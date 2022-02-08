«Омикрон» дает в глаз»: насколько велик риск заразиться через слизистую органов зрения и как его снизить, рассказала эксперт Роспотребнадзора

В самом начале пандемии COVID-19 эта тема - заражение через слизистую органов зрения - широко обсуждалась. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я носил мощный респиратор, но хитрый «омикрон» пробил защиту, проникнув через глаза. Первым симптомом стал конъюнктивит (воспаление слизистой глаз. - Ред.), потом подтянулись и остальные признаки - температура, слабость, насморк, - рассказывает москвич Денис. Похожим образом пострадал не он один - в соцсетях регулярно встречаются истории больных, у которых инфекция первым делом ударила по глазам.

В самом начале пандемии COVID-19 эта тема - заражение через слизистую органов зрения - широко обсуждалась. Однако постепенно почти сошла на нет. Судя по всему, последующие штаммы коронавируса, пришедшие на смену уханьскому, не слишком часто выбирали путь «бить в глаз». Но вездесущий и высоко заразный «омикрон», кажется, решил расширить плацдарм и стремительно атаковать по всем фронтам. Правда ли, что вырос риск подхватить инфекцию через глаза? Как снизить угрозу? Эти и другие вопросы мы задали заместителю директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктору медицинских наук Татьяне Руженцовой. Эксперт стала гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

«ОДНИМ МЫТЬЕМ РУК НЕ ОБОЙТИСЬ»

- Татьяна Александровна, и российские пользователи соцсетей, и зарубежные врачи заговорили о проникновении «омикрона» в организм через глаза. Насколько велик такой риск и как происходит заражение в этом случае?

- Риск, безусловно, есть. Слизистая оболочка глаза – это такие же входные ворота [для вируса], как и носоглотка. Когда мы моргаем, происходит естественное очищение слизистой, поэтому вероятность инфицирования через глаза все-таки ниже. Но, поскольку контактная поверхность все равно есть, то заражение не исключено.

- А как снизить риск? Очки носят не все, а зимой они еще и запотевают, создавая дополнительные неудобства.

- Прежде всего после возвращения из общественных мест сейчас [когда очень распространен высоко заразный вариант «омикрон»] рекомендуется не только помыть руки, но и умыть лицо - в таком случае происходит дополнительное очищение оболочки глаз. Если же у вас был достаточно тесный контакт, общение с человеком, который кашляет, чихает или имеет другие признаки ОРВИ (лихорадка, озноб, заложенность носа), то стоит промыть глаза специальными растворами для гигиенической обработки слизистых органов зрения. Они продаются в аптеке. Это может быть, например, физраствор или раствор на основе гиалуроновой кислоты.

В ТЕМУ

Конъюнктивит - характерный симптом вируса-мутанта

Об этом сообщила, в частности, врач общей практики из Великобритании, доктор Ниса Аслам. Медицинский эксперт пояснила журналистам, что симптом красных «красных глаз», как часто называют конъюнктивит, может быть вызван воспалением слизистой оболочки (конъюнктивы) из-за проникновения коронавируса.

Тонкая мембрана, которая покрывает снаружи глазное яблоко и выстилает внутреннюю часть наших век, содержит клеточные рецепторы, подходящие для «вторжения» SARS-CoV-2, уточняют ученые. Поскольку «омикрон» заразнее любых других вариантов коронавируса, то и через конъюнктиву он пробирается в организм чаще, чем предыдущие штаммы.

ВРЕДИТ ЛИ НОВЫЙ ШТАММ СЕРДЦУ И СОСУДАМ

- Мы помним, что предыдущие варианты коронавируса, особенно «дельта», давали опасное осложнение: поражение внутренней выстилки кровеносных сосудов. Из-за этого повышался риск образования тромбов, могла нарушаться работа многих органов. «Омикрон», которые многие считают «обычной простудой», в этом плане безопаснее?

- Пока еще слишком мало времени прошло, чтобы иметь четкое представление о последствиях заражения «омикроном». По предварительным данным, которые есть на сегодня, мы видим, что новый вариант все-таки остается тем же вирусом SARS-CoV-2, который, как и предыдущие, способен поражать сосудистую систему. Что настораживает и подтверждает такие опасения? У ряда пациентов отмечается очень выраженная слабость, очень сильные головные боли [по-видимому, сосудистого характера]. У некоторых больных появляется четко заметная сыпь, чего мы почти не наблюдали в 2021 году [при «дельте»]. Раньше были единичные случаи такого течения коронавирусной инфекции, а сейчас их стало больше.

В целом можно сказать, что вирус дает более-менее легкое течение в основном у тех, кто имеет иммунитет - вакцинирован или уже переболел ковидом. Иммунная система таких людей «хватает» вирус в месте входных ворот, то есть в носоглотке. Там развивается воспалительный процесс, и это не дает вирусу пройти глубже, внутрь организма. Но у людей, не имеющих иммунитета, мы видим и другие системные проявления (не только признаки обычной простуды, но и симптомы поражения сердечно-сосудистой системы. - См. выше, ред.). Видимо, с этим и связаны летальные исходы при «омикроне».

ПЕРСПЕКТИВЫ

Долой маски или рано «открывать забрала»?

На днях Роспотребнадзор отменил сразу несколько антиковидных мер: требование о ношении перчаток, карантин для контактных лиц и обязанность сдавать ПЦР-тест, если исчезли симптомы и с начала болезни прошло 7 и более дней. Возможно, скоро уйдет в прошлое и масочный режим?

- На мой взгляд, носить маски необходимо. Я всегда рекомендовала их и до пандемии коронавирусной инфекции - в периоды эпидемических подъемов гриппа и других респираторных инфекций, - говорит доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. - Особенно важно надевать маски при посещении учреждений с большим количеством людей, поликлиник, в первую очередь.

Даже если человек имеет иммунитет, вакцинирован, сохраняется риск, что он принесет возбудителей на своих слизистых оболочках. И «наградит» вирусом окружающих, членов своей семьи, поясняет эксперт.

- При этом есть группы повышенного риска - у таких людей даже при наличии иммунитета возможно развитие осложнений, иногда - тяжелого течения, - предупреждает врач. - Речь идет о беременных женщинах, пациентах как старшего, так и раннего возраста. Чтобы сберечь здоровье не только свое, но и окружающих, безусловно, нужно надевать маски. Как мы убедились по многолетней работе с респираторными инфекциями, это наиболее надежный барьер для защиты от заражения.