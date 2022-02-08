В разгар пандемии россияне могут остаться без витаминов, повышающих иммунитет

ПОЛОВИНА РОССИЯН СТРАДАЕТ ОТ АВИТАМИНОЗА

Суть законопроекта проста: все биологически активные добавки, которые могут купить россияне не только на магазинных и аптечных прилавках, но и в сети интернет, должно иметь свидетельство о государственной регистрации (СГР). Если интернет-ресурс продает товар без такой регистрации, то Роспотребнадзор сможет его заблокировать без решения суда.

Почему без суда? Потому что, пишут авторы законопроекта в пояснительной записке, «в связи с частой невозможностью установления владельцев сайтов или лиц, распространяющих запрещенную информацию, применение судебного механизма представляется затруднительным». Плюс к этому депутаты обращают внимание на то, что через интернет продается много подделок, под видом БАДов сбываются запрещенные вещества.

Вроде бы, все делается из самых лучших побуждений. Однако специалисты в области здорового питания и мамы ослабленных детей, которым жизненно-необходима поддержка качественными витаминными комплексами, хватаются за голову. В тревоге и медики: в разгар эпидемии именно витамины могут стать барьером на пути вируса, укрепляя иммунитет населения, а переболевшим — помочь скорее оправиться от последствий тяжелого недуга.

- При лечении коронавируса витаминные средства используются как вспомогательная терапия - люди получают подкрепление за счет витаминов, которые продаются в виде БАДов, - рассказал президент Евразийского совета индустрии специализированных пищевых продуктов Юрий Зубарев. - Я и сам, переболев, принимал добавки, содержащие витамин D, цинк, селен - все это входит в протокол лечения.

Теперь импортные БАДы, пользу которых понимает все больше россиян, могут оказаться под запретом.

- Для нас это самая настоящая катастрофа, - говорит президент АНО «Центр проблем аутизма» Екатерина Мень. - Очень трудно кормить детей с аутизмом, они избирательны в еде. Поэтому нужно много дополнительных питательных веществ.

Но витаминные комплексы нужны не только детям с особенностями и тем, кто переболел коронавирусом — они нужны значительной доле наших соотечественников. По оценке известного специалиста в области питания академика РАН Виктора Тутельяна, примерно половина населения страны имеет выраженный дефицит витаминов, микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6 и других биологически активных веществ. Это приводит к снижению иммунитета и возникновению различных болезней. Не потому ли у нас в стране такая низкая продолжительность жизни — даже по сравнению с соседями по бывшему СССР.

НА ВЫДАЧУ СВИДЕТЕЛЬСТВ ПОТРЕБУЕТСЯ 25 ЛЕТ

Импортные БАДы попадают российскому потребителю двумя путями. Один — завоз крупных партий на территорию страны и затем развоз по магазинам или продажа через интернет.

- К этой группе нет вопросов — они на полном основании должны получать СГР, потому что купля-продажа происходит на территории России, - говорит Зубарев.

Но есть другая группа — коробочки и баночки, которые россияне покупают через крупные международные интернет-платформы.

- По действующему законодательству если вы купили на сайте какой-то заграничный товар стоимостью до 200 долларов, вы можете беспрепятственно его получить без уплаты пошлин — как если бы вы где-нибудь в заграничной поездке купили коробочку европейского витамина D, например, и привезли его домой, - продолжает эксперт. - На такую коробочку странно требовать получение российского СГР — потому что купля-продажа происходит за границей, и вам потом с этого заграничного склада доставляют купленный товар. Вот эти нюансы не учтены разработчиками законопроекта.

Проблема еще и в том, что по мнению Зубарева, Роспотребназор может просто не справиться с потоком товаров, которым надо будет присвоить СГР.

- В год по БАДам выдается не более 2 тысяч СГР, - говорит он. - А в системе маркет-плейсов, поставляющих товары на Россию, задействовано 50 тыс наименований.

