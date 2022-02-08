Погибнут десятки тысяч человек: штатам Орегон и Вашингтон предсказали удар разрушительного землетрясения и цунами

Ученые отметили высокую вероятность сейсмической активности в местах разлома литосферных плит в США Фото: Shutterstock

Маленький американский городок Оушен-Шорз (в буквальном переводе — «океанские берега»), чье население не дотягивает даже до 7 тысяч человек, готовится к «концу света». Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в ожидании цунами жители запасаются «тревожными чемоданчиками», а дети, как солдаты, постоянно отрабатывают «подъемы по тревоге» и эвакуацию на крышу здания.

Правда есть одна проблема: никто не знает, когда это цунами начнется. По расчетам ученых, в ближайшее время в северо-восточной части Тихого океана, где сталкиваются две литосферные плиты земной коры, должно произойти землетрясение магнитудой 9 баллов из 10. Оно вызовет волну высотой три метра, которая накроет весь запад США – штаты Вашингтон, Орегон и Калифорнию. А Оушен-Шорз достанется основной удар стихии – волна семиметровой высоты, которая просто снесет город. А если учесть, что основной удар стихии доберется до Оушен-Шорз всего лишь через 15 минут после подземного толчка, то ситуация становится вообще безвыходной.

- Надо принять тот факт, что если цунами произойдет завтра, то мы можем потерять всех наших детей, - без сантиментов говорит руководитель школьного округа Эндрю Келли, в ведении которого находится и школа Оушен-Шорз. Тем не менее Келли призывает не сидеть без дела, а дальше развивать сеть специальных зданий, способных в случае необходимости выдержать напор стихии, чтобы спасти хоть кого-то.

Сам городок «идеально подходит» для того, чтобы быть уничтоженным цунами. На обширном открытом побережье на много километров вокруг просто не найти ни естественного, ни искусственного укрытия. Нет ни гор, ни холмов, ни волнорезов. Некуда бежать.

Спасательные службы просчитали вероятный ущерб от цунами при таких условиях, причем не только для Оушен-Шорз. Результаты неутешительные: в зависимости от времени года после удара стихии в штате Вашингтон могут погибнуть около 32 тысяч человек, в Орегоне – от 5 до 20 тысяч.

Сценарии катастрофы неутешительны: все побережье будет затоплено. Даже если люди получат информацию о землетрясении сразу после толчков, то далеко убежать они не успеют. Даже уехать будет проблематично, ведь дороги будут разрушены упавшими деревьями, линиями электропередач и разломами в земной коре еще до прихода цунами.

Что делать в таких условиях, власти пока не понимают. Правительство планирует построить в прибрежных городах «вертикальные эвакуационные структуры», которые напоминают вышки спасателей — такие уже активно используются в Японии. Каждая такая структура стоит 3 миллиона долларов. По плану таких строений должно быть 58 (пока построено только две), что должно позволить пережить стихию 22 тысячам жителей.