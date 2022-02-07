Безголовые политики, война и Крым. Самое важное из интервью Лукашенко и Соловьева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

- Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня, - заявил Александр Лукашенко. - Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем. Сейчас дебаты идут у вас, у нас: "Ах, война, война! Украина будет воевать". Не Украина, а американцы их толкают на войну. Очень правильно все сделано президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию — получай!»

Лукашенко пообещал, что белорусская армия поддержит российских военных в случае обострения ситуации в Украине. Какой будет поддержка, ракетный удар или что-то другое он ответил: "И не только. Все что только есть".

А вот Зеленского он назвал человеком, у которого нет внутреннего стержня:

«Знаешь, Володя, ты человек со стержнем, - обратился он к Соловьеву. - А у него его нет. Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое, и то, что было в войну, и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня… Я к нему, как к ребенку, относился: и это надо, и то. Да я ко всем так относился".

По словам Лукашенко, Путин тоже поддерживал такое отношение и считал, что надо дать Зеленскому шанс проявить себя. Но когда тот сказал, что "Россия и Беларусь - враги Украины". Настало разочарование.

- Как-то накапливалось. Я вообще человек стабильный в этом отношении. Если я к человеку хорошо отношусь, то разочароваться - надо время. Я всегда ищу, за что зацепиться хорошее. И я к Зеленскому относился так: ну молодой, не сообразил и прочее. Это накапливалось. Но когда он в открытую начал заявлять: "Америка - это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь - это враги" - это уже крыша поехала.

Белорусский лидер уверен, что именно Запад толкает украинского президента на войну, а самого Зеленского он назвал "безголовым".

- Я это знаю не из СМИ, а я знаю, как это делается. Как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают. , Мы прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый. Хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он уже начал кричать «нет-нет войны, не будет, войны нет» и так далее. Они его в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что «война будет, мы нападем и прочее», - сказал Лукашенко.

А вот через 15 лет и Украина, по мнению президента Белоруссии, будет в союзной государстве:

- Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок. Срок 15 лет... уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся".

Сотрудничество с Украиной - это помощь обычным людям, украинцам, считает Лукашенко. Так что сворачивать торгово-экономическое сотрудничество с Украиной не намерен (только в случае войны).

А что касается Крыма, то пообещал признать его, когда будет необходимость:

- Как только я пойму, и президент Путин мне скажет, что в этом есть необходимость, - заявил белорусский лидер в интервью Владимиру Соловьеву.