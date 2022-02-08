Многодетная семья оказалась в Москве на улице: Суд по-тихому переоформил их квартиру на чужого человека

История семьи Эдельбиевых наглядно показывает системную проблему, связанную с процедурой банкротства физических лиц. Фото: Shutterstock

После таких историй у любого, думаю, остается только одно чувство: полный шок. И мысли: а если бы на месте этого человека оказались (не дай бог, конечно) я и моя семья?!

В октябре 2013 года Аслан Эдельбиев вместе с женой и детьми перебрался в новую квартиру на улице Удальцова, 85А. Жилье искали на вторичном рынке, через риелтора. Вариант, который предлагался в 24-этажном доме на западе Москвы, подходил по всем параметрам - и по метражу, и по цене. Заехали, прописались, сделали ремонт. Дети пошли детский сад и школу буквально в соседнем дворе - ГБОУ «ЦОиС «Москва-98» Москомспорта. И вот в течение восьми лет Эдельбиевы жили себе на Удальцова, не тужили. Дети росли. Старшая, Лилиана, получила звание мастера спорта по синхронному плаванию.

И вдруг...

ДЕНЬГИ УПЛАЧЕНЫ 8 ЛЕТ НАЗАД, НО КВАРТИРЫ БОЛЬШЕ НЕТ

Внезапно в квитках, которые Эдельбиевы ежемесячно получают для оплаты коммунальных услуг, обнаружилась чужая фамилия. Как? Кто? Откуда? Присмотрелись - фамилия точь-в-точь как у человека, который в 2013-м продал Аслану квартиру. Поначалу еще надеялись, что это какая-то ошибка. Мол, вписала система в квиток бывшего владельца. Увы, но оказалось, что квартира снова переписана на ее бывшего владельца. Причем решением суда переписана. Эдельбиевы, естественно, в шоке - они ведь за эти квадратные метры деньги заплатили!

Начали выяснять, что же за беспредел такой происходит. Оказалось, что бывший владелец квартиры (продавший ее Аслану Эдельбиеву в далеком 2013-м) в свое время нахватал у некого банка кредитов на 85 млн рублей. И не отдал. Кредитор подал на человека в суд и потребовал признать его банкротом. С точки зрения закона все понятно: кредитор имеет право вернуть свои деньги, распродав все имущество должника. Но тут происходит совершенно невероятный фокус. Десятый арбитражный апелляционный суд ни с того ни с сего признает квартиру Эдельбиевых, купленную в свое время с соблюдением всех законных процедур, активом прежнего владельца!

То есть, человек как бы и деньги за квартиру получил и еще со своими долгами ею расплатится?

Банк, чтобы получить назад свои деньги, начал оспаривать все сделки, совершенные в течение последних десяти лет должником. Мол, все они были фиктивными. Арбитражный суд удовлетворял эти иски. Так в злополучном списке оказалась и квартира многодетной семьи.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ОБЖАЛОВАТЬ

Все это, конечно, звучит как нонсенс. Но это только цветочки.

По закону оспаривать сделки можно лишь за три года до банкротства. То есть, если банкротом человека признали в конце 2021 года, оспорить можно его финансовые дела максимум до конца 2018 года, не раньше. Но при этом заявлять в суде давность событий должен ответчик. В данном случае - Аслан Эдельбиев. А тот вообще не знал, что идут суды. Из Арбитража, как теперь уже установлено, ему было отправлено одно извещение, которое он так и не получил - по вине службы почтовой связи (так утверждает мужчина). Впрочем, в этот момент Эдельбиев все равно находился на лечении, не в Москве. Едва узнав, что квартиру отбирают, примчался в суд, подал кассационную жалобу, но ему отказали: мол, сроки обжалования ушли…

И вот представьте себе теперь состояние жены и детей, когда в канун Нового года глава семейства сообщил им, что их квартира ни с того ни с сего больше не их!

Остается только гадать: а чем в этой ситуации виноват Аслан Эдельбиев? Тем, что не получал извещения о начале судебного процесса? Или что не исследовал на досуге в ежедневном режиме «Картотеку арбитражных дел»? (А кто из нас ее проверяет или вообще знает о ее существовании?).

ОПЕКА И ПРОКУРАТУРА НИЧЕМ ПОМОЧЬ НЕ МОГУТ

Супруга Аслана рассказывает, что многодетная семья обращалась за помощью и в органы опеки, и в прокуратуру. По закону ведь никто не имеет права выбрасывать в никуда из квартиры прописанных в ней несовершеннолетних детей. Но в обоих ведомствах развели руками. Мол, в делах, связанных с процедурой банкротства, они ничем помочь не могут. Парадокс. Но это правда. Законом не предусмотрено!

Вообще, эта история наглядно показывает системную проблему, связанную с процедурой банкротства физических лиц. Напомним, само это понятие возникло лишь в 2015 году. И сегодня эти дела разбирают не суды общей юрисдикции, которые привычны к работе с «гражданским» населением, а суды арбитражные. Не секрет, что нагрузка там на судей колоссальная, а потому подобные процессы слушаются очень быстро, оперативно.

Юрист юридической группы «А1 консалтинг», занимающейся исключительно арбитражными делами, Мансур Алмасханов поясняет: «Обязанность арбитражных судов рассматривать дела о несостоятельности (банкротстве) физических лиц многократно увеличило нагрузку на арбитражные суды. Бывает судья в день рассматривает до 70-80 дел. И, как следствие этого, зачастую, понизилось качество рассмотрения дел. Потому что требований к срокам рассмотрения дел, никто для этого не пересматривал и дополнительно штаты судей не расширял. Судья не может многократно откладывать рассмотрение дела по причине не уведомления стороны. И если раньше не уведомление стороны было безусловным основанием для отмены решения вышестоящей инстанции, то сейчас практика поменялась. Суд исходит из того, что граждане и организации обязаны следить за своей почтой, а почта тоже иногда сбоит.»

С одной стороны, понятно: чаще всего арбитражам приходится иметь дела с ушлыми делягами, окруженными профессиональными адвокатами.

Но вот когда под жернова попадает обычный человек, обычное «физическое лицо», шансов выбраться у него, похоже, попросту нет.

С МУТНОЙ ВОДОЙ БАНКРОТСТВА…

Печально, что финансовые управляющие Алексей Жумаев и Дмитрий Поляков разбираться в реальном положении дел с квартирой Эдельбиевых не стали.

В данном случае, получилось, как в одной злой поговорке: с мутной водой банкротства вылили на улицу четверых детей…

Очевидно, что законодателям - с учетом негативно сложившейся судебной практики - хорошо бы пересмотреть N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части касающейся физических лиц. Должны же в этом законе хоть как-то быть защищены обычные граждане и несовершеннолетние?

Впрочем, Эдельбиевы сдаваться не намерены. Многодетная семья собирается обращаться за помощью к Президенту Российской Федерации.

Со своей стороны, мы просим правоохранительные органы рассматривать настоящую статью как повод для проведения проверки.