000004775

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БИК: 044525225

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адрес: 127287, г. Москва, 4-й Вятский переулок д. 16 корп. 2

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение платежа: благотворительное пожертвование на реабилитацию Стефании Розановой

Страница ребенка на сайте фонда - https://golfstreamfond.ru/campaign/stefaniya-rozanova-4-goda-posledstviya-ishemicheskogo-insulta-alaliya-autizm/