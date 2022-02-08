Форменное свинство: В Германии дикий кабан пробрался в дом и уснул на диване

По словам хозяйки, незваный гость попал в помещение через неплотно прикрытую дверь веранды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница немецкого города Хаген, вернувшись домой, застала неожиданную картину: в одной из комнат, на изрядно перепачканном диване вольготно расположился дикий кабан. Позже выяснилось, что животное отдыхало после того, как буквально перевернуло весь дом вверх ногами.

По словам хозяйки, незваный гость попал в помещение через неплотно прикрытую дверь веранды. Что кабан искал в доме – неизвестно, но порядок 39-летней женщине придется наводить долго.

Когда первый шок от общения с дикой природой прошел, немка вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители подтвердили, что она поступила абсолютно правильно – в это время года кабаны довольно агрессивны и могут представлять опасность для человека.

Впрочем, дальше обошлось без эксцессов – увидев вооруженных людей, животное соскочило с дивана и мирно удалилось из дома.

Зоологи отмечают, что встреча с дикими кабанами в сельской местности Германии или на окраине города - не редкость, однако стоит проявлять разумную осторожность. Тем более, если встреча с животным происходит в замкнутом пространстве.