Многодетная семья оказалась в Москве на улице: Суд по-тихому переоформил их квартиру на чужого человека

История семьи Эдельбиевых наглядно показывает системную проблему, связанную с процедурой банкротства физических лиц.
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После таких историй у любого, думаю, остается только одно чувство: полный шок. И мысли: а если бы на месте этого человека оказались (не дай бог, конечно) я и моя семья?!
В октябре 2013 года Аслан Эдельбиев вместе с женой и детьми перебрался в новую квартиру на улице Удальцова, 85А. Жилье искали на вторичном рынке, через риелтора. Вариант, который предлагался в 24-этажном доме на западе Москвы, подходил по всем параметрам - и по метражу, и по цене. Заехали, прописались, сделали ремонт. Дети пошли детский сад и школу буквально в соседнем дворе - ГБОУ «ЦОиС «Москва-98» Москомспорта. И вот в течение восьми лет Эдельбиевы жили себе на Удальцова, не тужили. Дети росли. Старшая, Лилиана, получила звание мастера спорта по синхронному плаванию.
И вдруг...
Внезапно в квитках, которые Эдельбиевы ежемесячно получают для оплаты коммунальных услуг, обнаружилась чужая фамилия. Как? Кто? Откуда? Присмотрелись - фамилия точь-в-точь как у человека, который в 2013-м продал Аслану квартиру. Поначалу еще надеялись, что это какая-то ошибка. Мол, вписала система в квиток бывшего владельца. Увы, но оказалось, что квартира снова переписана на ее бывшего владельца. Причем решением суда переписана. Эдельбиевы, естественно, в шоке - они ведь за эти квадратные метры деньги заплатили!
Начали выяснять, что же за беспредел такой происходит. Оказалось, что бывший владелец квартиры (продавший ее Аслану Эдельбиеву в далеком 2013-м) в свое время нахватал у некого банка кредитов на 85 млн рублей. И не отдал. Кредитор подал на человека в суд и потребовал признать его банкротом. С точки зрения закона все понятно: кредитор имеет право вернуть свои деньги, распродав все имущество должника. Но тут происходит совершенно невероятный фокус. Десятый арбитражный апелляционный суд ни с того ни с сего признает квартиру Эдельбиевых, купленную в свое время с соблюдением всех законных процедур, активом прежнего владельца!
То есть, человек как бы и деньги за квартиру получил и еще со своими долгами ею расплатится?
Банк, чтобы получить назад свои деньги, начал оспаривать все сделки, совершенные в течение последних десяти лет должником. Мол, все они были фиктивными. Арбитражный суд удовлетворял эти иски. Так в злополучном списке оказалась и квартира многодетной семьи.
Все это, конечно, звучит как нонсенс. Но это только цветочки.
По закону оспаривать сделки можно лишь за три года до банкротства. То есть, если банкротом человека признали в конце 2021 года, оспорить можно его финансовые дела максимум до конца 2018 года, не раньше. Но при этом заявлять в суде давность событий должен ответчик. В данном случае - Аслан Эдельбиев. А тот вообще не знал, что идут суды. Из Арбитража, как теперь уже установлено, ему было отправлено одно извещение, которое он так и не получил - по вине службы почтовой связи (так утверждает мужчина). Впрочем, в этот момент Эдельбиев все равно находился на лечении, не в Москве. Едва узнав, что квартиру отбирают, примчался в суд, подал кассационную жалобу, но ему отказали: мол, сроки обжалования ушли…
И вот представьте себе теперь состояние жены и детей, когда в канун Нового года глава семейства сообщил им, что их квартира ни с того ни с сего больше не их!
Остается только гадать: а чем в этой ситуации виноват Аслан Эдельбиев? Тем, что не получал извещения о начале судебного процесса? Или что не исследовал на досуге в ежедневном режиме «Картотеку арбитражных дел»? (А кто из нас ее проверяет или вообще знает о ее существовании?).
Супруга Аслана рассказывает, что многодетная семья обращалась за помощью и в органы опеки, и в прокуратуру. По закону ведь никто не имеет права выбрасывать в никуда из квартиры прописанных в ней несовершеннолетних детей. Но в обоих ведомствах развели руками. Мол, в делах, связанных с процедурой банкротства, они ничем помочь не могут. Парадокс. Но это правда. Законом не предусмотрено!
Вообще, эта история наглядно показывает системную проблему, связанную с процедурой банкротства физических лиц. Напомним, само это понятие возникло лишь в 2015 году. И сегодня эти дела разбирают не суды общей юрисдикции, которые привычны к работе с «гражданским» населением, а суды арбитражные. Не секрет, что нагрузка там на судей колоссальная, а потому подобные процессы слушаются очень быстро, оперативно.
Юрист юридической группы «А1 консалтинг», занимающейся исключительно арбитражными делами, Мансур Алмасханов поясняет: «Обязанность арбитражных судов рассматривать дела о несостоятельности (банкротстве) физических лиц многократно увеличило нагрузку на арбитражные суды. Бывает судья в день рассматривает до 70-80 дел. И, как следствие этого, зачастую, понизилось качество рассмотрения дел. Потому что требований к срокам рассмотрения дел, никто для этого не пересматривал и дополнительно штаты судей не расширял. Судья не может многократно откладывать рассмотрение дела по причине не уведомления стороны. И если раньше не уведомление стороны было безусловным основанием для отмены решения вышестоящей инстанции, то сейчас практика поменялась. Суд исходит из того, что граждане и организации обязаны следить за своей почтой, а почта тоже иногда сбоит.»
С одной стороны, понятно: чаще всего арбитражам приходится иметь дела с ушлыми делягами, окруженными профессиональными адвокатами.
Но вот когда под жернова попадает обычный человек, обычное «физическое лицо», шансов выбраться у него, похоже, попросту нет.
Печально, что финансовые управляющие Алексей Жумаев и Дмитрий Поляков разбираться в реальном положении дел с квартирой Эдельбиевых не стали.
В данном случае, получилось, как в одной злой поговорке: с мутной водой банкротства вылили на улицу четверых детей…
Очевидно, что законодателям - с учетом негативно сложившейся судебной практики - хорошо бы пересмотреть N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части касающейся физических лиц. Должны же в этом законе хоть как-то быть защищены обычные граждане и несовершеннолетние?
Впрочем, Эдельбиевы сдаваться не намерены. Многодетная семья собирается обращаться за помощью к Президенту Российской Федерации.
Со своей стороны, мы просим правоохранительные органы рассматривать настоящую статью как повод для проведения проверки.