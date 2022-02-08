61-летняя кассирша известного московского театра потеряла 5 миллионов, пытаясь заработать на финансовом рынке

В свободное от работы время Галина нашла в Инстаграм рекламу курса инвестирования и решила заработать на финансовом рынке. Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в полицию обратилась 61-летняя Галина (имя изменено). Женщина рассказала, что работает кассиром в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац. В свободное от работы время Галина нашла в Инстаграм рекламу курса инвестирования и решила заработать на финансовом рынке. Женщина перешла по ссылке и оставила свои контакты для связи. Вскоре с ней связался мужчина, который представился Олегом. Он сказал Галине, что для осуществления консультаций и торгов на валютном рынке удобнее общаться в Скайпе. Женщина согласилась. Через какое-то время в программе с ней связалась помощница Олега, девушка рассказала Галине правила и прислала ссылку на приложение, которое ей необходимо было установить. Так же она посоветовала женщине так называемого "трейдера" по имени Андрей. Галина скачала приложение и ввела в него все необходимые данные и приняла все условия.

Когда всё было готово, с Галиной связался трейдер. Женщине обещали хороший заработок, в то же время она понимала, что могут быть и финансовые потери. Но их масштабы женщина тогда представить не могла. Она послушно выполняла рекомендации своих "помощников" и вносила деньги на нужные счета. И поначалу всё шло неплохо. Первые 8 ставок женщины были удачными, а её счёт в приложении стремительно рос. Когда на нём скопилась внушительная сумма, женщина попыталась вывести средства. Но здесь возникли проблемы. Оказалось, что для этого нужно оплачивать комиссии, страховки и прочие расходы. А в какой-то момент брокерский счёт Галины и вовсе был заблокирован с оставшимися на нём 70 тысячами долларов. А на почту стали поступать письма о том, что для разблокировки счёта женщине придётся внести 20% от его суммы, а так же оплатить по 500 долларов за каждый день его блокировки. Но таких денег у Галины уже не было, почти все свои сбережения она уже внесла на счета приложения. Тогда женщина обратилась в полицию.

— Поступило заявление от 61-летней жительницы Москвы о том, что действиями неустановленных лиц ей причинен значительный материальный ущерб в размере около 5 000 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Cейчас полиция проводит проверку по данному факту.