Так что такими темпами потребуется ровно 25 лет, чтобы выдать СГР только на имеющиеся сейчас биоактивные добавки. На практике, если закон будет принят, это приведет к тому, что практически весь импорт окажется на нелегальном положении — даже если завезти его на российские склады и честно растаможить. Просто не успеют оформить в соответствии с законодательством. В результате Россия окажется отрезанной от зарубежного рынка пищевых добавок.

Такая низкая пропускная способность тормозит и компромиссный законопроект.

- Он предусматривает создание бондовых складов, - пояснил Зубарев. - Это такие промежуточные станции между иностранными интернет-магазинами и российскими покупателями. Чтобы не сразу покупателю на почтовое отделение, никак не отслеживая, а сначала на этот склад. Там может проводиться проверка товаров, если возникают какие-то сомнения, маркировка в рамках российских стандартов. При выдаче СГР может взиматься оплата. Предусматривалось и создание нескольких гослабораторий для проверки качества.

СВОИХ ВИТАМИНОВ В РОССИИ НЕТ

Вот и хорошо, будем свое развивать. Но легко сказать. Оказывается у нас, как в той поговорке — четыре сбоку ваших нет.

- У нас в стране с производством витаминов большие проблемы, - говорит Председатель Общественного объединения «Нутрициологи России» Антон Шехетов. - Своего сырья для витаминов у нас нет, а все делается из заготовок, которые поставляются из США и Китая, поменьше из Европы.

Но как делается? Это даже не отверточная сборка — просто упаковка в российские коробочки. В лучшем случае — засыпка порошков и гранул в капсулы. Капсулы и коробочки у нас уже получаются. А вот к тому, что засыпают, тоже есть вопросы.

- Как поступают наши бизнесмены - приобретают самое недорогое, - рассказывает Юрий Зубарев. - Я никогда не видел, чтобы стояли в очередь за дорогим исходным сырьем в Германии или Швейцарии. Берут чаще всего в Китае. Фасуют в коробочки с российскими надписями и продают как отечественную продукцию. Но российские ли они? Сейчас можно выбрать - маркет-плейсы предлагают еще 40 производителей такой продукции по всему миру. Но если иностранные товары будут заблокированы, то останутся только российские фасовщики. А когда нет конкуренции, всегда падает качество. Трудно будет побороть искушение ввести в капсулу не 1000 миллиграммов действующего вещества, а 800, например…

Обвес покупателя применяется некоторыми нашими производителями уже и сейчас.

- Есть у нас препарат, который предлагают для снижения уровня холестерина, - рассказывает Шехетов. - На коробке большими буквами написано: 950 мг Омега-3. Но если почитать дальше, то выясняется, что в этой огромной пилюле 950 мг не Омега-3, а рыбьего жира! А содержание в этом рыбьем жире Омега-3 то ли 100 то ли 300 мг. Вот такой обман. На импортных я такого не видел.

ПО ЗАПАДНЫМ СТАНДАРТАМ

Авторы законопроекта объясняют свою инициативу стремлением очистить рынок БАДов от некачественной продукции. У экспертов это вызывает недоумение.

- В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что некие сайты продавали недоброкачественную продукцию, - говорит председатель президиума наблюдательного совета Международная ассоциация «Качество жизни» Денис Бриль. - Но нигде не говорится, что это продукция ведущих мировых производителей, а именно они могут быть заблокированы в случае принятия закона. Это некорректно.

Сертификация в стране-производителей более тщательна, чем по российским стандартам, отмечают эксперты. Например, в США регулирующим органом является FDA (аналог российского Роспотребнадзора). Одним из самых известных и авторитетных стандартов сертификации является GMP (от англ. Good Manufacturing Practice, в переводе - Надлежащая производственная практика). Если продукция (лекарства, ветеринарные средства) получают подобный сертификат, это означает, что ее производство полностью соответствует строгим требованиям, предъявляемым этим международным стандартом. Соблюдение стандартов GMP гарантирует, что на всех этапах производства производитель придерживается строжайших правил и контролирует качество продукции от выбора и сбора сырья до упаковки и транспортировки.

