Пушкин за 11 лет до роковой дуэли с Дантесом пророчески расписал в «Евгении Онегине» свою кончину

Застреленный на дуэли поэт Ленский в романе тоже был кудрявым, черноволосым, как Александр Сергеевич. Портрет кисти Василия Тропинина

В гибели «солнца русской поэзии» очень много мистики, которую никак не объяснишь случайными совпадениями.

Добыча ревности глухой

Помните строки Лермонтова?

…И он убит - и взят могилой,

Как тот певец, неведомый, но милый,

Добыча ревности глухой,

Воспетый им с такою чудной силой,

Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

«Тот певец» - Владимир Ленский, герой романа «Евгений Онегин». Поэт «с вольнолюбивыми мечтами, пылким духом и кудрями черными до плеч». Но это ж автопортрет самого Александра Сергеевича! Пылкого автора оды «Вольность» с черными кудрями.

Ленский влюблен в младшую сестру, Ольгу Ларину. «Он весел был. Чрез две недели Назначен был счастливый срок. И тайна брачныя постели И сладостной любви венок Его восторгов ожидали».

Старшая сестра, Татьяна Ларина, влюблена в Евгения Онегина. Соседи шушукались, что и у них «свадьба слажена совсем, но остановлена затем, что модных колец не достали».

Как видим, Ленский мог реально породниться с Онегиным. Свели бы они сестер Лариных под венец и оба умерли бы в глубокой старости.

Но автор «Онегина» решил иначе. И, сам того не ведая, подписал себе смертный приговор.

Поэт погиб, защищая честь жены. Портрет кисти Карла Брюллова

ДУЭЛЬ В РОМАНЕ…

12 января. ТАТЬЯНИН ДЕНЬ (по старому стилю в православном календаре - день памяти св. мученицы Татьяны - покровительницы российских студентов.) У Лариных отмечали именины главной героини романа. Собрались гости. Онегин танцует с невестой поэта Ольгой и «шепчет нежно какой-то пошлый мадригал». Откровенно флиртует. ПОЭТ с КУДРЯМИ до плеч взбешен.

13 января. Ленский через известного дуэлянта Зарецкого отправляет вызов на поединок. «НЕ ПОТЕРПЛЮ, чтоб развратитель младое сердце искушал!». Онегин мог бы помириться, обезоружить младое сердце вспыльчивого поэта.

«Но теперь уж поздно, время улетело…

К тому ж, - он мыслит, - в это дело

Вмешался старый дуэлист;

Он зол, он сплетник, он речист…

Конечно, быть должно презренье

Ценой его забавных слов,

Но шепот, хохотня глупцов…»

Евгений, опасаясь за свою честь в глазах общественного мнения, принимает вызов.

«Теперь ревнивцу то-то праздник!

Он все боялся, чтоб проказник

Не отшутился как-нибудь,

Уловку выдумав и грудь

Отворотив от пистолета».

14 января. Дуэль на безымянной РЕЧКЕ у водяной мельницы. «Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал…» Секунданты отмеряют 32 шага по снегу. Противники сходятся к барьерам.

…Вот пять шагов еще ступили,

И Ленский, жмуря левый глаз,

Стал также целить – но как раз

Онегин выстрелил…пробили

Часы урочные: поэт

Роняет молча пистолет.

ПОЭТ погиб. Труп увозят на САНЯХ.

Шестая, «дуэльная» глава романа написана в 1826 г.

Картина Ильи Репина «Дуэль Онегина и Ленского.» 1899 г.

…И В ЖИЗНИ

Спустя 11 лет книжная трагедия повторится в реальности. Только вот соперники успели породниться. Все ли знают (и помнят), что они были женаты на СЕСТРАХ Гончаровых? (Онегин и Ленский, повторяю, при благоприятном исходе могли жениться на СЕСТРАХ Лариных). Дантес – на СТАРШЕЙ, Екатерине. Она была без ума от Жоржа, а он к ней равнодушен. Как Евгений в начале романа к старшей сестре Татьяне. Пушкин женился на МЛАДШЕЙ, Наталье, которую безумно любил. Как Ленский – младшую сестру Ольгу.

25 января 1837 года (По старому стилю, однако ныне именно 25 января празднуют Татьянин день, ставший днем раздора Онегина и Ленского.) На балу у Вяземских Жорж откровенно флиртует с Натали на глазах мужа. В тот же самый вечер Пушкин получает анонимку про тайное свидание Дантеса с Натальей Николаевной. Допрошенная жена подтверждает факт встречи, инициатором которой был... «приемный отец» француза дипломат Геккерен. КУДРЯВЫЙ ПОЭТ взбешен.

