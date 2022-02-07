Кто победит на Олимпиаде в Пекине: Россияне высказали свое мнение

Одна из первых больших побед у россиян уже есть - первое место по фигурному катанию в командном зачете. Фото: REUTERS

Российская сборная успешно стартовала на Олимпийских играх. В копилке нашей страны уже шесть медалей: два золота, два серебра и две бронзы. В общекомандном зачете мы пока на второй строчке.

Сайт KP.RU провел опрос и узнал, сколько россиян верят в победу нашей команды. Мы задали вопрос: «Как вы считаете, какая страна сможет выиграть Олимпиаду?».

Какая страна, по мнению россиян, победит в общекомандном зачете Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Оказалось, что больше половины опрошенных верят в победу российской сборной. 66% респондентов заявили, что болеют за наших атлетов и желают им победы.

«Я уверена, что эту Олимпиаду выиграет именно Россия!» - говорит одна из участниц опроса.

«Наши молодцы. Россия вперед!», - вторит ей другая.

«Конечно, Россия сможет выиграть, в итоге! Держим кулачки за наших и желаем только победы!», - радуется третья.

Однако нашлись и те, кто сомневаются в успехе российской команды. 13% участников исследования отдали свой голос за США. При этом некоторые отметили, что победа Штатов может случиться даже не столько из-за подготовки спортсменов, сколько из-за их количества.

«Может выиграть Китай или США. Просто у них самые большие команды. Но я болею за Россию!», - говорит участник опроса.

Еще 9% проголосовавших полагают, что победу в общекомандном зачете сможет завоевать Норвегия, ведь жители этой страны весьма успешны в зимних видах спорта.

2% опрошенных считают, что победить в Олимпиаде сможет Канада, и еще 1% - Германия. 2% участников опроса выбрали вариант «другая страна», и перечислили среди претендентов на победу такие государства как Китай, Швецию и Нидерланды.

Оставшиеся 7% заявили, что им пока сложно делать такие долгосрочные прогнозы и они затрудняются ответить.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 7,1 тысячи человек.