Так что у топовых мировых производителей с качеством все нормально.

- Стандарты, которые применяются на площадках, торгующих импортными БАДами выше, чем те, которые применяются к нас, - говорит Екатерина Мень. - Если у нас дети на безглютеновом питании, то мы должны знать, что та или иная добавка или витамин не имеют в своем составе глютен-содержащих продуктов. И если на импортной упаковке написано, что не содержит глютена, то это точно не содержит. В отношении наших препаратов такой уверенности нет.

Впрочем, даже международные сертификаты можно запросто подделать.

Определенной гарантией является и сам факт, что продукция представлена в ассортименте крупного мирового маркет-плейса.

- У нас есть огромное число мошенников, которые на свой товар, сделанный в сарае, ставят знак GMP, - продолжает Денис Бриль. - Но есть два пути. Либо в аптеке или супермаркете вы покупаете товар, на котором есть российский сертификат, либо покупаете его на известном маркет-плейсе. Это все равно, что вы зашли в магазин с высокой репутацией, и каждому ясно, что любой товар на его полках, независимо от названия фирмы-производителя, соответствует высоким критериям. Согласитесь, что маркет-плейс, который работает по всему миру и дорожит своей репутацией, вдруг для России будет поставлять что-то заведомо некачественное, - это абсурд.

По мнению нашего собеседника, вовсе необязательно на продукт, который получил сертификат у себя в стране и «прописку» на полке авторитетного мирового маркет-плейса, устраивать еще и дополнительные проверки в каждой стране, куда этот витамин закажут. Избыточно.

- Когда вводятся такие законы, ясно что это лоббистский проект, нарушающий условия справедливой конкуренции, - без обиняков говорит Екатерина Мень. - Это шито не просто белыми, а фосфорицирующими нитками. И я не понимаю, почему антимонопольная служба не дает оценку таким законопроектам.

Очевидно, что внесенный в Госдуму законопроект недоработан. Поэтому, убеждены эксперты, необходимо, чтобы к его обсуждению подключилось как можно больше представителей общественности, бизнеса, специалистов в области здравоохранения и здорового питания.

ВРЕДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контрабанда.

- Любое ужесточение рынка откроет возможность для нелегальной доставки товара, который люди хотят приобрести, но в силу административных ограничений не могут это сделать, - говорит Денис Бриль. — Так что в случае принятия законопроекта может возрасти контрафакт и контрабанда.

Всплеск заболеваемости.

- Свидетельство о государственной регистрации должно быть не только у БАДа, но и у продовольственных и других товаров, - продолжает Бриль. - Этих товаров так много, что просто по теории вероятности может возникнуть ситуация, когда в супермаркете окажется товар без этого документа. В этом случае сайт интернет-магазина будет блокирован. А сейчас именно интернет-магазины способствуют тому, чтобы люди меньше контактировали друг с другом и не заражались. Закроют интернет-торговлю — люди пойдут в магазин и перезаражают друг друга.

Рост цен.

- Всегда, когда возникают искусственные ограничения импорта, аналогичные товары, произведенные в России, растут в цене, - заметила Екатерина Мень. - Когда нам говорят, что мы не имеем права покупать импортный мелатонин (этот препарат помогает при расстройствах сна у детей с аутизмом — ред.), но имеем право так же без рецепта покупать его у российского производителя, только в 3 или 4 раза дороже, сразу понятно, что дело не в заботе о нашем здоровье. А мы должны пожизненно его принимать. Если сейчас семья тратит на закупку дополнительных питательных веществ 3-4 тысячи, то в случае если рынок переориентируют только на отечественного продавца, траты возрастут до 10-15 тысяч.