26 января. Поэт отправляет Геккерену гневное письмо, называя барона сводником, а Дантеса - подлецом и шалопаем. «Подобно старой развратнице, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; и когда, больной сифилисом, он оставался дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней… Я НЕ МОГУ ТЕРПЕТЬ, чтобы моя семья имела какие бы то ни было сношения с вашей».

Ревнивый поэт, как Ленский в романе, боялся, что противник найдет уловку и отвернет грудь от пистолета. В ноябре он уже отправлял Дантесу вызов на дуэль. Приемный отец Геккерен тогда сделал все, чтоб отложить поединок, а затем и вовсе замял дело. Женив «сыночка» на старшей сестре Гончаровой. Тот стал родственником Пушкина и избежал дуэли. Поэтому в январе поэт сознательно отправил столь оскорбительное письмо, чтобы поединок был неминуем. Никакого примирения!

«Но общественное звание, которым королю было угодно меня облечь, препятствовало этому», писал посол Голландии в России. На поединок отправился его «сын» Жорж. Чего и добивался Александр Сергеевич.

27 января (по новому стилю – 8 февраля). Дуэль на Черной РЕЧКЕ. По условиям поединка «противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга, за пять шагов назад от двух барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам». Снег был по колено, пришлось протоптать тропинку в двадцать шагов. Противников поставили, подали им пистолеты. Секундант Данзас махнул шляпой, они начали сходиться. Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера шага, выстрелил. Смертельно раненый Пушкин упал. Уронив пистолет в снег.

Данзас подал ему другой. Приподнявшись и опершись на левую руку, он выстрелил и легко ранил соперника.

Смертельно раненого Поэта везут полверсты на САНЯХ. И только потом перекладывают в карету. На третий день он умрет.

Картина Адриана Волкова « Дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом.» 1869 г.

Невольники чести

Все, как в романе, свершилось тогда за ТРИ ЯНВАРСКИХ ДНЯ.

Причина поединков: РЕВНОСТЬ ПОЭТОВ. Они вступились за честь любимых женщин-кокеток.

Финал одинаков: ПОГИБ ПОЭТ, НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ!

Сходится все, даже статус секундантов.

Секунданты убийц:

У Дантеса - ФРАНЦУЗ Д’Аршиак, СЛУЖАЩИЙ посольства.

У Онегина - ФРАНЦУЗ Гильо, СЛУГА.

Оба штатские.

Секунданты жертв:

У Пушкина - ПОДПОЛКОВНИК Данзас.

У Ленского - бывший ВОЯКА Зарецкий, сражавшийся с французами в Отечественную войну 1812 г. Прототип – знаменитый дуэлянт ПОЛКОВНИК Федор Толстой –Американец, граф, родственник Льва Толстого.

Что же получается? В 1826 году, еще до встречи с Гончаровой, Пушкин в подробностях описал, как погибнет через 11 лет, защищая честь жены?! А ведь в ту пору он был убежденным холостяком, о браке и не помышлял. Завершив четвертую главу «Онегина», где Евгений отвергает Татьяну, поскольку не создан для семейного блаженства, автор с тревогой писал князю Вяземскому: «Правда ли, что Боратынский женится? Боюсь за его ум. Законная ... (вместо нецензурного слова, запрещенного в печати Роскомнадзором, поставим изящный медицинский термин - вагина. - Е. Ч.) - род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Ты, может быть, исключение. Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если б лет еще 10 был холостой. Брак холостит душу».

Но в 29, убив уже в романе кудрявого поэта Ленского, закоренелый холостяк встретил на балу в Москве 16-летнюю Гончарову. В белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, она в тот вечер поражала всех своей классической, царственной красотой. «Я ее полюбил, голова у меня закружилась, я просил ее руки, - признался Пушкин будущей теще. - Ответ ваш, при всей его неопределенности, едва не свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию. Спросите, – зачем? Клянусь, сам не умею сказать; но тоска непроизвольная гнала меня из Москвы: я бы не мог в ней вынести присутствия вашего и ее».

В 37 он будет стреляться, защищая честь жены.

Материалист-атеист может возразить, дескать, известный повеса и проказник сознательно повторил в жизни то, что написал когда-то в романе. Шутка, так сказать, гения! Но то, что случится дальше, Александр Сергеевич разыграть никак не мог. При всем желании.

Невеста-ВДОВА поэта В. Ленского вышла замуж не за помещика-соседа или, на худой конец, пехотного офицера, а за улана. И уехала с ним в ПОЛК. Улан, к вашему сведению, кавалерист, КОННИК.

ВДОВА поэта А. С. Пушкина вышла замуж за командира лейб-гвардии КОННОГО ПОЛКА. Фамилия генерала незатейливая - ЛАНСКОЙ! Ничего не напоминает?

Однако на этом мистика вокруг дуэли и смерти Александра Сергеевича не кончается.

(Продолжение следует)