В Орехово-Зуево проверяют молодого учителя за домогательства к 14-летней девочке в здании школы

Следователям предстоит опросить пострадавшую школьницу, а также разыскать и допросить обвиняемого педагога. Фото: Shutterstock

В полицию обратилась 39-летняя Ирина К.*, жительница подмосковного Орехово-Зуево. Женщина рассказала полицейским, что учитель в школе домогался ее 15-летней дочери Ксении*. По словам женщины, все случилось еще в декабре 2020 года, когда девочке было 14 лет. Ксюша посещала местную школу и ходила на занятия к молодому педагогу - 24-летнему Сергею В.*

Мужчина преподает в школе историю и обществознание. В конце года учитель попросил школьницу задержаться после урока. Когда в классе не осталось других детей, Сергей закрыл дверь кабинета и вплотную подошел к девочке. Сергей стал говорить школьнице неприличные вещи и трогать Ксюшу в интимных местах. Девочка очень испугалась и ни о чем не рассказала родителям. Только спустя год Ксюша решила признаться и рассказала маме о случившемся. Узнав о происшествии в школе, мать пострадавшей девочки сразу обратилась в полицию.

«В ходе опроса матери пострадавшей несовершеннолетней Ксении К.* было установлено, что в декабре 2020 года учитель девочки, 24-летний Сергей Николаевич*, совершил в отношении школьницы развратные действия. Все произошло в здании школы, в одном из учебных кабинетов. Пострадавшая школьница очень испугалась случившегося и больше года не рассказывала родителям о произошедшем. Известно, что учитель преподает у школьницы историю и обществознание», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Следователям предстоит опросить пострадавшую школьницу, а также разыскать и допросить обвиняемого в тяжком преступлении педагога.

* - имена изменены